В Минске задержали Колесникову
12:05. 7 сентября 2020 187 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
В центре Минска неизвестные задержали главную спикершку (или спикерку?! – как будет наиболее инклюзивно?) протестующих Марию Колесникову, которая по совместительству является главной штаба Бабарико, который признал победу Лукашенко на выборах.
Неизвестные подъехали к ней в фургоне с надписью
Оппозиция вопит о похищении Колесниковой. В МВД (которое министр Караев назвал самой гуманной организацией в мире) заявляют, что проверяют сообщения о задержании Колесниковой, после чего заявили, что сотрудники МВД Колесникову не задерживали.
Наиболее вероятный вариант происходящего – Колесникову задержали сотрудники КГБ Белоруссии в рамках линии на пресечение антиконституционной деятельности.
Хотя разумеется нельзя исключать вариантов с какой-нибудь инсценировкой, а та и сакральной жертвой, когда труп Колесниковой потом найдут где-нибудь в лесу под Минском, чтобы придать протестам необходимое кровавое ускорение.
Но все же более вероятно, что увезли пообщаться с "товарищем майором".
PS. Кроме Колесниковой, сегодня также были задержаны 2 члена Координационного Совета оппозиции, а также еще один член штаба Бабарико. Режим лютует!
Вполне ожидаемо, что выявив негативные для протестующих тенденции к снижению численности протестов, белорусские силовики начинают все более активно бить по организационным структурам оппозиции.
При текущих тенденциях можно ожидать, что наиболее веселое время для оппозиции настанет уже в октябре.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6151059.html
этот непрерывный флешмоб выгоден всем сторонам ,как Донбас,шоу продолжится, пока всё не переделят.
Лучший вариант, если Колесникову отвезут куда-нибудь на нейтральную полосу, предложив дальше добираться в Вильнюс/Варшаву на такси.
А то ведь если её здесь застрелят, все спишут на лютующий режим. А режиму её смерть невыгодна, пусть создаёт свою партию.
Лучший вариант уже почти сделали. Подыскивают подходящий багажник. Слишком длинная.