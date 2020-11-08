Будущий эмир Минска.Наступило очередное воскресенье, а значит пришла пора ОМОНу снова гонять змагаров по Минску.Численность у протестов сегодня очень сильно просела, что не удивительно – ультиматум Тихановской ожидаемо не работает, забастовка столь же ожидаемо не случилась, погода ухудшается, разочарования в "лидерах протеста" все больше, предпринимаемые Батькой меры мало-помалу дают результат.Сегодня численность была прямо скажем посредственной. На 8 вечера в Минске задержано до 400 человек.Алексей?!Так Батьку точно не победить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6311196.html