Задержания в Минске. 08.11.2020
20:11. 8 ноября 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Будущий эмир Минска.
Наступило очередное воскресенье, а значит пришла пора ОМОНу снова гонять змагаров по Минску.
Численность у протестов сегодня очень сильно просела, что не удивительно – ультиматум Тихановской ожидаемо не работает, забастовка столь же ожидаемо не случилась, погода ухудшается, разочарования в "лидерах протеста" все больше, предпринимаемые Батькой меры мало-помалу дают результат.
Сегодня численность была прямо скажем посредственной. На 8 вечера в Минске задержано до 400 человек.
Алексей?!
Так Батьку точно не победить.