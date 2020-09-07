ИДЕИ БУДУЩЕГО

Сергей Переслегин

Каким должно быть общество будущего? Какая из форм государственного правления будет наиболее подходящей для постпутинской России? В чьём владении должны находится "средства производства"? На какой ценностной базе должно строится государство?

Источник: https://youtu.be/_5QVIM144fc