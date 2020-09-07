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ИДЕИ БУДУЩЕГО

10:20. 7 сентября 2020 148 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Сергей Переслегин

Каким должно быть общество будущего? Какая из форм государственного правления будет наиболее подходящей для постпутинской России? В чьём владении должны находится "средства производства"? На какой ценностной базе должно строится государство? 

Источник: https://youtu.be/_5QVIM144fc

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 14783 8877
    Maleos 7 сентября 2020 в 11:30

    Вездесущий Путин совсем запутал и жыдосаксов и их холуёв. Этот тоже фактически признаёт, что они, иксперды и мудозвоны (спикеры, как говорит ведущий) рухнув с дуба отшибли себе моск и них.. не понимают, что происходит. Пытаясь въехать реальность хотя бы на подножке уходящего поезда, измышляют всякую х..ню, не подозревая, что всё давно не только придумано. но уже и реализуется, начиная с государственного устройства и заканчивая технологическим укладом…

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