ИДЕИ БУДУЩЕГО
15:09. 21 сентября 2020 90 просмотров 2 коммент. Опубликовал: Владимир
Каким должно быть общество будущего? Какая из форм государственного правления будет наиболее подходящей для постпутинской России? В чьём владении должны находится "средства производства"? На какой ценностной базе должно строится государство? Каким образом должны быть устроены отношения между церковью и государством?
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Источник: https://youtu.be/G2-gYvXMfXg
О! вольдемар добыл ещё одного писателя-фантаста! Насколько помню, фантастическую повесть какого-то жыдосакса о том, что в России после 1991 года “капитализьм” https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_85.html, первым опубликовал Зиганов, и некоторым дебилам она так понравилась, что они её пересказывают уже почти 30 лет, не смотря на то, что она всем давно уже надоела. И не просто пересказывают, а ещё и сочиняют “продолжения”!
Зачтосражться…..)) Так и хочется отправить этого красавчеГа с рожей дегенерата куда-то на УБОЙ.
В окопы под авиаудары чтоб кишки разбросало метров на сто но не сдох сразу а помучался