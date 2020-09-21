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ИДЕИ БУДУЩЕГО

15:09. 21 сентября 2020 90 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Каким должно быть общество будущего? Какая из форм государственного правления будет наиболее подходящей для постпутинской России? В чьём владении должны находится "средства производства"? На какой ценностной базе должно строится государство? Каким образом должны быть устроены отношения между церковью и государством?

Youtube-канал "Сталинград": https://www.youtube.com/channel/UCntR...

Источник: https://youtu.be/G2-gYvXMfXg

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14881 8943
    Maleos 21 сентября 2020 в 16:55

    О! вольдемар добыл ещё одного писателя-фантаста! Насколько помню, фантастическую повесть какого-то жыдосакса о том, что в России после 1991 года “капитализьм” https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_85.html, первым опубликовал Зиганов, и некоторым дебилам она так понравилась, что они её пересказывают уже почти 30 лет, не смотря на то, что она всем давно уже надоела. И не просто пересказывают, а ещё и сочиняют “продолжения”!

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    1
    • 22924 2750
      РусофилMaleos 21 сентября 2020 в 16:59

      Зачтосражться…..)) Так и хочется отправить этого красавчеГа с рожей дегенерата куда-то на УБОЙ.
      В окопы под авиаудары чтоб кишки разбросало метров на сто но не сдох сразу а помучался

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