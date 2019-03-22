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Идеи бизнеса с хорошей кармой. Александр Жарков. Часть 2

20:48. 22 марта 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Бизнес и карма.

Автор-сказитель – Александр Жарков
Часть 1 – https://youtu.be/ykBDL1ACmB0

В эфире раскрывались следующие темы:

- Успешные бизнес идеи будущего.
- Что необходимо, чтобы построить бизнес с хорошей кармой.
- Как получать удовольствие от того, что Вы делаете.
- Как построить свой бизнес или вывести уже имеющийся на качественно новый уровень.

И некоторые другие не менее интересные темы.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Py7T0STs1QM

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