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Химик разрушила теорию об отравлении Навального «Новичком»

07:30. 5 сентября 2020 252 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Химик разрушила теорию об отравлении Навального «Новичком» | Русская весна

Ситуацию с Алексеем Навальным пытаются политизировать — в этом уже нет никаких сомнений.

Химик Марина Кушнирук уверена, что немецкие врачи лгут об отравлении Навального боевым веществом. Раз немецкие врачи из «Шарите» смогли найти то, чего нет, то значит, их очень сильно об этом попросили.

В версии отравления «Новичком» возникает как минимум два серьёзных вопроса. Как принятый внутрь яд — боевое вещество еще не убил Навального?

А если его отравили по аналогии со Скрипалями, то почему не пострадали сидевшие рядом с Алексеем люди в самолете? Например, его помощница Кира Ярмыш. Ведь, как нам трубила британская пресса, из-за простого яда, намазанного на ручку двери, пришлось эвакуировать дом и едва ли не целый квартал. В истории с Алексеем ничего подобного даже близко не было.

Как отметила Кушнирук, в ситуации с «отравлением» Навального нужна независимая экспертиза. Потому что заявления омских и немецких врачей сильно разнятся.

«Биологические жидкости в Омске остались, можно совместно исследовать — немецкие врачи, российские, какие-то независимые. И тогда определить истину. Но то, что спустя такое время нашли в крови — причём они даже не говорят, что именно, но утверждают, что это „Новичок“ — это нереально».

Дело запутанное, но сейчас больше начинает смущать то, что многие пытаются использовать ситуацию «с отравлением» в своих целях. Соратники Навального — чтобы попиарить его проекты перед выборами, чтобы «пошатать режим». А на Западе все куда прозаичнее — это повод для новых санкций, повод помешать «Северному потоку — 2».

Вообще, есть ощущение, что отравление было выгодно исключительно Западу, потому что из-за какого-то российского блогера даже собирают целые заседания в ООН и НАТО, требуя от России ответов. То есть, еще ничего наверняка неизвестно, но все кругом уже обвиняют Кремль, а он единственный, кому это «отравление» вообще было не нужно.

Читайте также: Что с Навальным? — После заявления Меркель появилось больше вопросов, чем ответов (ВИДЕО)

Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1599240427

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 10039 3940
    nikolay 5 сентября 2020 в 11:38

    В этих вопросах лучше любого химика разбирается Владимир Волкович (Вольфович) Жириновский. Недаром прослужил в КГБ до звания капитана. Он говори, что достаточно прыснуть определённым веществом на дверную ручку и через некоторое время человек, взявшийся за ручку умирает. Минимальное время смерти через 15 минут, максимальное можно увеличить уменьшив концентрацию раствора.

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