Мишустин прибыл в Минск, идут переговоры с Лукашенко (ФОТО)

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Минск, где встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой правительства республики Романом Головченко.

В настоящее время в резиденции Лукашенко, Дворце Независимости, идут переговоры на высшем уровне. Далее запланированы переговоры правительственных делегаций России и Белоруссии с участием премьер-министров.

Перед началом встречи с Мишустиным президент Белоруссии поблагодарил российские власти за поддержку в ситуации, когда республика оказалась один на один с агрессией, исходящей извне.

Без поддержки Москвы Минску было бы непросто, признал Лукашенко.

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