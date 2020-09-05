Наметился серьёзный поворот к сближению России и Белоруссии

Именно на этом совещании секретарь Совбеза России Николай Патрушев определил контуры своего плана урегулирования обстановки вокруг самой близкой России страны. Как говорят компетентные источники, программа Патрушева делала акцент на реальных делах двух союзных государств, которые можно было бы легко предъявить через медийное пространство, а также сглаживание в нем «острых углов», которые образовались между нашими странами усилиями недобросовестных журналистов.

21 августа прошло совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета Безопасности. Как сообщается официально на сайте Кремля, на нем была

Кроме этого Александр Лукашенко в отношения с оппозицией мог бы перенести акцент на скорейшую конституционную реформу, организовав всенародный референдум по этому вопросу.



Большая роль в плане закреплялась за МИДом Сергея Лаврова, который мог взять на себя «профилактику» иностранных государств, в том числе обладающих «ограниченным суверенитетом» как Германия, которые осуществляли прямое финансирование оппозиционных властям Белоруссии сил, их подготовку, информационную и методическую поддержку.

Свои реальные очертания «план Патрушева» приобрел на совещании членов Совбеза 28 августа, и в тот же день автор на борту ФСБ России отправился в Минск, чтобы лично донести предлагаемые совместные решения. Визит прошел в конкретно-дружественной обстановке, до руководства Беларуси были также донесены данные российских спецслужб о непосредственном участии в организации протестов разведок Британии, Польши, Германии и США, а также была достигнута принципиальная договоренность об обмене такой информацией в будущем.

Уже 30 числа Владимир Путин связался по телефону с Александром Лукашенко, поздравил его с 66-летием и оговорил детали предстоящих политических работ. Основой всего по мнению двух президентов должен стать именно конституционный процесс.



О его начале Александр Лукашенко уже заявил, сообщив, что выход на референдум планируется на 7 ноября. Как нетрудно догадаться, эта дата выбрана не случайно: «Красный день календаря» ассоциируется со славным советским прошлым именно у ядерного электората Лукашенко – тех людей, чья юность пришлась на беззаботные годы брежневского «застоя».

2 сентября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прибыл к Сергею Лаврову и сообщил, что его страна избежала украинского сценария цветной революции:

На переговорах в высотке МИДа на Садовом кольце министры сошлись на том, что ситуацию после выборов активно провоцировали около 200 экстремистов – боевиков украинско-польской этимологии, лагеря подготовки которых находились на территории “незалежной” Владимира Зеленского.

— сказал Лавров.

Макей через Лаврова еще раз оттранслировал послание своего президента к главе российского государства:

Понятно, что сказал эту фразу мининдел Владимир Макей, но произнес ее для него как раз Лукашенко.

- передал Макей основную мысль своего президента.

Визит министра иностранных дел Белоруссии, известного своей прозападной ориентацией, по странному стечению обстоятельств, проходил на фоне резко изменившейся риторики главного индикатора российской пропаганды Владимира Соловьева в воскресенье 30 августа.



Белоруссия с этого момента была

пересмотра договоренностей с Россией. Интересно, что на «Первом канале» Константина Эрнста дирекция новостных программ в этой логике отстала от производителей ток-шоу «Время покажет», которому инструкции пришли раньше или были лучше поняты.



Легализация информации о «200 экстремистах» произошла именно на этой передаче тут же после заявления 2 сентября.

Если посмотреть на временную линию событий, становится понятным, почему заявление от

появилось именно в этот день. В той же Германии оказались не готовыми к столь быстрой реализации «плана Патрушева» и активном участии в ней влиятельного Владимира Макея. Его договоренности с Сергеем Лавровым вызвали лавину последующих событий.



“Новичок” просто оказался самым простым способом отвлечения внимания

однако спектакль оказался неподготовленным и поэтому неубедительным даже для ангажированных европейских зрителей.

События развивались стремительно. Уже 3 числа прибывший на один день в Москву премьер Михаил Мишустин отправился в Минск, где провел закрепление достигнутых успехов. «На ура» прошла его встреча как с председателем правительства республики Романом Головченко, так и ее президентом Александром Лукашенко. При этом именно Роман Головченко станет первым белорусом, который официально будет привит российской вакциной от COVID-19, которая будет закуплена для всей страны.

Как писалось выше, одним из главных условий реализации «плана Патрушева» было согласование

на энергоносители для Белоруссии. После переговоров Мишустин заявил, что Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Минском и наполнении его новым содержанием. Конкретные переговоры с правительством республики по ценообразованию вел министр энергетики Александр Новак.



Также обсуждался вопрос о возможности переброски нефтепотоков из Литвы в российские порты, в частности, в Усть-Лугу. «Он будет прорабатываться», – заявил Новак. Лукашенко в свою очередь сказал, что

Почувствуйте разницу: еще в начале августа Лукашенко называл 2020 года российские цены на энергоносители для республики именно

Самое главное в визите Михаила Мишустина то, что полностью подтверждена предстоящая встреча Путина и Лукашенко, подготовленная именно в рамках «плана Патрушева».

- заявил Лукашенко, –

Во время переговоров с Мишустиным, Лукашенко еще раз, уже лично, выразил благодарность РФ за поддержку республики в трудный момент:

Президент Белоруссии заявил, что в условиях политического кризиса граждане страны поняли, что Россия является основным партнером Белоруссии и не отвернулась от них: «Спасибо вам, что в тяжелую минуту вы помогли нам хотя бы в экономике серьезно стабилизировать ситуацию, и особенно в умах людей произошел переворот, что Россия как братская страна, основной экономический партнер и рынок сбыта, она от нас не отвернулась».

В разговоре с российским премьером президент Белоруссии также отметил, что Минск и Москва значительно продвинулись в решении наболевших вопросов в последнее время – читай за время действия «плана Патрушева» – хотя этот срок Лукашенко публично “растянул”:

- сказал он, обращаясь к Мишустину. –

Последними словами президент Белоруссии Александр Лукашенко четко определил свою позицию перед встречей с Владимиром Путиным, которая состоится на следующей неделе. Будем с нетерпением ждать ее результатов.

Дмитрий Светин, РИА Катюша





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