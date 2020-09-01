Общее отечество от Бреста до Владивостока
14:21. 1 сентября 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Общее отечество от Бреста до Владивостока
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России. Также Лукашенко назвал «медийной выдумкой» заявления о том, что он «повернулся на Запад». Об этом сообщила БЕЛТА.
«Никогда я не отворачивался от России», — сказал Лукашенко. Он заявил, что является «опытным человеком» и понимает, что у Белоруссии и России «очень сильно увязана производственная цепочка».
«Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад», — добавил белорусский президент.
Также он заявил, что Белоруссия и Россия продолжат тесное сотрудничество. Лукашенко отметил, что белорусы и россияне являются братьями.
«Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы», — сказал он.
По его словам, Белоруссия и Россия «сохранят общее Отечество».
«Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока», — заявил он.
https://russian.rt.com/ussr/news/779075-lukashenko-belorussiya-rossiya – цинк
Подготовка к переговорам с Путиным в середине сентября идет в штатном порядке, накал пророссийской риторики из Минска нарастает в геометрической прогрессии.
На фоне заявлений о горячей дружбе в рамках общего отечества, начались переговоры по линии Минфина о рефинансировании белорусских долгов. Речь идет о примерно 1,6 млрд. долларов. Скорее всего вопрос будет решен позитивно для Белоруссии
В качестве ответных мер, Лукашенко анонсировал готовность к уступкам по вопросу перенаправления потока белорусских товаров с прибалтийских портов на российские, хотя это и не совсем выгодно для Белоруссии. Лукашенко рассчитывает, что Россия пойдет на встречу в вопросе формирования тарифов. Можно ожидать, что это будет не единственная уступка и Россия также получит свои экономические выгоды.
PS. Прочее.
1. Прибалты договорились ввести дополнительные санкции против Белоруссии и не покупать у нее энергию с строящейся АЭС после ее запуска. Лукашенко назвал это "тявканьем из-за забора" и заявил, что Германия так не поступает, потому что боится, что Белоруссия перекроет транзит немецких товаров в Россию. На тему Прибалтики, в МИД РФ сегодня заявили, что прибалты вместе с Тихановской перешли все границы приличия, а посредничество Запада в Белоруссии не нужно.
2. Также Лукашенко пообещал, что гражданской войны на территории Белоруссии не будет, также как не будет нападок на любые церкви – свобода вероисповедания будет сохраняться.
3. Тихановская публично осудила заявления штаба Бабарико, в котором тот фактически признал победу Лукашенко на выборах. Также она осудила идею Конституционной Реформы. Похоже, недолгий альянс белорусской оппозиции распадается, по мере того, как куклу Тихановскую берут в оборот на Западе. Потенциальные договоренности Путина и Лукашенко об углублению интеграции с большой долей вероятности могут привести к взрывному распаду оппозиционного лагеря, с вычленением из него полностью антироссийских прозападных фракций.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6136722.html
Мы в социальных сетях