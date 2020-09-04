Новости Украины и Новороссии 04 сентября 2020

12-летний школьник из Волынской области Максим Ткачук, которому ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участвовать в детском Евровидении из-за исполнения советской песни «Смуглянка», исполнил песню в Одессе на мероприятии, посвящённом дню города.

После выступления Ткачук получил сертификат на квартиру в Одессе.

Напомним, на песенном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне Максим Ткачук исполнил советскую военную песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики». Одет был Максим в костюм, стилизованный под советскую военную форму. После выступления украинские «патрiоты» начали бесноваться, организовав буквально травлю, а потом власти Украины не допустили парня к участию в детском Евровидении.

Вот, как прокомментировал вручение щедрого подарка от города одесский журналист Юрий Ткачёв:

«Ход с вручением певцу-сироте Максиму Ткачуку, которого затравили за исполнение „Смуглянки” в Лондоне, квартиры в Одессе после его выступления на концерте в честь Дня города — почти безупречное начало активной пиар-кампании Труханова.

Учли даже мелочи: сертификат на квартиру вручал Ткачуку не сам Труханов, а № 1 в списке „Доверяй делам” Сергей Гриневецкий, причём как бы не от города, а как бы от комитета почётных граждан.

Действительно гениально. Снимаю шляпу, хотя шляп не ношу».

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