Новости Украины и Новороссии 04 сентября 2020
- 09:06 В Украине журналиста вызвали на допрос из-за задержания россиян в Минске.
- 07:52 Смелому украинскому школьнику, спевшему «Смуглянку», Одесса сделала неожиданный подарок (ВИДЕО).
- 07:26 Крупнейшая страна Южной Америки становится «побратимом» Украины.
- Вчера 23:00 Враг Украины: Лукашенко попал на «Миротворец».
В Украине журналиста вызвали на допрос из-за задержания россиян в Минске
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Смелому украинскому школьнику, спевшему «Смуглянку», Одесса сделала неожиданный подарок (ВИДЕО)
12-летний школьник из Волынской области Максим Ткачук, которому ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участвовать в детском Евровидении из-за исполнения советской песни «Смуглянка», исполнил песню в Одессе на мероприятии, посвящённом дню города.
После выступления Ткачук получил сертификат на квартиру в Одессе.
Напомним, на песенном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне Максим Ткачук исполнил советскую военную песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики». Одет был Максим в костюм, стилизованный под советскую военную форму. После выступления украинские «патрiоты» начали бесноваться, организовав буквально травлю, а потом власти Украины не допустили парня к участию в детском Евровидении.
Вот, как прокомментировал вручение щедрого подарка от города одесский журналист Юрий Ткачёв:
«Ход с вручением певцу-сироте Максиму Ткачуку, которого затравили за исполнение „Смуглянки” в Лондоне, квартиры в Одессе после его выступления на концерте в честь Дня города — почти безупречное начало активной пиар-кампании Труханова.
Учли даже мелочи: сертификат на квартиру вручал Ткачуку не сам Труханов, а № 1 в списке „Доверяй делам” Сергей Гриневецкий, причём как бы не от города, а как бы от комитета почётных граждан.
Действительно гениально. Снимаю шляпу, хотя шляп не ношу».
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Крупнейшая страна Южной Америки становится «побратимом» Украины
Об этой своей законодательной инициативе он сообщил в Twitter, даже опубликовав текст документа, из которого следует, что изготовление, распространение и продажа предметов с коммунистической символикой будет караться лишением свободы на срок от 9 до 15 лет.
Стоит признать, что срок довольно строгий, сравнимый со сроками тюремного заключения за тяжкие преступления.
«Мой законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма…» — заявил Эдуарду Болсонару.
Сын президента не нашёл проблем более насущных и важных, чем борьба с серпом и молотом. Бразилия, напомним, на втором месте в мире по числу заражённых COVID-19 и смертей от вируса. На первом по-прежнему Штаты. Однако, отец антикоммуниста не раз отказывался вводить карантинные меры.
Сам Жаир своих крайне правых взглядов никогда не скрывал, и нынешний крен вправо в государственной политике Бразилии — результат его прихода к власти.
Тем временем сегодня число случаев коронавируса в Бразилии превысило 4 млн. За минувшие сутки в стране выявили 43 773 новых случая инфицирования, а скончались от COVID-19 за 24 часа 834 пациента.
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Враг Украины: Лукашенко попал на «Миротворец»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу украинского сайта «Миротворец».
Так, на сайте указано, что глава белорусской республики является «пособником террористов и российских оккупантов».
«В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — говорится в описании его страницы.
Далее идет список публикаций, посвященных ситуации с задержанием группы из 33 россиян на территории Белоруссии с последующей выдачей их России.
Кроме того, Лукашенко приписывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
«Премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета, действующий председатель крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Дональд Туск рассказал, что Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе», — гласит информация на странице портала.
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