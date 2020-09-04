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Новости Украины и Новороссии 04 сентября 2020

11:10. 4 сентября 2020 175 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В Украине журналиста вызвали на допрос из-за задержания россиян в Минске

Украинский журналист и главный редактор издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов заявил, что его вызвали в Офис генпрокурора Украины на допрос как свидетеля по делу о задержании в Минске в июле 33 граждан РФ, передает РИА Новости.
Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что 32 россиянина, которые были задержаны в Белоруссии, в настоящее время уже находятся в России. Один из задержанных в Белоруссии граждан РФ, у которого также белорусское гражданство, остался в республике. Передача РФ российских граждан прошла в соответствии с нормами международного права и национальных законов, отмечали в Генпрокуратуре. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что задержанные не совершали противоправных действий, а РФ не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент с задержанием россиян в Белоруссии совместной операцией украинских и американских спецслужб. Украина же требовала выдать ей 28 задержанных для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе.
“Меня вызвали на допрос по делу о спецоперации по задержанию 28 “вагнеровцев” – по делу, которого официально не существует! Ну что ж, это огромный шаг вперед – ведь первоначально власти заявили, что никакой операции по “вагнеровцам” не было, комментировать нечего, но наконец-то здравый смысл возобладал. Девятого сентября в качестве свидетеля меня пригласили для допроса в Генеральную прокуратуру (офис генпрокурора – ред.), к замначальника отдела департамента по военным преступлениям Андрею Ткаченко, старшему группы прокуроров по уголовному делу №42014000000000457 по факту ведения РФ агрессивной войны против Украины. Именно в рамках этого большого дела документировали “вагнеровцев”, – написал он в Facebook.
Бутусов отметил, что сообщит всю известную информацию по делу, свои подозрения и доводы по тем, “кто именно в кабинете президента дал приказ об отмене захвата террористов”. По его словам, таким образом, все, что он писал, будет процессуально закреплено в деле, и если правоохранители не проведут следствие, “значит, кто-то из прокуроров будет вынужден взять на себя ответственность за сокрытие утечки информации”.
Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по сведениям Минска, являются “боевиками” частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию “более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании”. МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Песков заявлял, что с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были транзитом и опоздали на рейс.

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Смелому украинскому школьнику, спевшему «Смуглянку», Одесса сделала неожиданный подарок (ВИДЕО)

Смелому украинскому школьнику, спевшему «Смуглянку», Одесса сделала неожиданный подарок (ВИДЕО) | Русская весна

12-летний школьник из Волынской области Максим Ткачук, которому ранее Национальная общественная телерадиокомпания Украины запретила участвовать в детском Евровидении из-за исполнения советской песни «Смуглянка», исполнил песню в Одессе на мероприятии, посвящённом дню города. 

После выступления Ткачук получил сертификат на квартиру в Одессе.

Напомним, на песенном конкурсе Stars of the Albion в Лондоне Максим Ткачук исполнил советскую военную песню «Смуглянка» из кинофильма «В бой идут одни старики». Одет был Максим в костюм, стилизованный под советскую военную форму. После выступления украинские «патрiоты» начали бесноваться, организовав буквально травлю, а потом власти Украины не допустили парня к участию в детском Евровидении.

Вот, как прокомментировал вручение щедрого подарка от города одесский журналист Юрий Ткачёв:

«Ход с вручением певцу-сироте Максиму Ткачуку, которого затравили за исполнение „Смуглянки” в Лондоне, квартиры в Одессе после его выступления на концерте в честь Дня города — почти безупречное начало активной пиар-кампании Труханова.

Учли даже мелочи: сертификат на квартиру вручал Ткачуку не сам Труханов, а № 1 в списке „Доверяй делам” Сергей Гриневецкий, причём как бы не от города, а как бы от комитета почётных граждан. 

Действительно гениально. Снимаю шляпу, хотя шляп не ношу».

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Крупнейшая страна Южной Америки становится «побратимом» Украины

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Крупнейшая страна Южной Америки становится «побратимом» Украины | Русская весна
Депутат Национального конгресса Бразилии, а также сын действующего президента Жаира Болсонару Эдуарду предложил запретить коммунистическую символику в стране.

Об этой своей законодательной инициативе он сообщил в Twitter, даже опубликовав текст документа, из которого следует, что изготовление, распространение и продажа предметов с коммунистической символикой будет караться лишением свободы на срок от 9 до 15 лет.

Стоит признать, что срок довольно строгий, сравнимый со сроками тюремного заключения за тяжкие преступления.

«Мой законопроект направлен на предотвращение геноцида, который является результатом нацизма и коммунизма…» — заявил Эдуарду Болсонару.

Сын президента не нашёл проблем более насущных и важных, чем борьба с серпом и молотом. Бразилия, напомним, на втором месте в мире по числу заражённых COVID-19 и смертей от вируса. На первом по-прежнему Штаты. Однако, отец антикоммуниста не раз отказывался вводить карантинные меры.

Сам Жаир своих крайне правых взглядов никогда не скрывал, и нынешний крен вправо в государственной политике Бразилии — результат его прихода к власти.

Тем временем сегодня число случаев коронавируса в Бразилии превысило 4 млн. За минувшие сутки в стране выявили 43 773 новых случая инфицирования, а скончались от COVID-19 за 24 часа 834 пациента.

Жаир Болсонару (справа) со своим сыном Эдуарду Болсонару (слева)

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Враг Украины: Лукашенко попал на «Миротворец»

Враг Украины: Лукашенко попал на «Миротворец» | Русская весна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Так, на сайте указано, что глава белорусской республики является «пособником террористов и российских оккупантов».

«В нарушение международных соглашений и договоренностей, несмотря на соответствующий запрос от Украины, дал указание передать России (страна-агрессор) боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины», — говорится в описании его страницы.

Далее идет список публикаций, посвященных ситуации с задержанием группы из 33 россиян на территории Белоруссии с последующей выдачей их России.

Кроме того, Лукашенко приписывают «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета, действующий председатель крупнейшей в ЕС Европейской народной партии Дональд Туск рассказал, что Александр Лукашенко весной 2014 года предлагал создать украинско-белорусский союз с собой во главе», — гласит информация на странице портала.

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Враг Украины: Лукашенко попал на «Миротворец» | Русская весна

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Метки: важное, компиляция

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