Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 августа 2020

Пропагандистское крыло чеченской группировки «Катаиб Хаттаб Аш-Шишани» (Батальон Хаттаба чеченского) обнародовало кадр с подлётом ракеты к БТРу российской военной полиции во время атаки в сирийском Идлибе во вторник, 25 августа.

Таким образом террористы подтвердили данные «Русской Весны», полученные от военного источника: бронетранспортёр был обстрелян из ПТРК.

Напомним, что инцидент произошёл во время совместного патрулирования стратегической трассы M-4, во время проезда российско-турецких бронемашин вблизи селения Урум-Эль-Джауз на юге зоны деэскалации Идлиб.

Тогда в результате попадания управляемой ракеты незначительно пострадал БТР-82, он был эвакуирован с места тягачом.

На фотографиях «Русской Весны» с места инцидента хорошо видно, что у бронетранспортёра оторвано заднее колесо.

Надёжная отечественная бронемашина уже не первый раз спасает наших солдат от вражеских атак.

Как сообщалось, двое военных получили лёгкие контузии.

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