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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 августа 2020

10:08. 29 августа 2020 242 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Турецкие F-16 перехватывают греческие F-16



Турки выложили видео вытеснения греческих F-16 из спорного воздушного пространства в Восточном Средиземноморье.
6 греческих F-16 взлетели с Крита и были перехвачены к юго-западу от Кипра. Турецкие F-16 осуществили перехват и вынудили греков удалиться.



Призывы ЕС отказаться от претензий на греческие воды турки проигнорировали. Анкара призывает ЕС отказаться от поддержки Греции и уважать законные турецкие интересы. Прекращать свою политику в этом направлении Эрдоган не собирается и готова защищать свои интересы в том числе силой. В том числе и против стран НАТО, которые не согласны с ее политикой. "Друг Реджеп" продолжает повышать ставки.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Появились кадры ракетного удара по российской бронетехнике в Сирии (ФОТО)

Появились кадры ракетного удара по российской бронетехнике в Сирии (ФОТО) | Русская весна

Пропагандистское крыло чеченской группировки «Катаиб Хаттаб Аш-Шишани» (Батальон Хаттаба чеченского) обнародовало кадр с подлётом ракеты к БТРу российской военной полиции во время атаки в сирийском Идлибе во вторник, 25 августа.

Таким образом террористы подтвердили данные «Русской Весны», полученные от военного источника: бронетранспортёр был обстрелян из ПТРК.

Напомним, что инцидент произошёл во время совместного патрулирования стратегической трассы M-4, во время проезда российско-турецких бронемашин вблизи селения Урум-Эль-Джауз на юге зоны деэскалации Идлиб.

Тогда в результате попадания управляемой ракеты незначительно пострадал БТР-82, он был эвакуирован с места тягачом.

На фотографиях «Русской Весны» с места инцидента хорошо видно, что у бронетранспортёра оторвано заднее колесо.

Надёжная отечественная бронемашина уже не первый раз спасает наших солдат от вражеских атак.

Как сообщалось, двое военных получили лёгкие контузии.

Читайте также: Как Армия России нагоняла ужас на военных США в Сирии — новые кадры (ФОТО, ВИДЕО)

Появились кадры ракетного удара по российской бронетехнике в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Появились кадры ракетного удара по российской бронетехнике в Сирии (ФОТО) | Русская весна
Появились кадры ракетного удара по российской бронетехнике в Сирии (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«БТРом по башке»: США сильно обиделись на «агрессию» русских в Сирии (ВИДЕО)

«БТРом по башке»: США сильно обиделись на «агрессию» русских в Сирии (ВИДЕО) | Русская весна

В Пентагоне сокрушаются по поводу, как там высказались, «агрессивного и провокационного поведения русских», в результате которого были ранены солдаты США. Хотя заявление «про ранены» слишком преувеличено — у американцев лишь ушибы и сотрясения, но истерика началась такая, как будто их там поубивали.

После инцидента в Сирии Пентагон выпустил обвинительные заявления в адрес Москвы, назвав действия российских военных «агрессивными».

В Белом доме и в Минобороны США пожаловался, что американские солдаты получили ранения. Несмотря на то, что столкновение БТРа военной полиции ВС РФ и International Maxxpro случилось после того, как военнослужащие Соединённых Штатов пытались помешать проезду российских машин, виноватыми все равно остались русские.

«Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо. Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному разрешению конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу».

Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что американцев заранее предупредили о маршруте, по которому будут следовать российские машины.

Однако в США упорно отрицают эту информацию, нагло заявляя, что их якобы никто не предупреждал. Кроме того, в МО РФ подчеркнули, что столкновение произошло из-за того, что американский бронеавтомобиль пытался помешать проезду россиян.

То есть ни о каких «агрессивных действиях» русских речи быть не может. Если уж говорить по факту, то американцы несомненно первые полезли на рожон, а после закономерного «поражения» стали жаловаться на то, что солдат, видите ли, ранили.

Это не была какая-то жуткая авария на дороге, в результате которой можно было получить смертельные травмы. Скорее, это было легкое ДТП. И солдаты США получили легкие ушибы, но как трагично описывают их травмы в Пентагоне, так складывается такое ощущение, что их чуть ли не инвалидами сделали.

«США обвинили военных России в провоцировании аварии (столкновение автомобилей) в Сирии, в результате которой, якобы, пострадали американские военные. А что хитропопые до сих пор делают в САР? Их никто не звал туда — раз, выходили, выходили, да не вышли — два, не нужно стоять на пути у официально присутствующих войск  — три», — справедливо прокомментировали кадры авторы Телеграм-канала RUSSIAN INFO TEAM.

Читайте также: «Нам нужно уйти оттуда»: В США отреагировали на инцидент с военными в Сирии (ВИДЕО)

Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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