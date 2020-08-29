Профессор Попов. Ответы на вопросы (август 2020)

Попов Михаил Васильевич – доктор философских наук, президент Фонда рабочей академии. Запись прямого эфира от 27.08.2020

00:00 О ситуации в Беларуси и в мире

1:03:32 О действиях властей Беларуси

1:06:27 О ренегатах

1:11:06 Про Навального

1:12:32 Миронов и пенсии

1:13:52 О конвергенции

1:14:15 Что такое еврокоммунизм

1:14:44 Логика по Аристотелю

1:15:38 Как дела в РПР?

1:17:00 С какими рабочими коллективами работает ФРА?

1:19:05 О норме прибыли

1:19:14 Идеалистический взгляд

1:20:01 Противоречия капитализма

1:21:36 Всё ли развивается эмпирическим путём?

1:22:25 Преодоление товарности

1:23:18 Майдан и объединение левых

1:24:19 Свобода как осознанная необходимость

1:25:51 Марксизм и "наука о личном здоровье"

1:28:39 Сущность воли

1:30:32 Термины из "Науки логики"

1:32:28 Сталин и Польша

1:35:52 Явления относительности

1:37:05 "Наука логики" или ленинский конспект?

1:38:03 Непонятные места в "Науке логики"

1:38:33 Эволюция и революция

1:39:30 Военный коммунизм

1:41:31 Об Эдуарде Бернштейне

1:42:43 Любимые писатели

1:43:04 Мировое рабочее движение

1:44:24 Прибавочная и добавленная стоимости

1:45:33 Зачем две формы общественной собственности?

1:48:20 Благодарности

1:48:39 Мешают ли троцкисты?

1:49:23 Как уволняют работника

1:54:35 Карл Маркс о России

1:58:20 Аналоги коммунизма в древности

1:59:15 О кандидатах в президенты Беларуси

2:00:29 Безусловный доход

2:04:23 Благодарности

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Vc0zGEo7EyY