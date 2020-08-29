Профессор Попов. Ответы на вопросы (август 2020)
Попов Михаил Васильевич – доктор философских наук, президент Фонда рабочей академии. Запись прямого эфира от 27.08.2020
00:00 О ситуации в Беларуси и в мире
1:03:32 О действиях властей Беларуси
1:06:27 О ренегатах
1:11:06 Про Навального
1:12:32 Миронов и пенсии
1:13:52 О конвергенции
1:14:15 Что такое еврокоммунизм
1:14:44 Логика по Аристотелю
1:15:38 Как дела в РПР?
1:17:00 С какими рабочими коллективами работает ФРА?
1:19:05 О норме прибыли
1:19:14 Идеалистический взгляд
1:20:01 Противоречия капитализма
1:21:36 Всё ли развивается эмпирическим путём?
1:22:25 Преодоление товарности
1:23:18 Майдан и объединение левых
1:24:19 Свобода как осознанная необходимость
1:25:51 Марксизм и "наука о личном здоровье"
1:28:39 Сущность воли
1:30:32 Термины из "Науки логики"
1:32:28 Сталин и Польша
1:35:52 Явления относительности
1:37:05 "Наука логики" или ленинский конспект?
1:38:03 Непонятные места в "Науке логики"
1:38:33 Эволюция и революция
1:39:30 Военный коммунизм
1:41:31 Об Эдуарде Бернштейне
1:42:43 Любимые писатели
1:43:04 Мировое рабочее движение
1:44:24 Прибавочная и добавленная стоимости
1:45:33 Зачем две формы общественной собственности?
1:48:20 Благодарности
1:48:39 Мешают ли троцкисты?
1:49:23 Как уволняют работника
1:54:35 Карл Маркс о России
1:58:20 Аналоги коммунизма в древности
1:59:15 О кандидатах в президенты Беларуси
2:00:29 Безусловный доход
2:04:23 Благодарности
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