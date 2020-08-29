Объединение Земств и Народа. Круглый стол

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Самоосуществление, реализацию возможностей нельзя представлять себе как самоцель, и только человеку, утратившему действительный смысл своей жизни, осуществление себя видится не эффектом, а целью. Обращение же человека на самого себя, его рефлексия, является не только лишенной перспективы, но и просто неадекватной формой интенции.
Самый действенный и эффективный способ объединения, это союз против врагов, пытающихся ослабить и раздробить
народ. Но для этого надо осознать, что ежедневно, ежечасно народ страны подвергается тайным и явным ударам врагов, ведущих гибридную войну на всех направлениях от прямой лжи, до микробиологических угроз, действенность которых уже доказала так называемая пандемия короновируса. Это не пандемия. Это прямая атака на нашу свободу. И об этом говорят честные учёные, тогда, когда некомпетентные власти пытаются обуздать народ масками и резиновыми перчатками.
Только против явного врага наш народ способен сплотиться и проявить свои лучшие качества. А пока мы будем вести диалоги с так называемыми партнёрами, толку не будет. Кто отводит глаза народа от этих явных угроз наших противников, работает вольно или невольно на врагов.
И результаты мы видим ежедневно.
Если для объединения надо стать тоталитарным обществом, значит надо стать. Прекраснодушие и поповское всепрощенчество не помошники в этом деле.
Может я ошибаюсь, но глядя на исторические события со стороны, неизбежно приходишь к этому выводу.
Главное чтобы выдвигались руководители из своего народа с проверкой на приверженность к народному объединению. Тех кто хотел бы отдать бразды правления фашингтонскому обкому и близко нельзя допускать на общественное обозрения, как не допускать во власть и СМИ, граждан с двойным гражданством и владельцев активов за границей. Эти будут сражаться за свои деньги.
Если бы пчёлы или муравьи, потеряв свой инстинкт стали бы рассуждать о личных свободах, на этом бы и закончилось их существование.
Человек кроме родового инстинкта, имеет ещё способность рассуждать и создавать идеологию способную доказать необходимость объединения. Без этой идеологии народы рассеивались под давлением вражеской силы. Вопрос защиты от врагов, важнейший , ибо не кормя и совершенствуя свою армию и воспитывая молодое поколение в духе любви к Родине, вполне может стать, что придётся кормить чужую. Колониальная политика Запада показала это со всей очевидностью.
Россия не нападает. Россия защищается.