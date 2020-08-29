Дхарма – это высший закон, благодаря которому существует наш мир. О том, как правильно взаимодействовать с этим законом, узнаем из цитат известных мыслителей.

Пусть кто-то другой будет злым, коварным, жестоким, а вы будьте людьми добрыми, отзывчивыми, трудящимися в радость. Пусть зло (если оно необходимо) гнездится в других людях, но не в вас.

— Фёдор Филиппович Конюхов

Отчего вся природа и всё в природе устроено мудро? Оттого, что Творец ею распоряжается и управляет. Отчего в природе человека, венца творения, столько беспорядков? Отчего в жизни его столько неустройств и безобразий? Оттого, что он сам вздумал распоряжаться собою, помимо воли и разума Творца своего.

— Фёдор Филиппович Конюхов

Надо упрощать вещи, жить аскетичнее и выигрывать время, чтобы вместо этого его терять. Стремитесь накопить и совершенствуйте жизнь духовную. Дни и ночи посвящайте усовершенствованию души.

— Фёдор Филиппович Конюхов

Неправильное воспитание никого не оправдывает; последствия его необходимо преодолевать сознательными усилиями.

— Виктор Франкл

Развитый интеллект имеет две стороны. Он может быть использован конструктивно или разрушительно, подобно ножу, способному как отрезать нарыв невежества, так и обезглавить человека. Интеллектом можно правильно управлять только после того, как разум признал неизбежность духовного закона.

— Шри Юктешвар Гири

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9Jx9Kfx6pQ8