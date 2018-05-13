Уроки Мудрости. Урок девятый. Карма и Дхарма, причины и следствия. Сурияр. Часть 1

Карма и дхарма что это?



Автор-сказитель – Сурияр



Тема очередной беседы в школе мудрости касается двух основополагающих понятий ведической культуры. Карма и Дхарма – эти основные понятия, которые воспринимаются многими людьми как некий неизбежный рок, как суд, в котором не может быть оправдательного приговора. В нашей беседе мы постарались в доступной форме изложить в чём может заключаться Карма и каким образом можно избежать её сурового приговора. А так же углубились в исследование Дхармы, следование которой поднимает человека в праведности.



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Источник: www.youtube.com