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Уроки Мудрости. Урок девятый. Карма и Дхарма, причины и следствия. Сурияр. Часть 1

11:50. 13 мая 2018 Просмотров - 10 Нет комментариев Опубликовал:

Карма и дхарма что это?

Автор-сказитель – Сурияр

Тема очередной беседы в школе мудрости касается двух основополагающих понятий ведической культуры. Карма и Дхарма – эти основные понятия, которые воспринимаются многими людьми как некий неизбежный рок, как суд, в котором не может быть оправдательного приговора. В нашей беседе мы постарались в доступной форме изложить в чём может заключаться Карма и каким образом можно избежать её сурового приговора. А так же углубились в исследование Дхармы, следование которой поднимает человека в праведности.

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Источник: www.youtube.com

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