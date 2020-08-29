Белоруссия, Лукашенко, как «оппозиция» гробит экономику
В новом выпуске видеоблога, снятом совместно с общественным проектом «Политраша», речь зашла о ситуации в Белоруссии: продолжается противодействие действующей власти Белоруссии в лице президента Республики Александра Григорьевича Лукашенко с лидерами прозападной «оппозиции», которая не только взяла на вооружение не только флаг нацистских коллаборационистов, но и риторику. Действуя по указке из-за границы, получая финансирования от ЕС, «оппозиция» пытается угробить экономику Белоруссии, чтобы взывать экономический кризис, который бы резко ударил по благосостоянию белорусского народа.
P.S. Предыдущие ролики, записанные совместно с проектом «Политраша»:
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Источник: https://nstarikov.ru/belorussija-lukashenko-kak-oppozicija-grobit-jekonomiku-118637
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