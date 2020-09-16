В очередном видеоблоге, снятом совместно с проектом «Политраша» прямо во время переговоров Путина и Лукашенко в Сочи, речь зашла об отношениях России и Белоруссии, Союзном государстве и готовности к интеграции белорусского народа.

Хронометраж тем:

00:00 Введение

00:20 Россия и Белоруссия: как объединиться так, чтобы все были в плюсе?

14:44 Что может предложить Белоруссии Евросоюз?

21:32 Насколько готов к интеграции белорусский народ?

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P.S. Предыдущие выпуски, снятые совместно с проектом «Политраша»:

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Источник: https://nstarikov.ru/rossija-i-belorussija-chto-delat-i-kto-vinovat-119351