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Россия и Белоруссия: что делать и кто виноват

14:35. 16 сентября 2020 30 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В очередном видеоблоге, снятом совместно с проектом «Политраша» прямо во время переговоров Путина и Лукашенко в Сочи, речь зашла об отношениях России и Белоруссии, Союзном государстве и готовности к интеграции белорусского народа.

Хронометраж тем:
00:00 Введение
00:20 Россия и Белоруссия: как объединиться так, чтобы все были в плюсе?
14:44 Что может предложить Белоруссии Евросоюз?
21:32 Насколько готов к интеграции белорусский народ?

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P.S. Предыдущие выпуски, снятые совместно с проектом «Политраша»:

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Источник: https://nstarikov.ru/rossija-i-belorussija-chto-delat-i-kto-vinovat-119351

Метки: блог, Видео

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