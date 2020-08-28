Мир не без добрых людей

Тянаньмэнь, требуют наши сердца…Лукашенко о санкциях против Белоруссии.Наиболее забористое – Лукашенко поручил начать периориентацию торговых потоков через Литву на другие страны.* * *Плюс Лукашенко о бело-красно-белом флаге.Также Лукашено объяснил почему верит в эффективность российской вакцины, по его словам он поверил, когда узнал, что Путин ее на своей семье испытывал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6128025.html