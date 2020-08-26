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Зачем банки вывозят золото?

11:29. 26 августа 2020 80 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Доктор экономических наук, учёный-экономист, публицист Валентин Катасонов о вывозе золотых резервов за рубеж и их значении для стабильности государства.

 

Источник: https://youtu.be/yR0x6Z771Mw

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