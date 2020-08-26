Зачем банки вывозят золото?
11:29. 26 августа 2020 80 просмотров 3 коммент. Опубликовал: Владимир
Доктор экономических наук, учёный-экономист, публицист Валентин Катасонов о вывозе золотых резервов за рубеж и их значении для стабильности государства.
Источник: https://youtu.be/yR0x6Z771Mw
Как государство богатеет, И чем живет, и почему Не нужно золота ему, Когда простой продукт имеет.
(Пушкин)
Колония, однако.
Золото не сжигается. Сжигать золото – это просто преступление.
Россия – золотой придаток Европпы.
Сказал доктор.