За последние несколько месяцев из России идёт рекордный вывод денег и золота. В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина просит ограничить публичную активность академика Глазьева. А попросту – закрыть ему рот. Что происходит на самом деле?

Министр Евразийской экономической комиссии, опытный политик и экономист Сергей Глазьев тщательно выбирает слова, но эти слова всё равно больно ранят. В апреле 2020 года руководство Центробанка уже потребовало "ограничить публичную активность" академика, то есть попросту заткнуть ему рот. Глазьев тогда посмел предложить ввести налог на валютные спекуляции, влияющие на курс рубля, – то есть лишить некоторых граждан, в том числе аффилированных с чиновниками Центробанка, делать деньги из ничего. Результат спекуляций, как говорится, на лице: когда апрельская паника поутихла, доллар за два месяца опустился на 10 рублей, но сейчас он возвращается на позиции "около 80" уже не бурным всплеском, а тихой сапой. Импорт становится дороже, многие товары могут стать недоступными для изрядно обедневших во время пандемийных ограничений жителей России.

В недавнем эфире телеканала Глазьев напомнил о двух удивительных инициативах, которые сопутствовали и способствовали этому процессу. Первая была связана с золотом – главной физической ликвидностью в официальном финансовом арсенале страны:

В апреле этого года команда Эльвиры Набиуллиной приостановила скупку золота, более того, золотодобытчикам были выданы генеральные лицензии, которые позволили им нарастить вывоз драгметалла из России. К экспорту подключились и банки. В результате его объёмы подскочили в 2019-м в восемь раз, до 5,7 млрд долларов, и почти всё это было вывезено в Великобританию. Если ориентироваться на лондонский стандарт, слиток весом 400 унций (12,4 кг), то Россия поставила в Туманный Альбион не менее девяти тысяч слитков. Это 93% от всего экспорта российского золота.

Нет, приостановка скупки в момент, когда бюджету нужны живые деньги, – это логично. Но одновременное открытие дверей для вывоза стратегического актива выглядело странно на фоне многократных заверений в том, что денег в стране хватает. Но допустим, надо было срочно поддержать добытчиков, которые временно потеряли государственный рынок сбыта. Но это очень интересно сочетается с другим наблюдением Глазьева:

Недавно они отменили обязательную продажу валютной выручки на рынке. А потом, когда обвалились цены на нефть, ещё и освободили выручку от репатриации, от необходимости её возвращать. Если у вас падает валютная выручка, вы должны принять меры, чтобы её удержать на рынке. То есть вам нужно восстанавливать обязательную продажу валюты, раз её не хватает в стране. Центробанк поступает наоборот.

То есть вслед за вывозом золота радикально облегчён вывоз валюты. Незаконные способы обелены. Зачем это сделано?

В ЦБ могли знать о грядущейм обострении отношений России и Запада, а возможно, и о поводе для этого ужесточения.

А потому облегчение вывоза золота и валюты из страны предпринималось именно для поддержки дружественного бизнеса в преддверии новых санкций, пазл сходится очень неприятным для России способом: получается, что деньгами государственными управляют люди, заинтересованные исключительно в приумножении денег собственных. На словах Набиуллина переживала из-за вывода капитала, по сути же никак ему не препятствует, а наоборот - способствует.

Своим – сохранение капиталов в надёжных укрытиях, остальным – санкции, нищета, газификация за пять миллионов и кредиты на дрова.