Омские медики ответили на хамские оскорбления от сторонников Навального

Медработники Омской области опубликовали открытое письмо по поводу критики действий врачей БСМП-1 во время спасения блогера Алексея Навального. Под письмом подписались председатель Профсоюза работников здравоохранения Сергей Быструшкин, ректор ОмГМУ Мария Ливзан, заслуженный врач РФ Мурат Адырбаев, главный врач КМХЦ Вадим Бережной и главный врач Клинического кожно-венерологического диспансера Юрий Новиков.

20 августа Навальный был госпитализирован в БСМП-1 — ему стало плохо на борту самолёта, летящего из Томска в Москву. За двое суток в больнице его состояние было стабилизировано, после чего по просьбе родственников блогера разрешили транспортировать в Берлин в клинику «Шарите».

Публикуем это письмо полностью.

«В последнее время стало почти правилом хорошего тона критиковать состояние здравоохранения. Мы отдаём себе отчёт в том, что иногда негативные замечания уместны и конструктивны. Однако резкая реакция либеральной общественности на действия омских врачей при спасении Алексея Навального переходит все границы этики и здравого смысла.

Сегодня невозможно отрицать тот факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив.

Уже через 16 минут после получения сигнала с борта самолёта машина скорой помощи прибыла в аэропорт. Через 17 минут после того, как больного вынесли на носилках, он был доставлен в медицинский центр БСМП № 1 города Омска. В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. Это факт, который невозможно отрицать.

Обычно в таких случаях родственники, друзья, близкие пациента выражают благодарность врачам. Мы же сейчас являемся свидетелями того, что сторонники Алексея Навального пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь. Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией.

При этом никто из них не был свидетелем его состояния и не знаком с узко профессиональными и требующими дополнительных знаний результатами анализов и обследований. По сути, мы столкнулись с таким явлением, как „политический диагноз“, который не имеет никакого отношения к медицине.

Этих людей больше интересует санузел в приемном отделении, в котором сейчас идет ремонт, нежели объективная оценка фактов о самочувствии больного. А они были получены благодаря современному оборудованию, которым оснащен этот медицинский центр.

К сожалению, становится традицией называть белое чёрным, а чёрное белым.

Дошло до того, что омских врачей стали сравнивать с героями комедий Мольера, для которых пиявки и кровопускание были основными методами лечения. Это хамское оскорбление докторов, которые почти в течение двух суток в очень непростой психологической обстановке спасали жизнь пациенту.

Для любого врача, давшего клятву Гиппократа, пациент — это прежде всего человек, которому нужна помощь, независимо от его политических взглядов и религиозных убеждений. Настоящий доктор всегда вне политики.

Однако сейчас людей, сохранивших Навальному жизнь, втягивают в политический процесс. Им угрожают расправой, навешивают на них оскорбительные ярлыки. Считаем, что такое отношение к врачам, честно и профессионально выполнившим свой долг, недопустимо. Подобные попытки являются по-настоящему политическим диагнозом всем тем, кто пытается это делать».

Как сообщала «Русская Весна», через два дня после госпитализации Навального о том, как происходило спасение его жизни и как извращенно освещали происходящее в СМИ, рассказал заведующий первым отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова» Минздрава России Борис Теплых.

На пресс-конференции 24 августа главврач Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский, рассказывая о взаимодействии с немецкими врачами, отметил, что жена Навального, которая практически постоянно общалась со всей командой медиков, спасавшей жизнь её мужу, так и не сказала никому «спасибо».

После этого появилось заявление брата Навального, в котором «отблагодарил» главврача БСМП-1, назвав его конченым человеком и вороватой рожей.

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