Немецкие врачи сообщили омским коллегам о состоянии Навального (+ВИДЕО)

Алексей Навальный до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии, об этом в письме омским медикам сообщили в берлинской клинике Charite, заявил журналистам на пресс-конференции главврач Омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Александр Мураховский.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП № 1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление.

В больнице говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния пациента, он получал всю необходимую помощь, но находился в коме.

По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.

«В субботу (22 августа) я направил письмо в клинику „Шарите“ о том, что мы готовы сотрудничать с немецкими коллегами и готовы предоставить все данные анализов. И уже буквально вчера (23 августа) после обеда мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии. Немецкие коллеги нам очень благодарны и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти», — заявил Мураховский.

Медикам больницы в Омске с большими усилиями удалось спасти жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя, заявил Александр Мураховский.

«БСМП-1 в Омске с большими усилиями спасли жизнь Алексея Навального, в этом сомневаться нельзя», — заявил Мураховский на пресс-конференции в понедельник.

Он отметил, что лечение велось оперативно, врачи действовали с Навальным, как с любым другим пациентом.

Супруга госпитализированного в Омске блогера Алексея Навального Юлия много раз встречалась с местными и столичными врачами, но ни разу публично не поблагодарила их за лечение, заявил Мураховский.

«Я могу сказать, что мы с Юлией Борисовной, с его (Навального, — прим. ред.) женой, в моем кабинете встречались, ну, как минимум раз пять. Более того — с приглашением врачей, в том числе врачей прибывших к нам из города Москва, очень толковых и высококлассных специалистов, где она задавала им вопросы — они отвечали. Все это происходило у меня в кабинете и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне — нет. Может быть, она кому-то другому сказала? Но у меня в кабинете, мне или при мне — я такого не услышал», — сказал Мураховский.

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