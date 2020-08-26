Мы видели, как рубят сук, на котором сидят: почему обещаниям белорусской оппозиция верить нельзя

Политолог Игорь Шатров, специализирующийся на балтийском регионе, на страницах личного блога рассуждает о возможных сценариях отрыва Белоруссии от России.

«Обещания так называемой белорусской оппозиции не разрывать отношения с Россией — пустой звук. Не „оппозиционерам“ это решать.

Сейчас многие вспоминают армянский сценарий, когда на волне уличных протестов к власти в Армении пришли если не русофобы, то нисколько не русофилы, и это, казалось бы, не отразилось на отношениях с Россией. Во-первых, еще не вечер. Во-вторых, так уж и не отразилось?

В отличие от Армении Белоруссия не так сильно привязана к России, как может показаться. И это будет определяющим при принятии решений о смене курса. Армению возле России пока удерживает Карабах.

Принято считать, что Белоруссию на околороссийской орбите держит ориентированная на Россию экономика.

Украина показала пример, как можно рубить сук, на котором сидишь. Разрыв экономических связей с Россией, пусть даже и бедственный для своей экономики, у Белоруссии по причине других масштабов государства займет гораздо меньше времени. Наличие двух российских военных объектов на территории Белоруссии тоже не является препятствием. Гуантанамо на Кубе тому подтверждение».

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