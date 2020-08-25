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В Кремле прокомментировали заявление немецких врачей об отравлении Навального

17:23. 25 августа 2020 84 просмотра Один комментарий Опубликовал:
В Кремле прокомментировали заявление немецких врачей об отравлении Навального | Русская весна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление берлинской клиники «Шарите», которая накануне подтвердила отравление оппозиционера Алексея Навального. По мнению Пескова, аналитика российских и немецких медиков совпадает, однако в Берлине врачи «спешат» с выводами об отравлении. Поводов для возбуждения уголовного дела пресс-секретарь президента не увидел, а обвинения в покушении на оппозиционера назвал пустым шумом.

«Не должно быть места каким-то таким шумливым пустым заявлениям. Нужно абсолютно спокойно анализировать сказанное и написанное. Мы пока ничего нового не узнали из этого заявления», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента добавил, что Кремль консультировался с российскими врачами по поводу заявления берлинской клиники. «Атропин, о котором говорят немцы и который делают сейчас — омские врачи его начали вводить в первый час пребывания (Навального, — прим. ред.) в реанимации.

Снижение уровня холинэстеразы может быть по разным причинам, в том числе при использовании лекарств различных. То есть лекарства понижают уровень холинэстеразы. Надо выяснить, что было причиной понижения», — отметил он.

Однако, добавил Песков, вещество, которым могли бы отравить господина Навального, не выявили ни те, ни другие медики.

«Вещества нет. К сожалению, не удается установить, анализы не показывают…

Таким образом, сама аналитика абсолютно совпадает и у наших, и у немецких докторов. Но выводы разнятся. Не понимаем, почему коллеги так спешат с отравлением… Вещество пока не установлено», — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Дмитрий Песков предположил, что врачи клиники «Шарите» обладают данными, которые ранее не были озвучены. «Может быть, у немцев есть данные какие-то. В этом смысле и наши врачи готовы предоставить образцы первых анализов и предлагают обмениваться информацией и различными биоматериалами», — сообщил Песков.

Повод для расследования, по словам пресс-секретаря российского президента, появится, если будет установлено отравляющее вещество. «Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем нахождения пациента в коме», — сказал он.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1598364937

Метки: Новости

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