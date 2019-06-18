Новости Украины и Новороссии 18 июня 2019
- 07:05 Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече (ФОТО).
- 06:54 Зеленский высказался за ужесточение санкций против России.
- 02:27 Сколько жителей Донбасса верят Зеленскому — опрос.
- 02:00 Зеленский назвал «единственный путь» к миру на Донбассе.
- Вчера 22:04 Команда Партии Шария. Первая пятерка.
- Вчера 20:30 В центре Луганска открыли памятник журналистам, погибшим в Донбассе.
- Вчера 20:22 Для чего нужна партия Смешко.
- Вчера 19:38 Убитые за правду. Во имя слова. В память о журналистах Волошине и Корнелюке.
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече (ФОТО)
Президент Украины рассказал немецким журналистам, о чём бы он сказал российскому лидеру Владимиру Путину в ходе личной встречи.
«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский в интервью немецкому изданию Das Bild, отвечая на вопрос о первых словах, которые от него услышал бы Путин.
«Крым − это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место со своей природой и историей.
Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — добавил «слуга народа», уточнив, что Запад должен придерживаться антироссийских санкций до тех пор, «пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены».
Теперь украинскому комику, переквалифицировавшемуся в президента, осталось дождаться встречи с Путиным, хотя учитывая его сомнительную риторику, ждать, вероятно, придётся долго.
Добавим, что одним из журналистов, беседовавшим с Зеленским, был известный немецкий русофоб Джулиан Рёпке (на фото ниже — справа).
18 июня в Берлине Зеленский встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В том же интервью он назвал главу немецкого правительства «сильной личностью с бесспорным авторитетом и огромным опытом».
«Украинцы надеются, что Ангела Меркель, как влиятельный европейский и мировой авторитет, поможет моей стране противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся», — льстит немецкому канцлеру Зеленский.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зеленский высказался за ужесточение санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецким СМИ заявил, что антироссийские санкции следует расширять, так как это «единственное средство давления» на Москву.
«Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», – заявил Зеленский в интервью Bild. Его слова передает ТАСС.
Зеленский считает санкции «дипломатическим инструментом», позволяющим добиться результата. Конечной целью рестрикций он назвал «перемирие и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины».
«Если этот инструмент не будет работать, то нужно расширить механизм [санкций]», – сказал Зеленский, добавив, что «санкции можно ужесточить».
Зеленский во вторник впервые посетит Берлин в качестве главы украинского государства. В программе – переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.
Напомним, внутри Европейского союза все чаще говорят о вреде антироссийских санкций, первые из которых были наложены еще в 2014 году.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Сколько жителей Донбасса верят Зеленскому — опрос
Президент Украины Владимир Зеленский продолжит курс своего предшественника Петра Порошенко и не пойдёт на прямой диалог с Донбассом.
Такого мнения придерживается подавляющее большинство жителей ДНР, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Донецким национальным университетом и Луганским национальным университетом им. Шевченко.
«Лишь 4,5% граждан доверяют новому президенту Украины, всего 2,7% респондентов верят в заявления Зеленского о мирном разрешении конфликта в Донбассе. 82% уверены, что он продолжит курс, начатый Петром Порошенко, и не предпримет шагов для начала прямого диалога с народом Республики», — приводит данные исследования и. о. заведующего кафедрой политологии ДонНУ, кандидат исторических наук Артем Бобровский.
Схожая ситуация и в Луганской Народной Республике.
«Результаты проведенного социологического исследования методом анонимного телефонного интервью демонстрируют, что количество людей, которые до выборов на Украине связывали с победой Владимира Зеленского надежды на активизацию процесса мирного урегулирования, после выборов на Украине снизилось с 14,7% до 4,2%», — рассказал заведующий кафедрой философии и социологии Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко, доктор исторических наук Дмитрий Крысенко..
«При этом в целом 81% граждан считает, что после избрания Зеленского президентом Украины ситуация на линии разграничения только ухудшилась», — добавил Крысенко.
Соцопрос проводился с 3 по 5 июня методом персонального телефонного интервью с использованием многоступенчатой квотируемой выборки. В нем приняли участие 1200 жителей Республик различных возрастных групп старше 18-ти лет с разным уровнем достатка и социальным положением. Ошибка выборки составляет 3,5%.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Зеленский назвал «единственный путь» к миру на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Франции Эммануэлем Макроном после встречи с ним в Париже попросил сохранить санкционное давление на Россию, чтобы помочь завершить войну на Донбассе.
«Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в минском переговорном процессе», — сказал украинский президент.
«Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий — это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем», — добавил он.
«Единственный путь к миру — это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить», — заключил Зеленский .
По мнению президента Украины, председательствование Франции в «большой семерке» в этом году будет способствовать сохранению санкций против России.
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Команда Партии Шария. Первая пятерка
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В центре Луганска открыли памятник журналистам, погибшим в Донбассе
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Для чего нужна партия Смешко
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Убитые за правду. Во имя слова. В память о журналистах Волошине и Корнелюке
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