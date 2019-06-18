Новости Украины и Новороссии 18 июня 2019

Президент Украины рассказал немецким журналистам, о чём бы он сказал российскому лидеру Владимиру Путину в ходе личной встречи.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский в интервью немецкому изданию Das Bild, отвечая на вопрос о первых словах, которые от него услышал бы Путин.

«Крым − это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место со своей природой и историей.

Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — добавил «слуга народа», уточнив, что Запад должен придерживаться антироссийских санкций до тех пор, «пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены».

Теперь украинскому комику, переквалифицировавшемуся в президента, осталось дождаться встречи с Путиным, хотя учитывая его сомнительную риторику, ждать, вероятно, придётся долго.

Добавим, что одним из журналистов, беседовавшим с Зеленским, был известный немецкий русофоб Джулиан Рёпке (на фото ниже — справа).

18 июня в Берлине Зеленский встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В том же интервью он назвал главу немецкого правительства «сильной личностью с бесспорным авторитетом и огромным опытом».

«Украинцы надеются, что Ангела Меркель, как влиятельный европейский и мировой авторитет, поможет моей стране противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся», — льстит немецкому канцлеру Зеленский.

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