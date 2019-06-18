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Новости Украины и Новороссии 18 июня 2019

09:03. 18 июня 2019 Просмотров - 185 Нет комментариев Опубликовал:

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече (ФОТО)

Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече (ФОТО) | Русская весна

Президент Украины рассказал немецким журналистам, о чём бы он сказал российскому лидеру Владимиру Путину в ходе личной встречи.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский в интервью немецкому изданию Das Bild, отвечая на вопрос о первых словах, которые от него услышал бы Путин.

«Крым − это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место со своей природой и историей.

Для меня Крым всегда был и остается частью Украины», — добавил «слуга народа», уточнив, что Запад должен придерживаться антироссийских санкций до тех пор, «пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены».

Теперь украинскому комику, переквалифицировавшемуся в президента, осталось дождаться встречи с Путиным, хотя учитывая его сомнительную риторику, ждать, вероятно, придётся долго.

Добавим, что одним из журналистов, беседовавшим с Зеленским, был известный немецкий русофоб Джулиан Рёпке (на фото ниже — справа).

18 июня в Берлине Зеленский встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В том же интервью он назвал главу немецкого правительства «сильной личностью с бесспорным авторитетом и огромным опытом».

«Украинцы надеются, что Ангела Меркель, как влиятельный европейский и мировой авторитет, поможет моей стране противостоять вызовам, с которыми мы сталкиваемся», — льстит немецкому канцлеру Зеленский.

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Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече (ФОТО) | Русская весна
Зеленский рассказал, что скажет Путину при встрече (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский высказался за ужесточение санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецким СМИ заявил, что антироссийские санкции следует расширять, так как это «единственное средство давления» на Москву.

«Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины», – заявил Зеленский в интервью Bild. Его слова передает ТАСС.

Зеленский считает санкции «дипломатическим инструментом», позволяющим добиться результата. Конечной целью рестрикций он назвал «перемирие и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Если этот инструмент не будет работать, то нужно расширить механизм [санкций]», – сказал Зеленский, добавив, что «санкции можно ужесточить».

Зеленский во вторник впервые посетит Берлин в качестве главы украинского государства. В программе – переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Ангелой Меркель.

Напомним, внутри Европейского союза все чаще говорят о вреде антироссийских санкций, первые из которых были наложены еще в 2014 году.

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Сколько жителей Донбасса верят Зеленскому — опрос

Сколько жителей Донбасса верят Зеленскому — опрос | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский продолжит курс своего предшественника Петра Порошенко и не пойдёт на прямой диалог с Донбассом.

Такого мнения придерживается подавляющее большинство жителей ДНР, свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Донецким национальным университетом и Луганским национальным университетом им. Шевченко.

«Лишь 4,5% граждан доверяют новому президенту Украины, всего 2,7% респондентов верят в заявления Зеленского о мирном разрешении конфликта в Донбассе. 82% уверены, что он продолжит курс, начатый Петром Порошенко, и не предпримет шагов для начала прямого диалога с народом Республики», — приводит данные исследования и. о. заведующего кафедрой политологии ДонНУ, кандидат исторических наук Артем Бобровский.

Схожая ситуация и в Луганской Народной Республике.

«Результаты проведенного социологического исследования методом анонимного телефонного интервью демонстрируют, что количество людей, которые до выборов на Украине связывали с победой Владимира Зеленского надежды на активизацию процесса мирного урегулирования, после выборов на Украине снизилось с 14,7% до 4,2%», — рассказал заведующий кафедрой философии и социологии Луганского национального университета (ЛНУ) имени Тараса Шевченко, доктор исторических наук Дмитрий Крысенко..

«При этом в целом 81% граждан считает, что после избрания Зеленского президентом Украины ситуация на линии разграничения только ухудшилась», — добавил Крысенко.

Соцопрос проводился с 3 по 5 июня методом персонального телефонного интервью с использованием многоступенчатой квотируемой выборки. В нем приняли участие 1200 жителей Республик различных возрастных групп старше 18-ти лет с разным уровнем достатка и социальным положением. Ошибка выборки составляет 3,5%.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский назвал «единственный путь» к миру на Донбассе

Зеленский назвал «единственный путь» к миру на Донбассе | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Франции Эммануэлем Макроном после встречи с ним в Париже попросил сохранить санкционное давление на Россию, чтобы помочь завершить войну на Донбассе.

«Украинский народ доверил мне поиск сложных компромиссов в минском переговорном процессе», — сказал украинский президент.

«Завершение войны и возвращение аннексированных украинских территорий — это моя главная задача. Но я понимаю, что нельзя установить мир военным путем», — добавил он.

«Единственный путь к миру — это дипломатическое и санкционное давление, поэтому я прошу его сохранить», — заключил Зеленский .

По мнению президента Украины, председательствование Франции в «большой семерке» в этом году будет способствовать сохранению санкций против России.

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Команда Партии Шария. Первая пятерка

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В центре Луганска открыли памятник журналистам, погибшим в Донбассе

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Метки: важное, компиляция

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