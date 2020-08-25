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Послу Германии напомнили об узниках концлагерей на фоне помощи Навальному

07:45. 25 августа 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Общероссийское движение «Сильная Россия» направило обращение послу Германии в РФ Гезе Андреасу фон Гайру, в котором на фоне помощи Алексею Навальному напомнило об отказе Берлина в лечении бывших малолетних узников фашистских концлагерей, сообщил РИА Новости лидер движения Антон Цветков.

«Буквально пару лет назад мы с руководителем Международного союза бывших малолетних узников фашизма, членом высшего совета «Сильной России», членом-корреспондентом РАН, профессором Николаем Махутовым обращались к канцлеру Германии Ангеле Меркель с предложением учредить государственную программу оказания бесплатной системной медицинской помощи бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей. Мы уверены, что такая работа должна быть в приоритете у Германии, ведь здоровье этих людей еще в детском возрасте было подорвано именно в немецких концлагерях. Однако в ответ получили от посольства Германии в РФ сухую отписку, иначе и не скажешь, в которой сказано о нецелесообразности такого формата взаимодействия», — рассказал Цветков.

Он отметил, что движение много лет оказывает всестороннюю поддержку людям, пострадавшим от фашистской агрессии, в последние дни поступают многочисленные обращения от бывших малолетних узников концлагерей и блокадников Ленинграда, которые возмущены циничной позицией по отношению к ним властей Германии.

«Безусловно, как и любому больному человеку, мы желаем Навальному скорейшего выздоровления и сочувствуем. Но в чем причина такой избирательности немецких властей? Чем они руководствуются? Один простой вопрос: за кем из бывших узников концлагерей хоть раз из Берлина был прислан санитарный самолет и организовано экстренное лечение в Германии? Ответ, увы, очевиден», — сказал Цветков.

Также он подчеркнул, что в обращении приглашает посла Германии в России принять участие в Международном антифашистском форуме, который состоится в Москве с 7 по 10 сентября, и рассказать о той социальной, медицинской и иной поддержке, которую власти ФРГ оказывают и готовы оказать бывшим узникам концлагерей. Организаторами форума выступают Международный союз бывших малолетних узников фашизма, Российский союз бывших несовершеннолетних узников фашизма, общероссийское движение «Сильная Россия», общероссийская организация «Офицеры России».

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление — только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.

В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему «находится в стабильном тяжелом состоянии», а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам «и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти». В Charite заявили, что диагностика указывает на отравление Навального субстанцией группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество не установлено, проводятся дополнительные анализы.

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/53808-poslu-germanii-napomnili-ob-uznikah-konclagerey-na-fone-pomoschi-navalnomu.html

Метки: новости / россия

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