Запад не верил в существование концлагерей. Но хочет их повторить?

75 лет после освобождения Освенцима не научили страны Европы и США ничему

«БОЛЬШЕВИСТСКИЕ СКАЗКИ»

Владимир Путин прилетел в Израиль, где открыл монумента в честь жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти» (репортаж об этом - Дмитрия Смирнова). И когда президент Израиля ему сказал: «Мы не знаем, где заканчивается антисемитизм», Путин его поправил: «К сожалению, мы знаем. Это заканчивается Освенцимом».

Пожалуй, только президент России имел полное право назвать Холокост общей трагедией Израиля и России, поскольку 40% замученных гитлеровцами евреев были гражданами СССР. В связи с этим не лишним будет обратиться к истории.

Впервые о лагерях смерти на весь мир заявил именно Советский Союз после того, как Красная армия освободила лагерь смерти Майданек на территории Польши 22 июля 1944 года. Характерно, что на Западе сведения о лагерях смерти воспринимали с недоверием и посчитали «большевистскими сказками», призванными «очернить» нацистов. Надо бы напомнить, что Красная армия ещё в ходе контрнаступления под Москвой в декабре 1941-го, а затем освобождения Калуги, Ростова-на-Дону и Нальчика, смогла предотвратить массовое уничтожение собранных в местных гетто евреев этих городов. Но тогда сведениям из СССР на Западе тоже никто не поверил. И только после Майданека и последовавшего за ним через полгода освобождения Аушвица(Освенцима) Запад понял, с чем он столкнулся.

УЖАС БЕЗ КОНЦА

Стоит сказать, что и в СССР не сразу осознали, с трагедией какого масштаба пришлось столкнуться. Сначала в докладных вышестоящему начальству идет речь о боевых столкновениях в ходе освобождения Польши, но как только в одном из донесений проходит сообщение, в котором упомянуто: «… Освобождено много малых детей», — командование Красной армии меняет планы по освобождению Польши. Если раньше маршал Конев считал необходимым «не просто освободить Польшу, но и сохранить для неё Силезский промышленный район. Постоянной задачей было также снижение собственных потерь», и рассчитывал устроить для гитлеровцев «котлы»? Где бы они медленно «доваривались» до осознания необходимости капитуляции, то после сообщений об Освенциме задачи войск поменялись. И это во многом спасло жизнь многим из оставшихся в живых к моменту освобождения узникам концлагеря. При этом советское командование отдавало себе отчет, что из себя представлял самый масштабный немецкий лагерь смерти на земле Польши.

Советское командование в кратчайшие сроки перебросило в Аушвиц целый госпиталь из Ленинграда, который имел богатейший на тот момент опыт работы по сохранению жизни истощенных голодом людей. Да-да, вы не ошиблись, на основе своей работы в блокадном Ленинграде. И в этом, кстати говоря, ещё одна схожесть Холокоста и блокады Ленинграда. В масштабности геноцида, когда под конвейер уничтожения, как под ковровые бомбардировки, впоследствии использованные США в войнах в Корее и Вьетнаме, попадали все подряд, и стар, и млад, и даже совсем случайные люди.

Как следует из данных последних исследований, на оккупированных землях СССР были уничтожены около 2,6 млн евреев, при этом, не менее 1,4 млн человек — на территории нынешней Украины.

СТАЯ ПОСОБНИКОВ

Однако, не стоит забывать, что свои черные преступления по уничтожению евреев, славян и других народов Европы нацисты творили не в одиночку.

— Не забудем и о том, что у этого преступления были и соучастники, пособники. В жестокости они зачастую превосходили своих хозяев, — заявил в Израиле Путин и резюмировал: — Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы

Как следует из документов советских архивов, на той же Украине Холокост имел целый ряд особенностей. В уничтожении евреев участвовали не только немецкие, но и румынские войска, а также местные националистические формирования и полицейские подразделения. Всем известно, что казнили евреев в том же Бабьем Яру в Киеве украинские националисты, ставшие пособниками гитлеровцев.

Зачастую, погромы еврейского населения с последующим уничтожением жителей еврейской национальности проходили по инициативе местного коренного населения не только на Украине, но и в Польше. При этом, антисемитизм там имел четко выраженное националистическое организующее начало. В Киеве, например, издавалась газеты «Украинское слово», постоянно в своих статьях разжигающая ненависть к евреям. И, хотя позже коллектив газетенки был казнен гитлеровцами, это не умаляет «заслуг» редакционного коллектива. Кстати, гитлеровцы, в конце концов, начали пресекать «самостийные» погромы евреев, но не из жалости к ним, а потому, что местное население, убивая евреев, грабило их имущество в свою пользу, лишая рейх его «законной» добычи.

В России погибли не менее не менее 120 тысяч евреев. Однако в отличие от Прибалтики, Молдавии и Украины, местное население в РСФСР не инициировало еврейских погромов. И нацисты вместе со своими пособниками убивали евреев собственными силами.

НОВЫЕ «КРЕСТОНОСЦЫ»

75 лет, прошедшие с освобождения Освенцима, показали, что вопрос с геноцидом, ксенофобией, частичным проявлением которого является все тот же антисемитизм, далеко не закрыт. Сейчас «евреями времен гитлеровской Германии» на Западе пытаются сделать русских и Россию. Именно поэтому развернута масштабнейшая кампания по дискредитации роли Красной армии и СССР во Второй мировой войне, а Москву пытаются сделать равно ответственной за ужаснейшие преступления того времени наравне с Берлином.

И при этом забывают, что те самые преступления прекратили именно советские бойцы, не щадившие своих жизней. Мало того, что нынешние «крестоносцы», собравшиеся в очередной поход на Москву пытаются назвать белое черным, так они ещё и забыли исторические уроки. Они передергивают исторические факты, как заправские шулеры, не понимая, чем это чревато (нынешняя Украина с массовыми шествиями новых нацистов, славящих убийц евреев вместе с гитлеровцами, ничему их не учит). И слабо себе представляют, чем закончатся их нынешние попытки устроить новые подобия Холокоста, на этот раз не евреям, а России.

Обложка: Фото EAST NEWS

Источник: https://nstarikov.ru/zapad-ne-veril-v-sushhestvovanie-konclagerej-no-hochet-ih-povtorit-112640