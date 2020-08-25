Обращение к трудящимся Белоруссии: «Мы не идеализируем обстановку, но будет ещё хуже» (ВИДЕО)

В редакцию «Русской Весны» поступило обращение к трудящимся Белоруссии в связи с обстановкой в республике после президентских выборов 9 августа 2020 г.

Дорогие товарищи!

В своём обращении перед президентскими выборами, состоявшимися 9 августа с. г., мы заявили, что ни один из зарегистрированных кандидатов не может считаться сколько-нибудь последовательным сторонником левопатриотического направления, не говоря уже о том, чтобы рассматривать его как сторонника возвращения республики на социалистический путь развития. Но также указывали, что приход к власти кого-нибудь из альтернативных кандидатов приведёт к ухудшению обстановки в республике, прежде всего с точки зрения положения трудящихся.

Мы не идеализируем обстановку, сложившуюся в нашей республике к началу избирательной кампании. Считаем, что в ней уже не один год имеет место ползучая реставрации капитализма, к числу наиболее характерных признаков которой относится контрактная система, усиливающая зависимость лиц наёмного труда от произвола работодателя, а также введение оплаты за проведение массовых мероприятий, резко ограничивающее политические права малоимущих.

Имеет место отсутствие государственной поддержки таких патриотических инициатив, как регистрация движения «Бессмертный полк» и предложение о замене надписи «Волгоград» на «Сталинград» на мемориальной плите на Площади Победы в Минске.

Дело дошло до допущения участия в совместных военных учениях на нашей территории представителей военных формирований агрессивного блока НАТО, наращивающего свою военную активность в непосредственной близости от наших границ и границ РФ.

После официально объявленных итогов выборов, согласно которым ни одному из альтернативных кандидатов не удалось добиться победы, их избирательные штабы, прежде всего штаб Тихановской, а также союзные с ними СМИ в республике и за её пределами, призывают к проведению массовых протестных акций, прикрываясь красивыми, но лживыми фразами о свободе и демократии. Причём стремятся привлечь к участию в них молодёжь, в том числе не достигшую совершеннолетия.

И в ряде случаев им удаётся ввести людей в заблуждение, так же, как было несколько лет назад на Украине. Но хотя их акции для прикрытия в основном проводятся под символами белого цвета (цветами, лентами, шарами), но в них всё чаще просматриваются полотнища и ленты бело-красно-белого цвета и аналогичные флаги со знаком «Погони». Т. е. налицо использование символики гитлеровских пособников.

Звучит также их любимый клич «Жыве Беларусь». Так что направленность этих акций в пользу национал-радикалов, в пользу БНФ становится всё более явной.

И не остаётся сомнения в том, что организаторы этих акций стремятся повернуть ход событий в нашей республике по украинскому сценарию. А это, в случае успеха, приведёт к кровопролитию, к усилению эксплуатации трудящихся и к включению Белоруссии в число пронатовских, антироссийских государств.

В связи с изложенным мы обращаемся к нашим учредителям и сторонникам, ко всем трудящимся, ко всем левопатриотически настроенным лицам со следующим призывом:

1, Бойкотировать участие в вышеназванных протестных акциях, как антисоциалистических и антипатриотических, истинными кукловодами которых является национал-радикальная и империалистическая политическая агентура.

2. Разъяснять окружающим истинную направленность этих акций, какими бы внешне красивыми фразами они ни прикрывались.

Особенного в данном случае речь идёт о родных, близких и знакомых людях подросткового и юношеского возраста, недостаточный жизненный опыт которых зачастую не позволяет им разгадать истинную цель акций, в которые их втягивают.

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Республиканский Оргкомитет по образованию Белорусской Коммунистической партии Трудящихся. г. Минск, 16.08. 2020 г.