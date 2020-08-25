Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Обращение к трудящимся Белоруссии: «Мы не идеализируем обстановку, но будет ещё хуже» (ВИДЕО)

05:00. 25 августа 2020 83 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Обращение к трудящимся Белоруссии: «Мы не идеализируем обстановку, но будет ещё хуже» (ВИДЕО) | Русская весна

В редакцию «Русской Весны» поступило обращение к трудящимся Белоруссии в связи с обстановкой в республике после президентских выборов 9 августа 2020 г.

Дорогие товарищи!

В своём обращении перед президентскими выборами, состоявшимися 9 августа с. г., мы заявили, что ни один из зарегистрированных кандидатов не может считаться сколько-нибудь последовательным сторонником левопатриотического направления, не говоря уже о том, чтобы рассматривать его как сторонника возвращения республики на социалистический путь развития. Но также указывали, что приход к власти кого-нибудь из альтернативных кандидатов приведёт к ухудшению обстановки в республике, прежде всего с точки зрения положения трудящихся.

Мы не идеализируем обстановку, сложившуюся в нашей республике к началу избирательной кампании. Считаем, что в ней уже не один год имеет место ползучая реставрации капитализма, к числу наиболее характерных признаков которой относится контрактная система, усиливающая зависимость лиц наёмного труда от произвола работодателя, а также введение оплаты за проведение массовых мероприятий, резко ограничивающее политические права малоимущих.

Имеет место отсутствие  государственной поддержки таких патриотических инициатив, как регистрация движения «Бессмертный полк» и предложение о замене надписи «Волгоград» на «Сталинград» на мемориальной плите на Площади Победы в Минске.

Дело дошло до допущения участия в совместных военных учениях на нашей территории представителей военных формирований агрессивного блока НАТО, наращивающего свою военную активность в непосредственной близости от наших границ и границ РФ.

После официально объявленных итогов выборов, согласно которым ни одному из альтернативных кандидатов не удалось добиться победы, их избирательные штабы, прежде всего штаб Тихановской, а также союзные с ними СМИ в республике и за её пределами, призывают к проведению массовых протестных акций, прикрываясь красивыми, но лживыми фразами о свободе и демократии. Причём стремятся привлечь к участию в них молодёжь, в том числе не достигшую совершеннолетия.

И в ряде случаев им удаётся ввести людей в заблуждение, так же, как было несколько лет назад на Украине. Но хотя их акции для прикрытия в основном проводятся под символами белого цвета (цветами, лентами, шарами), но в них всё чаще просматриваются полотнища и ленты бело-красно-белого цвета и аналогичные флаги со знаком «Погони». Т. е. налицо использование символики гитлеровских пособников.

Звучит также их любимый клич «Жыве Беларусь». Так что направленность этих акций в пользу национал-радикалов, в пользу БНФ становится всё более явной.

И не остаётся сомнения в том, что организаторы этих акций стремятся повернуть ход событий в нашей республике по украинскому сценарию. А это, в случае успеха, приведёт к кровопролитию, к усилению эксплуатации трудящихся и к включению Белоруссии в число пронатовских, антироссийских государств.

В связи с изложенным мы обращаемся к нашим учредителям и сторонникам, ко всем трудящимся, ко всем левопатриотически настроенным лицам со следующим призывом:

1, Бойкотировать участие в вышеназванных протестных акциях, как антисоциалистических и антипатриотических, истинными кукловодами которых является национал-радикальная и империалистическая политическая агентура.

2. Разъяснять окружающим истинную направленность этих акций, какими бы внешне красивыми фразами они ни прикрывались.

Особенного в данном случае речь идёт о родных, близких и знакомых людях подросткового и юношеского возраста, недостаточный жизненный опыт которых зачастую не позволяет им разгадать истинную цель акций, в которые их втягивают.

Читайте также: «Вы красавцы!» — Лукашенко поблагодарил силовиков и пообещал разобраться с противниками (ВИДЕО)

Республиканский Оргкомитет по образованию Белорусской Коммунистической партии Трудящихся. г. Минск, 16.08. 2020 г.

Источник: https://rusvesna.su/news/1598265755

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Диктовка от Создателя от 03.03.13. 2017 год
03.03.13.2017 год 1. Наступает действительно историческое время, которое, как в 1917 году, должно перевернуть мир и заставить людей вернуться к своим Истокам – к Истокам служения Богу, ибо всё остальное было и есть Великое человеческое заблуждение, ...
Идеологическая Власть в Беларуси. Цели и задачи.
Несвиж 17.03.2015Источник: www.youtube.com
Россия и Турция. Последние новости 4 декабря
...союзниками, турки! Более того, мы считали вас друзьями! Господин Эрдоган... терроризма растет. И теперь мы вынуждены, обязаны встретить и ...другим способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с ...поведении после 24 ноября: «Мы не забудем этого пособничества ...
Поддержать САВ можно лишь на одном сайте! [Наследие Русов]
... читатели! Это обращение Ирийслава и Пташкина... на Украине, в Белоруссии и в других славянских... содействие Русскому миру! Мы, нижеподписавшиеся под обращением, безусловно поддерживаем все ...являющихся элементами Русского Мира. Мы просим Вас поддержать Русский...
Что такое болезнь?
...!»Естественно, если в данном случае мы говорим о том, что телу... симптомом, который ошибочно называется болезнью, мы ищем настоящую болезнь – бедственное состояние.... Настоящая болезнь это то, что мы обозначаем как БЕДСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ. Это...
Вот что нефть животворящая делает: Минск сигналит Москве
...в рамках интеграционных процессов. Мы были и будем близкими партнерами...проблемы, над решением которых мы работаем самым серьезным образом».Несомненно...о чем проговорились в «Советской Белоруссии» провластные пропагандисты, включая согласованную ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 721 609
    Valeriy Bondarik 25 августа 2020 в 13:32

    …З Д Р А В С Т В У Й те…

    А ведь с этим Товарищем(по ВИДЕО),с НЮАНСАМИ…можно согласиться!
    …наверное В-СКОРОМ времени,при наихудшем,в РБ будет Разное твориться…
    ““““““““““““““`
    ~~~ Полит~ГРЯДУЩЕЕ в РБ…~~~

    _Даже НЕТ сомнений,что ТАКОЕ – БУДЕТ в РБ твориться…
    * МЕСТО – белорусско-российская – ГРАНИЦА…
    Поток(и)БЕЖЕНЦЕВ из РБ в Россию СТРЕМИТСЯ…
    У них – усталые,заплаканные – ИСПУГанные лица…
    * Народ из РБ – от Т.Н.”б-к-б” И “мовы” – бежит И спасается!

    _А всё ИЗ-ЗА того,что в РБ – БЕЛОРУСИЗАЦИЯ начинается…
    ТАМошняя,НОВАЯ “народная-улада” – ОЧЕНЬ старается…
    ВСЁ русское ЗАПРЕЩАЕТся и – изГОНяет,ся!
    Русский язык(для НОВЫХ…)- “оккупационным” считается!
    * Белоруссия – “новаю-уладаю” – в ЗОНУ СТРАХА превращается…

    _Кругом РТЯПКИ КРОВАВЫЕ – вывешивать ЗАСТАВЛЯЮТ!
    И только на ИХней ,,МОВЕ,, – “говорить” ПРИНУЖДАЮТ!
    Говорить правду про Т.Н.”мову” И “б-к-б” – ЗАПРЕЩАЮТ!
    А на тех,кто Русский язык Защищают – дела возбуждают…
    * Этот БЕСпредел – ЭТИ – “новые-улады” НАСАЖДАЮТ!

    _Полит~LЮСТРАЦИЕЙ – станут страну давить!
    в Белоруссии Реально – станет НЕВОЗМОЖНО жить!
    Народ из РБ – будет РАЗБЕГАТЬСЯ и…V Ы М И Р А Т Ь,,,
    Бандитизм И криминал – начнут по РБ “гулять”…
    * Уладу “б-к-б”["моуную"]- БУДУТ кругом Проклинать!

    _VOLЬНИЦА – Полит-БЕСпредела – БУДЕТ страну РАЗРУШАТЬ!
    КольсуL`ьтанты ,,добрые,,- БУДУТ “новыми” – МАНИПУЛИРОВАТЬ…
    VCE производства в стране – станут ЗАКРЫВАТЬ!
    VCЁ,повсеместно – БУДУТ ДЕМОНтировать И – распродавать!
    * УТИЛИЗАЦИЮ страны – НАЧНУТ осуществлять…!

    _Именно VCЁ ЭТО – и БУДЕТ в РБ происходить!
    Если власть в РБ – сМОГУТ т.н.”б-к-б”нiki И “моунiki” захватить!
    Белоруссия Должна себя – от “этИХ”…Защитить!
    Ведь ИДЕИ “б-к-б” И “мовы” – Полит~VИРУСОМ являются!
    ЭТИ идеи в РБ – ради поРАБощения РБ – и VНЕДРЯЮТся…!
    * ПОРА-бы УЖЕ ЭТО – Осознать!И от этИХ идей – РБ Защищать!!![45-80]
    ““““““““““““““`
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 25-08-2020.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)