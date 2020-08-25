Обращение к трудящимся Белоруссии: «Мы не идеализируем обстановку, но будет ещё хуже» (ВИДЕО)
В редакцию «Русской Весны» поступило обращение к трудящимся Белоруссии в связи с обстановкой в республике после президентских выборов 9 августа 2020 г.
Дорогие товарищи!
В своём обращении перед президентскими выборами, состоявшимися 9 августа с. г., мы заявили, что ни один из зарегистрированных кандидатов не может считаться сколько-нибудь последовательным сторонником левопатриотического направления, не говоря уже о том, чтобы рассматривать его как сторонника возвращения республики на социалистический путь развития. Но также указывали, что приход к власти кого-нибудь из альтернативных кандидатов приведёт к ухудшению обстановки в республике, прежде всего с точки зрения положения трудящихся.
Мы не идеализируем обстановку, сложившуюся в нашей республике к началу избирательной кампании. Считаем, что в ней уже не один год имеет место ползучая реставрации капитализма, к числу наиболее характерных признаков которой относится контрактная система, усиливающая зависимость лиц наёмного труда от произвола работодателя, а также введение оплаты за проведение массовых мероприятий, резко ограничивающее политические права малоимущих.
Имеет место отсутствие государственной поддержки таких патриотических инициатив, как регистрация движения «Бессмертный полк» и предложение о замене надписи «Волгоград» на «Сталинград» на мемориальной плите на Площади Победы в Минске.
Дело дошло до допущения участия в совместных военных учениях на нашей территории представителей военных формирований агрессивного блока НАТО, наращивающего свою военную активность в непосредственной близости от наших границ и границ РФ.
После официально объявленных итогов выборов, согласно которым ни одному из альтернативных кандидатов не удалось добиться победы, их избирательные штабы, прежде всего штаб Тихановской, а также союзные с ними СМИ в республике и за её пределами, призывают к проведению массовых протестных акций, прикрываясь красивыми, но лживыми фразами о свободе и демократии. Причём стремятся привлечь к участию в них молодёжь, в том числе не достигшую совершеннолетия.
И в ряде случаев им удаётся ввести людей в заблуждение, так же, как было несколько лет назад на Украине. Но хотя их акции для прикрытия в основном проводятся под символами белого цвета (цветами, лентами, шарами), но в них всё чаще просматриваются полотнища и ленты бело-красно-белого цвета и аналогичные флаги со знаком «Погони». Т. е. налицо использование символики гитлеровских пособников.
Звучит также их любимый клич «Жыве Беларусь». Так что направленность этих акций в пользу национал-радикалов, в пользу БНФ становится всё более явной.
И не остаётся сомнения в том, что организаторы этих акций стремятся повернуть ход событий в нашей республике по украинскому сценарию. А это, в случае успеха, приведёт к кровопролитию, к усилению эксплуатации трудящихся и к включению Белоруссии в число пронатовских, антироссийских государств.
В связи с изложенным мы обращаемся к нашим учредителям и сторонникам, ко всем трудящимся, ко всем левопатриотически настроенным лицам со следующим призывом:
1, Бойкотировать участие в вышеназванных протестных акциях, как антисоциалистических и антипатриотических, истинными кукловодами которых является национал-радикальная и империалистическая политическая агентура.
2. Разъяснять окружающим истинную направленность этих акций, какими бы внешне красивыми фразами они ни прикрывались.
Особенного в данном случае речь идёт о родных, близких и знакомых людях подросткового и юношеского возраста, недостаточный жизненный опыт которых зачастую не позволяет им разгадать истинную цель акций, в которые их втягивают.
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Республиканский Оргкомитет по образованию Белорусской Коммунистической партии Трудящихся. г. Минск, 16.08. 2020 г.
Источник: https://rusvesna.su/news/1598265755
…З Д Р А В С Т В У Й те…
А ведь с этим Товарищем(по ВИДЕО),с НЮАНСАМИ…можно согласиться!
…наверное В-СКОРОМ времени,при наихудшем,в РБ будет Разное твориться…
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~~~ Полит~ГРЯДУЩЕЕ в РБ…~~~
_Даже НЕТ сомнений,что ТАКОЕ – БУДЕТ в РБ твориться…
* МЕСТО – белорусско-российская – ГРАНИЦА…
Поток(и)БЕЖЕНЦЕВ из РБ в Россию СТРЕМИТСЯ…
У них – усталые,заплаканные – ИСПУГанные лица…
* Народ из РБ – от Т.Н.”б-к-б” И “мовы” – бежит И спасается!
_А всё ИЗ-ЗА того,что в РБ – БЕЛОРУСИЗАЦИЯ начинается…
ТАМошняя,НОВАЯ “народная-улада” – ОЧЕНЬ старается…
ВСЁ русское ЗАПРЕЩАЕТся и – изГОНяет,ся!
Русский язык(для НОВЫХ…)- “оккупационным” считается!
* Белоруссия – “новаю-уладаю” – в ЗОНУ СТРАХА превращается…
_Кругом РТЯПКИ КРОВАВЫЕ – вывешивать ЗАСТАВЛЯЮТ!
И только на ИХней ,,МОВЕ,, – “говорить” ПРИНУЖДАЮТ!
Говорить правду про Т.Н.”мову” И “б-к-б” – ЗАПРЕЩАЮТ!
А на тех,кто Русский язык Защищают – дела возбуждают…
* Этот БЕСпредел – ЭТИ – “новые-улады” НАСАЖДАЮТ!
_Полит~LЮСТРАЦИЕЙ – станут страну давить!
в Белоруссии Реально – станет НЕВОЗМОЖНО жить!
Народ из РБ – будет РАЗБЕГАТЬСЯ и…V Ы М И Р А Т Ь,,,
Бандитизм И криминал – начнут по РБ “гулять”…
* Уладу “б-к-б”["моуную"]- БУДУТ кругом Проклинать!
_VOLЬНИЦА – Полит-БЕСпредела – БУДЕТ страну РАЗРУШАТЬ!
КольсуL`ьтанты ,,добрые,,- БУДУТ “новыми” – МАНИПУЛИРОВАТЬ…
VCE производства в стране – станут ЗАКРЫВАТЬ!
VCЁ,повсеместно – БУДУТ ДЕМОНтировать И – распродавать!
* УТИЛИЗАЦИЮ страны – НАЧНУТ осуществлять…!
_Именно VCЁ ЭТО – и БУДЕТ в РБ происходить!
Если власть в РБ – сМОГУТ т.н.”б-к-б”нiki И “моунiki” захватить!
Белоруссия Должна себя – от “этИХ”…Защитить!
Ведь ИДЕИ “б-к-б” И “мовы” – Полит~VИРУСОМ являются!
ЭТИ идеи в РБ – ради поРАБощения РБ – и VНЕДРЯЮТся…!
* ПОРА-бы УЖЕ ЭТО – Осознать!И от этИХ идей – РБ Защищать!!![45-80]
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Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 25-08-2020.