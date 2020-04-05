Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

В Минске патриоты вышли с требованием ускорения строительства Союзного государства Белоруссии и России (ФОТО, ВИДЕО)

04:30. 5 апреля 2020 123 просмотра Один комментарий Опубликовал:
В Минске патриоты вышли с требованием ускорения строительства Союзного государства Белоруссии и России (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

2 апреля 2020 года в Белоруссии отмечался государственный праздник «День единения народов Белоруссии и России». Ситуация, сложившаяся вокруг строительства Союзного государства Белоруссии и России, сложная. В связи с затянувшимся процессом интеграции двух государств в Белоруссии оживились националистические силы, однако большинство граждан, как показал республиканский референдум 1995 года, — за интеграцию.

Требование полной реализации Союзного договора от 8 декабря 1999 года твердо и однозначно поддерживают общественные объединения Белоруссии, образовавшие Координационный Совет «Единство»: 1) Патриотическое общественное объединение «Отечество», основу которого составляют члены Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, 2) Общественное объединение «За демократию, социальный прогресс и справедливость», руководимое Оргкомитетом по созданию Коммунистической партии трудящихся Белоруссии, 3) Республиканское общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза», проводящую политическую линию Коммунистической партии Советского Союза.

Пикетирование было проведено в Киевском сквере белорусской столицы. Пикетчики в количестве 10 человек держали транспарант «Союз России и Белоруссии вечен и несокрушим», флаги СССР и Республики Беларусь, плакаты:

  • «Документов по интеграции подписано много, а толку мало»;
  • «Мы против затягивания объединения валют Белоруссии и России»;
  • «Скорее подпишите Конституционный акт!»;
  • «Требуем ускорить процесс создания Союзного государства»;
  •  «Мы за ЕДИНОЕ Союзное государство с ЕДИНЫМ руководством»;
  • «Объедините вооруженные силы России и Белоруссии в единую военную организацию!»;
  • «Братские народы! Присоединяйтесь к Союзному государству!»;
  • «Да здравствует дружба между белорусским, русским, украинским и др. братскими народами!»

В соответствии с требованием Мингорисполкома, «…в связи с распространением инфекции СOVID-19…принять дополнительные санитарно-эпидемиологические меры» участники пикета проводили акцию с надетыми гигиеническими масками.

В заключение пикетчики единогласно приняли обращение «Требуем ускорения строительства Союзного государства Белоруссии и России!» и заявление «Нет буржуазной демократии в интересах богатых!», которые публикуются ниже.

Читайте также: Назван ранее неизвестный симптом коронавируса

Забавский Кирилл, для «Русской Весны»

В Минске патриоты вышли с требованием ускорения строительства Союзного государства Белоруссии и России (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1586006860

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 19 марта 2017
...в соответствии с Минскими соглашениями, удастся «... с революциями, вышло из-под контроля... будет способствовать ускорению выделения Международным валютным... украинским правительством требований было введено ..., чтобы украинские «патриоты» начали ставить «редуты...
Новости Украины и Новороссии 22 августа 2016
... Киеве вкладчики ликвидируемого банка вышли на протест с требованием вернуть деньги. 15... развиваться с ускорением. Уже к началу лета Порошенко благополучно похоронил Минск. Обстрелы... похвастаться далеко не все «украинские патриоты»). А вот тот факт, что...
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
...вышли.В.Путин: Ладно. Хорошо.Р.Цимбалюк: Если позволите, в продолжение минских... признана соответствующей предъявляемым требованиям. Но этого недостаточно... поколение, будущих патриотов нашей страны, ...государство в более ускоренном темпе должно повышать...
Новости Украины и Новороссии 17 ноября 2018
... если бы не Минские договорённости, Украина давно ...(и привязывает данное требование как условие для ...немало. Украина просто ускоренно — и местами с...меня, как для патриота Украины, и моих ...Вилкула испугался?? Однако проверочка вышла на прочность», — заявляет...
Враг народа
... с точки зрения патриотов России, — они...июня 1955 года, Борисов, Минская область, БССР, СССР)... Ельцина «Об ускорении приватизации государственных и...совершенно секретную продукцию, вышли из-под нашего ...на разумные требования народа? По требованиям трудящихся ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 5 марта 2015
... После подписания минских соглашений даже ...жители регионов находят требования ополченцев справедливыми. Так.... Боевики-ультранационалисты из «Патриота Украины», «Тризуба», «... организации Греции вышли с предложением ...с последующим их ускоренным обучением уже в...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12899 7917
    Maleos 5 апреля 2020 в 11:41

    Батька знает, что мир однополярный, а пахан в нём – пиндосия. А поскольку своя шкурка дороже, то и сношал мозги Путину с Союзным государством аж 20 лет, а потом Путина кинул. При случае, который, будем надеяться, не за горами, надо это Батьке припомнить…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)