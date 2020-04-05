В Минске патриоты вышли с требованием ускорения строительства Союзного государства Белоруссии и России (ФОТО, ВИДЕО)

2 апреля 2020 года в Белоруссии отмечался государственный праздник «День единения народов Белоруссии и России». Ситуация, сложившаяся вокруг строительства Союзного государства Белоруссии и России, сложная. В связи с затянувшимся процессом интеграции двух государств в Белоруссии оживились националистические силы, однако большинство граждан, как показал республиканский референдум 1995 года, — за интеграцию.

Требование полной реализации Союзного договора от 8 декабря 1999 года твердо и однозначно поддерживают общественные объединения Белоруссии, образовавшие Координационный Совет «Единство»: 1) Патриотическое общественное объединение «Отечество», основу которого составляют члены Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, 2) Общественное объединение «За демократию, социальный прогресс и справедливость», руководимое Оргкомитетом по созданию Коммунистической партии трудящихся Белоруссии, 3) Республиканское общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза», проводящую политическую линию Коммунистической партии Советского Союза.

Пикетирование было проведено в Киевском сквере белорусской столицы. Пикетчики в количестве 10 человек держали транспарант «Союз России и Белоруссии вечен и несокрушим», флаги СССР и Республики Беларусь, плакаты:

«Документов по интеграции подписано много, а толку мало»;

«Мы против затягивания объединения валют Белоруссии и России»;

«Скорее подпишите Конституционный акт!»;

«Требуем ускорить процесс создания Союзного государства»;

«Мы за ЕДИНОЕ Союзное государство с ЕДИНЫМ руководством»;

«Объедините вооруженные силы России и Белоруссии в единую военную организацию!»;

«Братские народы! Присоединяйтесь к Союзному государству!»;

«Да здравствует дружба между белорусским, русским, украинским и др. братскими народами!»

В соответствии с требованием Мингорисполкома, «…в связи с распространением инфекции СOVID-19…принять дополнительные санитарно-эпидемиологические меры» участники пикета проводили акцию с надетыми гигиеническими масками.

В заключение пикетчики единогласно приняли обращение «Требуем ускорения строительства Союзного государства Белоруссии и России!» и заявление «Нет буржуазной демократии в интересах богатых!», которые публикуются ниже.

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