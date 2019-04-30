Ленин и Белоруссия

Всего сейчас известно около 150 ленинских высказываний, телеграмм, записок, писем, в которых отражены важнейшие моменты истории белорусского народа: его борьба за своё будущее, возникновение и развитие большевистских организаций в крае, становление и укрепление Советской власти в республике. Они являются наглядным свидетельством той большой помощи, которую оказывал В.И. Ленин словом и делом белорусскому народу.

Тяжёлое материальное положение и политическое бесправие вынуждали рабочих к выступлениям против произвола. В 1890-х годах такие выступления рабочих особенно участились на самом крупном предприятии Гродно — на табачной фабрике Шерешевского. Закон о штрафах был первой крупной победой рабочего класса. «Напуганное правительство, — писал В.И. Ленин, — уступило их требованиям (рабочих. — В.Е.) и поспешило издать закон об уничтожении штрафов».

Первое ленинское упоминание о Белоруссии относится к 1895 году, когда в своей ранней работе «Объяснение закона о штрафах, взимаемых с рабочих на фабриках и заводах» В . И. Ленин отметил распространение этого закона и на Гродненскую губернию. Уже тогда, заботливо собирая материал для этой брошюры, молодой Ленин познакомился с революционными выступлениями белорусского пролетариата. Так, в Гродненской губернии закон был введён в 1894 году. А до этого здесь даже формально ничто не препятствовало фабрикантам жестоко эксплуатировать рабочих. Трудились они по 13—14 часов в сутки за нищенскую зарплату, которая затем сокращалась системой различных штрафов.



Уже на заре своей революционной деятельности Владимир Ильич глубоко и всесторонне изучает экономическую и социально-политическую жизнь Белоруссии. Для написания своего труда «Развитие капитализма в России» он использовал огромный фактический материал, содержащий исчерпывающие и разнообразные сведения об отдельных губерниях, городах и сёлах.



Подвергнув этот материал анализу с марксистских позиций, Ленин пришёл к выводу о втягивании белорусских губерний в сферу капиталистических отношений. Ленинское исследование имело огромное значение для практики революционного движения, так как означало, что и в белорусских губерниях, в частности, имелись все условия для социал-демократического движения.

Пролетарское движение в Белоруссии развивалось в тесной связи с общероссийским. Как известно, в конце 1895 года петербургским «Союзом борьбы за освобождение рабочего класса» был подготовлен первый номер газеты «Рабочее дело», отредактированный В.И. Лениным. Газета состояла из ленинских статей и серии корреспонденций о стачках рабочих Петербурга, Ярославля, Иваново-Вознесенска, Вильно, Минска. Это были, очевидно, первые сведения о борьбе пролетариата Белоруссии, которые дошли до Ленина.

Деятельность руководимого Лениным петербургского «Союза борьбы» и массовые выступления пролетариата России дали могучий толчок к образованию социал-демократических организаций. Наряду с крупными промышленными центрами России социал-демократические организации появились в Минске, Витебске, Гомеле, Бобруйске, Могилёве, Сморгони. Большое влияние на рост социал-демократического движения в Белоруссии и в Северо-Западном крае в целом оказало личное посещение В.И. Лениным в сентябре 1895 года города Вильно, его встреча с местными социал-демократами.



Касаясь целей и результатов этой поездки, В.И. Ленин в ноябре 1895 года отмечал: «Был прежде всего в Вильне. Беседовал с публикой о сборнике. Большинство согласно с мыслью о необходимости такого издания и обещают поддержку и доставление материала». Имелся в виду непериодический сборник «Работник», об издании которого Ленин договорился с группой «Освобождение труда».

Приезд В.И. Ленина в Вильно имел большое значение для углубления и развития революционного движения в крае. Здесь были подобраны корреспонденты, которые не только готовили материал для сборника, но и распространяли его среди рабочих. Социал-демократы Белоруссии выпускали свои листовки, прокламации, воззвания, а также широко популяризовали марксистскую литературу и, в частности, произведения В.И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?», «Задачи русских социал-демократов» и другие.

Следовательно, в 1890-х годах передовые представители пролетариата Белоруссии учились марксизму уже и по ленинским работам, которые завоёвывали всё б`ольшую популярность. Ленинские произведения явились могучим источником пробуждения и воспитания трудящихся масс. Они же способствовали наступлению нового этапа в идейной и революционно-практической жизни социал-демократов Белоруссии. Как видно из донесения фабричного инспектора Витебской губернии, начавшаяся с 1896 года в Витебске политическая агитация среди рабочих вылилась в 1898 году в форму стачек.

Сторонники марксизма в Белоруссии активно поддерживали борьбу Ленина за создание партии рабочего класса в России. Важный шаг по пути решения этой задачи был сделан I съездом РСДРП, состоявшимся в Минске в марте 1898 года. В работе «Наша ближайшая задача» Владимир Ильич писал: «Блестящее начало, которым ознаменовали себя социал-демократические организации рабочих Западного края, Петербурга, Москвы, Киева и других городов, завершилось образованием Российской социал-демократической рабочей партии (весной 1898 года)».

В.И. Ленин высоко оценил историческую роль I съезда РСДРП, завершившего собой «период детства и отрочества» российской социал-демократии, осуществившего «крупнейший шаг русского рабочего движения в его слиянии с русским революционным движением».

Однако после ареста ЦК, избранного I съездом РСДРП, в партии вновь усилились идейный разброд и шатания. В этих условиях социал-демократы Белоруссии переживали ещё б`ольшие трудности, которые определялись прежде всего слабостью и раздробленностью местного пролетариата. Серьёзные препятствия для их организационного и идейного укрепления создавало засилье Бунда. Всё это вместе взятое порождало разного рода осложнения для социал-демократической работы в белорусских губерниях.

Большое значение В.И. Ленин придавал распространению марксизма в Белоруссии. Исключительно важную роль сыграла газета «Искра», которая с первого же номера нашла путь к сердцам трудящихся Белоруссии. И не случайно поэтому департамент полиции, установив, что во главе газеты стоит В.И. Ленин, предписал минскому генерал-губернатору усилить «наблюдение за распространением газеты, проникающей через пограничные пункты».

Перечитывая сегодня страницы «Искры», мы видим, что она уделяла максимально возможное (по количеству связей и корреспонденций) внимание Белоруссии. За три года (1900—1903) газета опубликовала 30 материалов из Белоруссии. Через «Искру» В.И. Ленин был хорошо осведомлён о положении дел в Белоруссии, а передовые рабочие, читая на страницах газеты произведения Ленина, находили в них ответы на волновавшие их вопросы. В газете было опубликовано около 50 статей В.И. Ленина, в которых он разрабатывал вопросы революционной теории в новых условиях классовой борьбы в России, пропагандировал идеи создания революционной марксистской партии.

В обстановке победы марксизма над «экономизмом» в 1903 году собрался ІІ съезд РСДРП, на котором и была создана революционная партия рабочего класса, партия нового типа. По инициативе В.И. Ленина в начале 1904 года все социал-демократические организации, действовавшие в Белоруссии, объединяются в Полесский и Северо-Западный комитеты РСДРП. Вскоре между ними и В.И. Лениным устанавливается тесная связь. Лично и посредством своих соратников Ленин ведёт энергичную переписку с названными комитетами, помогает им кадрами, литературой, заботится об их организационном укреплении и усилении их влияния на массы.

В отчётном докладе ЦК РСДРП ІІІ съезду указывалось: «Районом Северо-Западного комитета… ЦК очень пользовался. В этом районе, при содействии Северо-Западного комитета, ЦК получал паспортные книжки и бланки, здесь же доставался в большом количестве шрифт, заказывались печати для паспортов, здесь же ЦК нашёл много товарищей, которые принимали и принимают деятельное участие в его технической работе».

Большевики Белоруссии посылали в Заграничный партийный центр письма и отчёты о своей деятельности. В.И. Ленин читал, например, отчёт Минской группы РСДРП, который затем был опубликован в четвёртом номере «Пролетария». О положении в Полесском комитете В.И. Ленину сообщал в своих письмах М.К. Владимиров. Владимир Ильич оперативно реагировал на все предложения и просьбы с мест.



Это содействовало росту социал-демократических организаций Белоруссии за счёт передовых рабочих и крестьян, повышению уровня проводимой ими политической работы среди широких масс населения. Уже к концу ноября 1904 года Минская группа насчитывала 150 членов партии и более 200 сочувствующих, Витебская — 180 членов и около 150 сочувствующих, Бобруйская — 75 членов, Сморгонская — 175. Увеличились и другие организации. Всего же к концу 1904 года в группах Северо-Западного комитета насчитывалось более 970 организованных рабочих и крестьян.

Третий съезд партии (Лондон, 12—27 апреля 1905 года) был первым съездом, на котором присутствовали представители социал-демократических организаций Белоруссии. Делегатами с решающим голосом были от Северо-Западного комитета РСДРП Д.С. Постоловский, от Полесского — М.К. Владимиров. Кроме того, от Минской группы РСДРП на съезде присутствовал делегат с совещательным голосом — Г.Л. Шкловский. За время съезда В.И. Ленин имел много встреч с делегатами от различных комитетов партии, беседовал с ними по разным вопросам партийной работы. Так, в одном из перерывов между заседаниями Владимир Ильич беседовал с делегатом Минской группы РСДРП Г.Л. Шкловским о причине раскола на II съезде партии.

Исходя из решений III съезда партии, социал-демократические организации Белоруссии ещё больше усилили свою деятельность по мобилизации масс на борьбу с царским самодержавием. В её основе лежали ленинские революционные идеи.

* * *

Героические страницы вписаны белорусским народом в борьбу против самодержавия в годы Первой русской революции. В росте революционной активности трудящихся масс Белоруссии громадную роль сыграло распространение ленинских идей посредством большевистских газет «Вперёд», «Пролетарий», «Новая жизнь». В Белоруссию регулярно поступали конверты из Женевы от издательства «Вперёд». Только с конца ноября 1904 года по март 1905-го в Минск поступило 18 таких конвертов. Такие же конверты прибывали в Витебск, Могилёв и другие города.

Огромное значение в политическом воспитании трудящихся имели работы В.И. Ленина «Что делать?», «Шаг вперёд, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в демократической революции», «Победа кадетов и задачи рабочей партии», «Доклад об Объединительном съезде РСДРП», «Аграрный вопрос и «критики Маркса» и другие. География их распространения была довольно широкая. При арестах и обысках полиция обнаруживала эти ленинские произведения у рабочих Минска, Витебска, Гомеля, Могилёва, Бобруйска, Борисова, Полоцка, Новогрудка, Дриссы, Копыля, Старобина, Орши и других городов и местечек Белоруссии.

Особенно широкое распространение в это время получила брошюра В.И. Ленина «К деревенской бедноте». Этому в значительной степени содействовало то, что с 1 января по 1 сентября 1904 года издание первого и второго разделов ленинской брошюры в количестве 13500 экземпляров осуществил Полесский комитет. В этой работе Владимир Ильич в популярной форме изложил цели и задачи РСДРП и её аграрную программу, развил идеи марксизма о гегемонии пролетариата, о союзе рабочего класса с крестьянством, о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую.

Пропаганда ленинских идей велась на страницах общественно-политической и литературной газеты «Северо-Западный край», издававшейся в Минске. В газете систематически помещались статьи и информация о революционном движении в России и Белоруссии. В апреле — мае 1905 года Полесский комитет издал написанную В.И. Лениным листовку «Первое мая».

Революционные выступления трудящихся Белоруссии были в поле зрения В.И. Ленина. На страницах газет «Вперёд» и «Пролетарий», которые он редактировал, публиковалось немало материалов о революционном движении в белорусских губерниях. Из Минска корреспондент газеты «Вперёд» сообщал в Женеву В.И. Ленину: «Мы отправились снимать рабочих в мастерских, не приостановивших работы.



Против этого полиция принимала самые зверские меры. Когда рабочие на обойной фабрике Шифмановича решили прекратить работу, то её хозяин запер ворота и отправился за полицией… В это время к заводу подоспел призванный хозяином помощник пристава Лучик с несколькими городовыми. «Стрелять!» — крикнул он, указывая на спустившегося уже на землю рабочего. Раздался выстрел, и рабочий упал, обливаясь кровью».

В.И. Ленин имел сведения о выступлениях белорусского крестьянства. В одиннадцатом номере газеты «Пролетарий» за 1905 год была помещена статья В. Карпинского «Крестьянское движение», написанная по поручению Ильича. В ней рассказывалось о крестьянских волнениях в России. Как отмечал автор, в Белоруссии крестьянским движением были охвачены Брестский, Гродненский уезды Гродненской губернии; Борисовский, Игуменский, Новогрудский, Слуцкий, Минский, Речицкий уезды Минской губернии; Горецкий уезд Могилёвской губернии. Эту статью Владимир Ильич читал и редактировал.

В бурные дни революции В.И. Ленин в своих статьях непосредственно откликался на революционные события в Белоруссии. В статье «Раскаты первого грома. Москва», опубликованной в пятом номере газеты «Вперёд», он писал: «В Гомеле забастовали ремесленники, приказчики, аптекарские ученики, банковские служащие и прислуга. 18-го января полиция накрыла одно собрание стачечников. Полицейские стреляли. Убита одна девушка. Ранено четверо». Город Гомель упоминается Владимиром Ильичём и в подготовительных материалах к статье «Новые задачи и новые силы».

Большевики Белоруссии продолжали поддерживать постоянную связь с В.И. Лениным и ЦК. Так, большевики Минска посылали своего делегата Полозова на IV съезд и Ишимова («Иван» — Н.И. Гурвич) на V съезд партии.

* * *

В годы столыпинской реакции самодержавие обрушило тяжёлые репрессии на рабочих и крестьян, и прежде всего — на большевиков. В Белоруссии организации РСДРП также понесли значительные потери. Однако царизму не удалось полностью подавить революционные выступления трудящихся масс. Рабочие Минска, Витебска, Гродно, Гомеля, Борисова, Сморгони и других городов вели упорные оборонительные бои против наступавшей реакции. Со второй половины 1907-го по 1910 год в Белоруссии бастовали примерно 14 тысяч рабочих.

Продолжалась борьба крестьян против помещиков. С 1907 по 1910 год в Белоруссии произошло почти 400 крестьянских выступлений. Необходимо отметить и огромное идейное и организационное влияние на революционное движение растущего потока большевистской литературы. В Минске, например, находилась штаб-квартира представителя ЦК в России по транспорту партийной литературы. Поступавшая через Гродно в Минск литература затем пересылалась в Москву, Киев, Одессу и другие города страны. В белорусских городах, местечках имелись подпольные библиотеки, располагавшие большевистскими изданиями.

Как и предвидел В.И. Ленин, полоса господства черносотенной реакции продолжалась недолго. В 1910 году в России начался промышленный подъём, следствием которого было новое оживление рабочего движения. Большую роль в сплочении партийных сил сыграли основанные по инициативе В.И. Ленина нелегальная «Рабочая правда» и легальная газета «Звезда». Через газеты достоянием местных большевиков становились важнейшие теоретические статьи В.И. Ленина и другие документы, помогавшие им точно определять свою линию в новой обстановке.

Большевики Белоруссии поддержали решения Пражской конференции РСДРП (январь 1912 года), подведшей итог целой полосы многолетней борьбы ленинцев против меньшевиков, за единство партии. С выходом «Правды» революционная борьба в Белоруссии стала освещаться чаще и полнее. За 1912—1914 годы на её страницах было помещено более 60 корреспонденций из белорусских губерний о стачках и забастовках рабочих. Писала «Правда» и о выступлениях крестьянства.

С началом Первой мировой войны партийная работа в Белоруссии значительно осложнилась. Основные большевистские кадры были репрессированы. Однако и в этих условиях большевики восстанавливали свои организации, претворяли в жизнь идеи В.И. Ленина, продолжая тем самым важное звено подготовки трудящихся к открытой борьбе против войны, за новую революцию. В городах проходили забастовки рабочего класса, усилилось крестьянское движение, участились солдатские волнения.



Всё это являлось одним из проявлений назревшего в стране революционного кризиса. Классовые бои в Белоруссии внесли существенный вклад в подготовку и победу Февральской революции 1917 года, свергнувшей царское самодержавие.

* * *

Освобождение белорусского народа от социального и национального гнёта В.И. Ленин связывал с победой социалистической революции в России. «Эту роль организаторов и руководителей масс мы, большевики Минска, могли выполнить только при условии разрыва с оборонцами, выхода из «объединёнки» и создания самостоятельной большевистской организации. Этот путь нам указывали великий вождь революции В.И. Ленин, наша партия в своих решениях и в частности в постановлениях Апрельской конференции РСДРП(б)», — писал в своих воспоминаниях бывший председатель Минского комитета РСДРП И.Я. Алибегов.

Вооружённые ленинскими указаниями, первыми порвали с «объединёнкой» большевики Гомеля, которые уже в апреле создали свою самостоятельную организацию. В течение весны и лета образовались самостоятельные большевистские организации в Минске, Витебске, Полоцке, Бобруйске, Слуцке, Речице и других городах. Большевики развернули по-настоящему громадную и необозримую по объёму работу в массах по созданию политической армии социалистической революции.

Авторитетным центром революционного движения в Белоруссии стал Минский Совет рабочих и солдатских депутатов. На политическую линию и практическую деятельность Совета огромное влияние оказывали М.В. Фрунзе, А.Ф. Мясников, И.Е. Любимов, С.Г. Могилевский, К.И. Ландер и другие большевики.

При участии большевистских депутатов Минского Совета в городе к концу мая 1917 года было создано более 20 профсоюзов, объединявших свыше 10 тысяч рабочих. Нередко под влиянием большевиков Советы проводили в жизнь требования рабочих о 8-часовом рабочем дне, о повышении заработной платы и другие общедемократические требования. Большевики разъясняли крестьянам ленинские лозунги, призывали их «брать землю, не дожидаясь созыва Учредительного собрания». Огромной популярностью пользовалось ленинское слово среди фронтовиков.

Ленинский курс на вооружённое восстание становился программой практической деятельности большевистских партийных сил Белоруссии. Они развернули активную работу в этом направлении. Замечательным достижением местных большевиков явилось издание своей партийной газеты «Звезда». Её выход в свет оказался возможным благодаря финансовой помощи ЦК РСДРП(б).

В сентябре 1917 года, после разгрома корниловщины, начался новый этап в развитии революции. Шёл быстрый процесс большевизации Советов. В это время состоялась первая Северо-Западная областная конференция, которая объединила большевистские организации Белоруссии в единую Северо-Западную областную организацию во главе с областным комитетом РСДРП(б). Он и возглавил дальнейшую подготовку трудящихся к социалистической революции.

По заданию ЦК и В.И. Ленина в Белоруссию и на Западный фронт неоднократно направлялись члены ЦК — опытные партийные работники, которые изучали обстановку на местах, оказывали большую практическую помощь местным большевикам в их работе среди широких масс трудящихся и солдат фронта. Существовала и обратная связь: письма и сообщения с мест в ЦК являлись составной частицей того большого фактического материала, на основании которого В.И. Ленин и ЦК партии разрабатывали стратегические и тактические установки на победу социалистической революции в России.

Место Минска и Западного фронта в стратегическом плане вооружённого восстания рассматривалось на историческом заседании ЦК партии 10 октября 1917 года. В.И. Ленин в своём выступлении особо остановился на возможности использования вооружённой помощи из Минска для начала решительных действий в Петрограде.



Указывая на факт «окружения Минска казаками», о котором говорил на заседании ЦК Я.М. Свердлов, Владимир Ильич предостерегал о возможности второй корниловщины. И не зря. Через 6 дней — 16 октября — под руководством В.И. Ленина состоялось расширенное заседание ЦК, на котором Ленин решительно выступил в защиту революции, а Я.М. Свердлов вновь сообщил об обстановке в Минске, подчеркнув при этом факты, свидетельствовавшие о мобилизации контрреволюцией своих сил. Материалы заседаний ЦК РСДРП(б) свидетельствуют, что Минская большевистская организация представляла серьёзную силу в деле подготовки и проведения вооружённого восстания. Поэтому Центральный Комитет партии и В.И. Ленин ставили перед ней большие задачи.

Известно, что по заданию Минского комитета РСДРП(б) в городе была организована специальная боевая дружина в количестве 200 человек. 22 октября 1917 года дружина прибыла в Петроград, где, по воспоминаниям её командира П.Ф. Голуба, принимала самое активное участие в вооружённом восстании.

Позже в работе «Выборы в Учредительное собрание и диктатура пролетариата» В.И. Ленин высоко оценил деятельность большевиков Западного фронта. Он называл Западный фронт одним из районов страны, где партия пользовалась огромным влиянием среди масс: «Ни о каком сопротивлении со стороны армии против Октябрьской революции пролетариата, против завоевания политической власти пролетариатом не могло быть и речи, когда на Северном и Западном фронтах у большевиков был гигантский перевес, а на остальных фронтах, удалённых от центра, большевики имели время и возможность отвоевать крестьян у эсеровской партии». Здесь же Владимир Ильич привёл данные о выборах в Учредительное собрание по трём белорусским губерниям, из которых видно, что большевики вели здесь за собой огромные массы трудящихся.

Среди тех, кто штурмовал Зимний дворец, было немало белорусов. Только на легендарном крейсере «Аврора», который подал сигнал к штурму, из 570 человек экипажа 75 были выходцами из Белоруссии. Один из них — матрос Ф.А. Денисенко — 25 октября нёс вахту.

Решительно и смело действовала дружина красногвардейцев из Минска, которой командовал П.Ф. Голуб. По сигналу с Петропавловской крепости и с крейсера «Аврора» «вместе со всеми, вспоминал потом он, подхватились и побежали мои дружинники. Бежали, падали, поднимались и снова вперёд. Над этим стремительным потоком людей стояло сплошное, могучее победное «Ура!», окрылявшее всех нас, штурмовавших старый мир».

Самое радостное и почётное поручение революции — доложить В.И. Ленину о падении Зимнего дворца — выполнил крестьянин-бедняк из деревни Сокольничи Кричевского уезда Адам Иванович Попель, который тогда служил в Петрограде.

Контрреволюционные силы, опираясь на Фронтовой комитет, штаб фронта, предприняли в Минске попытку остановить успешное развитие революции. Однако эта авантюра окончилась провалом. Вскоре А.Ф. Мясников докладывал В.И. Ленину о том, что революционный переворот в Минске завершён. Вслед за Минском Советская власть установилась и в других городах Белоруссии.

Несколько позже Советская власть победила в Могилёве. Опорой контрреволюции здесь была Ставка. Исполняющий обязанности главнокомандующего генерал Духонин всячески саботировал указания В.И. Ленина начать переговоры о перемирии. 9 ноября Ленин по прямому проводу объявил генералу о смещении Совнаркомом его с должности и назначении главнокомандующим прапорщика Крыленко.



Благодаря решительным мерам, принятым по инициативе В.И. Ленина, последний оплот контрреволюции пал. 20 ноября 1917 года в Могилёве начало свою деятельность советское командование. В апреле 1918 года Исполком Западной области в отчёте В.И. Ленину писал: «Процесс перехода власти к Советам в Западной обл., т.е. губ. Могилёвской, Витебской, Минской и части Виленской, начавшийся в дни Октябрьской революции, протекал чрезвычайно быстро и уже спустя 2 недели завершился во всех более или менее крупных пунктах победой Советской власти».

* * *

Рабочие и крестьяне Белоруссии вместе со всеми трудящимися молодой Советской республики под руководством большевиков с революционным энтузиазмом начали проводить в жизнь первые декреты Советской власти.

Под руководством В.И. Ленина и ЦК партии проходило образование областного советского центра в Белоруссии. Был создан Облисполкомзап. 26 ноября 1917 года был создан Совет Народных Комиссаров Западной области и фронта во главе с К.И. Ландером. Развернулось социалистическое строительство.

Белоруссия одной из первых приняла на себя удар германской армии. Советская власть принимала действенные меры к защите своей территории.

21 февраля 1918 года Совет Народных Комиссаров обратился с воззванием «Социалистическое отечество в опасности». В ответ на обращение СНК повсюду росло сопротивление, увеличился приток добровольцев в Красную Армию.

Рабочие и трудящиеся крестьяне Белоруссии вступали в красногвардейские и партизанские отряды, оказывали боевым формированиям защитников Советской власти всяческую помощь. «В Витебске началась массовая запись социалистических добровольцев, — писала газета «Правда» 3 марта 1918 года. — На днях будет стоять под ружьём не менее 50000 добровольцев, не считая солдат, желающих сражаться».

14 марта 1918 года комиссар Западного фронта сообщал СНК, что продвижению противника в гомельском направлении решительное сопротивление оказывают крестьяне окружающих уездов. Они охотно и сознательно вступают в партизанские отряды, причём наплыв добровольцев настолько велик, что не хватает оружия и снаряжения. Крестьяне снабжают отряды хлебом и продовольствием.

Из различных документов мы узнаём о ленинской заботе о Белоруссии. Так, он посылает наркому продовольствия Украины телеграмму, в которой предлагает срочно доставить хлеб в Минск для рабочих и красноармейцев, запрашивает условия потери Пинска, лично контролирует снабжение белорусских партизан обмундированием и деньгами — словом, решает массу неотложнейших вопросов, касающихся Белоруссии.

По предложению В.И. Ленина при Народном Комиссариате по делам национальностей создавались национальные отделы и комиссариаты. 31 января 1918 года В.И. Ленин подписал постановление Совета Народных Комиссаров об организации Белорусского национального комиссариата: «При Народном Комиссариате по делам национальностей организуется Комиссариат по делам белорусов. Комиссаром по делам белорусов назначается тов. Александр Григорьевич Червяков, товарищем его — Владислав Викентьевич Скорынко».

После изгнания германских войск в центре внимания В.И. Ленина и Советского правительства, партийных и советских органов встал вопрос о практическом решении задачи образования БССР. Так, 14 декабря 1918 года В.И. Ленин подписывает удостоверение замнаркома по делам национальностей С.С. Пестковскому о командировании его в освобождаемые от германской оккупации местности Литвы и Белоруссии с особо важными поручениями. При встречах с руководящими партийными и советскими работниками Белоруссии Владимир Ильич давал ценные советы по всем вопросам строительства новой жизни.

Выражая волю коммунистов Белоруссии и белорусского народа, ЦК РКП(б) в конце декабря 1918 года принял решение об образовании Белорусской Советской Социалистической Республики. В обсуждении этого вопроса личное участие принимал В.И. Ленин. Руководствуясь решением Центрального Комитета, VI Северо-Западная конференция РКП(б), состоявшаяся в Смоленске 30—31 декабря 1918 года, постановила признать необходимым провозглашение БССР. Учитывая, что на конференции были представлены все коммунистические организации Белоруссии, было решено считать её первым съездом Компартии Белоруссии.

1 января 1919 года избранное Временное рабоче-крестьянское правительство Белоруссии обнародовало Манифест, который объявлял о провозглашении БССР. День появления Манифеста стал днём рождения нашей республики. 5 января этого же года правительство БССР переехало в Минск. С этого времени Минск стал столицей Советской Белоруссии.

В конце января 1919 года В.И. Ленин принял делегацию Центрального Бюро КП(б)Б. В состоявшейся беседе Владимир Ильич рассказал о решении ЦК РКП(б) об образовании БССР и КП(б)Б, выдвинул целый ряд конкретных предложений, направленных на обеспечение успешной работы партийных и советских органов молодой республики, и высказал мысль, что интернациональный долг трудящихся Белоруссии — защищать Советскую власть на западе страны. Для этой цели, указывал он, Белорусская ССР и Литовская ССР должны объединиться в Литовско-Белорусскую ССР (Литбел).

Образование Белорусской Советской Республики законодательно закрепил I Всебелорусский съезд Советов, проходивший 2—3 февраля 1919 года в Минске. На съезде было оглашено постановление ВЦИК о признании независимости БССР.

Съезд принял Декларацию, в которой говорилось о необходимости установления федеративной связи с РСФСР. Здесь же было одобрено постановление ЦК РКП(б) о слиянии Белорусской ССР и Литовской ССР в единую Литовско-Белорусскую республику. Этот акт диктовался необходимостью объединения революционных сил Белоруссии и Литвы для борьбы с иностранной военной интервенцией и внутренней контрреволюцией, для укрепления Советской власти на западе страны.

12 января 1919 года А.Ф. Мясников телеграфировал Председателю ВЦИК Я.М. Свердлову об отсутствии в Белоруссии денежных средств, а 14 января СНК под председательством В.И. Ленина принял постановление об отпуске 10 млн рублей рабоче-крестьянскому правительству Белорусской Советской республики. 18 февраля СНК за подписью В.И. Ленина принял новое постановление о выделении правительству Белоруссии ещё 10 млн рублей «на организацию и укрепление Советской власти в Белоруссии». Вопросы финансирования Белоруссии обсуждались и на заседании СНК под председательством В.И. Ленина 20 февраля и 15 мая 1919 года.

Большая помощь Белоруссии была оказана в период весенней посевной кампании 1919 года. Белорусские крестьяне получили от Советского государства 3,6 млн пудов семян зерновых культур, а также 30 млн рублей на заготовку семян и ремонт сельскохозяйственного инвентаря.

Весной 1919 года начался новый этап Гражданской войны и иностранной военной интервенции против молодой республики Советов. На Белоруссию двинулись поддерживаемые странами Антанты легионы буржуазно-помещичьей Польши. В связи с военными действиями на западных рубежах страны В.И. Ленин значительно усилил внимание Литбелу. Когда Владимиру Ильичу стало известно, что поляки захватили Вильно, он немедленно дал телеграмму Реввоенсовету Западного фронта, в которой раскрыл планы врага и призвал усилить бдительность и сделать всё возможное, чтобы не дать ему закрепиться на новых рубежах. Развернулись энергичные работы по укреплению обороны Литовско-Белорусской республики.

Ленинские документы показывают, что во многих случаях Владимир Ильич лично занимался вопросами организации военной помощи Литбелу.

1 июня 1919 года ВЦИК РСФСР, выражая волю народов, утвердил декрет «Об объединении Советских Социалистических Республик: России, Украины, Латвии, Литвы и Белоруссии для борьбы с мировым империализмом».

На Западный фронт в спешном порядке перебрасывались воинские части. Партия направляла сюда своих лучших представителей. Всё было подчинено задачам освободительной борьбы. Программой мобилизации сил являлись Тезисы РКП(б) «Польский фронт и наши задачи». Значительный вклад в укрепление рядов Красной Армии внесли трудящиеся Витебской, Гомельской и освобождённой от оккупантов Минской губерний. В течение 1920 года из этих губерний было мобилизовано и отправлено на пополнение Западного фронта свыше 70 тыс. рабочих и крестьян.

По мере освобождения территории от оккупантов трудящиеся под руководством партии восстанавливали Советскую власть. В.И. Ленин контролировал и направлял эту работу.

Советское правительство, В.И. Ленин проявили глубочайший интерес к судьбе Белоруссии и её народа в ходе мирных переговоров с Польшей. Они предпринимали все усилия со своей стороны, чтобы обеспечить государственную самостоятельность БССР в период переговоров.

* * *

С окончанием войны молодая Советская республика вступила в период мирного строительства. На повестку дня встала задача: в кратчайший срок восстановить разрушенную экономику, накопить необходимые силы и средства для осуществления строительства фундамента социализма.

Весной 1921 года Советское правительство выделило для Белоруссии 400 тыс. пудов овса, 20 тыс. пудов проса, 10 тыс. пудов гречихи, около 15 тыс. пудов огородных семян. Большая помощь была оказана сельскохозяйственным инвентарём. По нарядам центра в период весенней посевной кампании 1921 года Белоруссия получила 1122 плуга, 40 жаток, 20 молотилок, 60 сеялок. 11 ноября Совет Труда и Обороны под председательством В.И. Ленина, на основании доклада председателя ЦИК и СНК БССР А.Г. Червякова, признал необходимым увеличить для Белоруссии количество отпускаемых пайков до 46358 пудов и обязал Наркомпрод в трёхдневный срок восполнить недостающее.

Советское правительство, В.И. Ленин всемерно способствовали развитию культуры белорусского народа, заботились об укреплении соответствующих учреждений, о подготовке в республике своих национальных кадров. В 1920 году на содержание школ БССР было отпущено правительством РСФСР свыше 1 млрд рублей. ЦИК БССР обратился в Совнарком РСФСР и Реввоенсовет республики с просьбой откомандировать в Белоруссию «школьных работников, знающих белорусский язык, уроженцев Белоруссии».

Состоявшийся 30 декабря 1922 года I Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию об образовании СССР и тем самым провёл ленинские идеи о равноправии и братском сотрудничестве народов нашей страны в жизнь.

В. Егорычев



***

.