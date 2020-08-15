Руслан Бах. Почему майдан в Белоруссии искренне поддерживают многие?

Как ни странно, многие поддерживают протесты в Белоруссии. Я не говорю про продажных и ангажированных. А про тех, которые вроде умные, читающие много книг, отличные профессионалы в своём деле. Точно знаю, что не за деньги, а искренне поддерживают

Во всех странах, где был майдан жизнь существенно ухудшилась. Но даже Украина, демонстративно на весь мир лупящей себя граблями по голове последние 6 лет – мало кого заставляет задуматься куда приведёт очередной майдан.

Как такое возможно?

Люди, не знающие истории и не желающие нести ответственность за будущее жалуются, что их голос на выборах не учли.

Да, в Белоруссии полно проблем, и Батька не сахар. И я не пытаюсь его защитить. Все мои знакомые очень им недовольны, всякие ужасы рассказывают. Последствий майдана не понимают, просто надеются, что жизнь станет лучше с его уходом и возможно Белоруссия объединится с Россией, как он обещал много лет назад.

Если такое происходит, значит есть серьёзные упущения на идеологическом и воспитательном уровне. Люди явно многого не догоняют.

Началось всё с Хрущёва, 10 марта 1953 года, приняв знаменитый указ о неподсудности членов Политбюро, элита сняла с себя ответственность перед народом и взяла курс к капитализму. Да уровень жизни и социальная поддержка продержались высокими ещё 36 лет, но это стало проеданием будущего.

Для людей нет большего проклятья, чем безответственность элит перед народом. Даже ВМВ при всей своей жестокости, обошлась меньшими потерями и последствиями.

Когда нет ответственности элит – народ становится обузой, и от него избавляются разными способами. Как рассказывал Михаил Делягин из разговора со знаменитым чиновником либералом в 90-х:

«Ты мне говоришь, как сделать лучше, а мне нужно как сделать хуже»

Думать и делать «как сделать хуже» советская элита стала с начала 50-х.

Самые глубокие изменения осуществляются маленькими, незаметными, но регулярными шагами

Фальсификация истории, выращивание диссидентов, дискредитация Сталина и достижений народа, прививание чувства вины перед западом.

Нежелание развивать лёгкую промышленность, подавление частной инициативы, изобретателей, пассионариев и предпринимательства. Спаивание населения, разрушение семьи, уничтожение мужчин и снижение рождаемости. Восстановление и поддержка национализма.

Устранение предметов психологии и логики из школьного образования в 1955 году, внедрение разрушительных конфликтов в общество, выращивание поколения невротиков, недовольных, нарциссов, неподготовленных к взрослой жизни, и инфантильных, граждан без логического мышления.

Такие действительно не понимают, даже имея свежий пример Украины, к чему в реальности приведёт майдан.

Геббельс хлопает в ладоши и завидует чёрной завистью

Современные настроения и недовольство страной, жизнью, руководителями, скрытно поощрялись с начала 50-х, ну а в 90-х – значительно усилилось.

Экономические проблемы всегда были катализатором недовольства. Операция коронавирус для этого и затевалась.

Трампу достаточно победить внутри Штатов. А Демократы смогут спасти себя только благодаря победе над Россией и её разграбления. Даже победив Трампа на выборах, они решат свои проблемы частично

Вот и активизировались как смогли. Майдан в Белоруссии, немного ослабит Россию и приблизит их на шаг к цели. Россия, конечно, выстоит ещё несколько лет, а Штаты таки развалятся.

Но это будет не более, чем маленькая передышка, в силу открытости современного мира и невозможности защититься. Сотни лет они шли на Россию своими крестовыми походами. Думаете грядущий кризис их остановит на этот раз? За неимением другого оружия, Запад, очевидно, усилит свою Русофобию, а уязвимость перед ними будет расти. Да и Китай к ним быстро присоединится – проходили уже.

Сунь-Цзы «Искусство войны»:

Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые.

Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно…

Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве Вэй пасет скот. Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и

проклинать свою родину. И тогда мы пройдем через открытые ворота…

(Китай, 5 ст. до н.э.)

После обвала мировых рынков, они сперва перегруппируются, переосмыслят ситуацию, сделают работу над ошибками и с новым напором единым фронтом продолжат информационную войну, перед которой у капиталистической России нет ни единого шанса выстоять.



У Запада накоплен огромный опыт незаметного встраивания конфликтов и противоречий в чужие общества Они сотни лет исследовали психологию масс и разработали инструменты расчеловечивания и подавления. А весь 20-й век щедро финансировали психологию и всякие психологические эксперименты. Знаний и опыта полно. Слабые места России хорошо известны. Их изучали 1200 институтов во время холодной войны. Просто сейчас Запад разобщён и не до конца применяет имеющийся арсенал, но это изменится за несколько лет. Если вы заметили, чем слабее запад и сильнее выглядит на их фоне Россия – тем они агрессивнее и напористее. Отсутствие логики в школе привело к тому, что сейчас 95% населения не имеет логического мышления. Таких можно обманывать, манипулировать ими и кормить обещаниями почти как угодно и сколько угодно. Война смыслов станет ещё более изощрённой и сложной Если смешать ложку дерьма и бочку мёда – никак не получается бочка мёда. А современное общество одной ложки даже не заметит. У несчастных, нищих людей, лишённых будущего, не понимающих психологии и без логического мышления, преданных своей страной – не будет никакого шанса разобраться в непрерывном потоке полуправды с Запада. Которая продолжит обильно литься из интернета, сериалов, мультфильмов, культуры, книг, рекламы, песен, новостей, публичных заявлений политиков и знаменитостей… Отказываясь от СССР, люди всего-то хотели немного колбасы, джинсов, машин, путешествий, чуть больше свобод. Они не понимали, что колбаса будет бумажной, с ГМО соей вместо мяса, джинсы импортные, авто в кредит, а путешествия только для небольшого круга лиц. И платой за всё – уничтоженная социальная защита: образование, медицина, безопасность, рабочие места. И сейчас после всего, что произошло за последние 30 лет – многие люди действительно не понимают, что являются всего лишь пушечным мясом в чьих-то руках. Человека легче обмануть, чем убедить, что его обманывают Если майдан победит – разграбление Белоруссии будет быстрее даже, чем на Украине. Запуская малозаметную разрушительную социальную инженерию и отрицательный отбор – Хрущёв и элита хотели устранить конкурентов из народа. Думали смогут безнаказанно долго и счастливо паразитировать, обеспечивая будущее своим деткам. Но это огромная лазейка, открыта для всех желающих уничтожить страну. И ею активно пользуются. Элитам нужно решить, чего им хочется – жить красиво, но мало, закончив как Хуссейн и Каддафи. Или долго, но скромно, заботясь о народе, как о своих детях. «Прививку от майданов завещал Ленин – Даже кухарка как представитель широких масс, трудящихся должна учиться управлять государством, должна быть вовлечена в государственное управление» Только в таком случае людей не обманешь полуправдой.

Без лево-консервативного поворота с корректировкой образования, системы ценностей и экономической политики, без внятного образа будущего, идеологии, укрепляющей сознание социальной инженерии, ни у России, ни у Белоруссии нет ни единого шанса в перспективе 10-15 лет, даже если завтра Европа и Штаты развалятся в пух и прах. Кстати, на западе много людей Ленина не переставали изучать с развалом СССР. Единственный способ выстоять в информационной войне – воспитать грамотное население, хорошо разбирающееся в госуправлении В конце марта, когда страны мира бездумно погружались в карантин – А. Г. Лукашенко задал очень правильный вопрос – А выживать как будете? Да, элита очень не хочет принимать ответственность перед народом – а выживать как будете? 30-е годы показали, что когда есть ответственность – уровень жизни можно быстро и высоко поднять для всего населения. И поэтому они и их дети смогут жить хорошо, но без привилегий. И в этом нет ничего страшного — здоровее будут. По-другому всех убьют и их детей в первую очередь. Понимает ли элита какое будущее ждёт их детей? Левый поворот неизбежен, но очень хочется, чтобы он произошёл без катастрофы, как в начале 20-го века.

Источник: http://ruslanbah.ru/pochemu-maydan-v-belorussii-iskrenne-podderzhivayut-mnogie/