Ю.Н. Жуков: Понимаете, я историк. Поэтому для меня прошлое все имеет значение, но не так как для всех остальных людей. И поэтому я твердо знаю: Ленин создал такую партию, которая изменила нашу страну кардинальным образом, впрямую и косвенно воздействовал на весь мир, потому что капитализм понял, что, если он не начнет сам себя реформировать, все завершится революциями. И, не желая гибнуть, капитализм должен был подлаживаться под ситуацию, должен был делать огромные уступки рабочему классу, крестьянству. И вот в этом во всем, есть заслуга Ленина.

Жуков является автором 19 книг, из которых 8 — научные монографии, посвященных исследованию сталинской эпохи, а также становлению и деятельности советских органов защиты памятников истории и культуры.



ИА Красная Весна: Как Вы относитесь к тому, что 9 мая драпируют мавзолей Ленина?

Ю.Ж.: Отрицательно. Это поведение страуса, который, в случае опасности, зарывает голову в землю: «Я не вижу, значит ничего вокруг нет». Идиотизм, шизофрения, бред сивой кобылы.

ИА Красная Весна: При первой нашей встрече Вы с негодованием затронули такой аспект, что войска на 9 мая ходят под «власовским флагом». Можете более подробно раскрыть свой тезис?

Ю.Ж.: Могу. Дело в том, что у нас революция продолжалась весь 17-й год. С марта по начало ноября. Уже примерно летом 17-го года, при временном правительстве, был отменен царский флаг: бело-сине-красный, флаг самодержавия. Тогда же облагородили двуглавого орла, заимствованного у Габсбургов, сняли три короны, вынули из лап скипетр и державу. И в конце концов красный флаг стал нашим государственным флагом. Под этим флагом, под красными знаменами мы воевали в Великую Отечественную войну, победили и водрузили именно этот красный флаг над рейхстагом как символ победы.

Трехцветный, бело-сине-красный флаг использовали изменники родины, власовцы. Это был их флаг. Под ним они воевали против нас. И поэтому, когда сегодня, 9 мая, наши войска идут по Красной площади неся эти трехцветные флаги, которые на 9 мая 45 года были власовскими, флагами предателей, изменников родины, наших врагов, мне становится нехорошо.

ИА Красная Весна: Вы еще говорили, что нам следует 1 сентября отмечать как день республики.

Ю.Ж.: Конечно!

ИА Красная Весна Можете пояснить?

Ю.Ж.: Могу. Дело в том, что 1 сентября 1917 года Россия была провозглашена республикой.

В мире есть только две формы существования государств — монархия и республика. Мы провозгласили себя республикой и никогда не стеснялись этого слова и говорили, «Советская республика». Советская РЕСПУБЛИКА. Теперь по Конституции мы ни рыба, ни мясо, некая аморфная Российская Федерация. Что это, монархия, республика? Не сказано.

А я считаю, что нужно гордится тем, что мы республиканцы. Антимонархисты. И вместо фантастического праздника летом, какого-то государственного единства, непонятного, отмечать 1 сентября — как день республики. Это было бы действительно напоминанием каждому человеку, что в нашей стране не монархия, под какой бы тогой она не пряталась, а республика. То есть власть народа. Respublica.

ИА Красная Весна: Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание Владимира Путина об «атомной бомбе», которую Ленин, по мнению президента, «заложил под Россию», о «коммунизме, как красивой, но вредной сказке» и тому подобные высказывания.

Ю.Ж.: Я, в свое время, в книге «Первое поражение Сталина», написал несколько иначе. Требование от имени Ленина (Ленин этого не говорил, это передал Каменев на заседании пленума ЦК), Ленин якобы потребовал, чтобы СССР был образован из союзных республик, имеющих право выхода в любой момент. Вот что я имел ввиду.



Более того, я раскрывал, что вот эта вот статья в Конституции не была подкреплена никакими нормами. Как это? А если потребует, скажем, какая-то республика выхода? Как это должно протекать, как оформляться? Это было белое пятно нашего законодательства. И вот оно-то и сработало как бомба замедленного действия под Советским Союзом.

Как только уничтожили КПСС (прежде РКПб, ВКПб), партию, которая связывала всю территорию страны воедино и контролировала ее жизнь, и направляла ее жизнь, Советский Союз рухнул. Вот, все. Поэтому нужно точно знать и понимать, кто что сказал, как и почему.

Иными словами, повторю. Слова, якобы сказанные Лениным и переданные Каменевым на пленуме, сыграли роковую роль, идея Сталина о создании унитарного Советского государства была отвергнута, а образован был Советский Союз из четырех союзных республик. Почему это произошло? Это очень легко понять.



В тот момент в нашей стране, в Москве, в Кремле ожидали вот-вот революции в Германии и ее победы. И само собой понятно, что Советская Германия и Советская Россия, Украина, Белоруссия, Закавказье должны были, по логике вещей, тут же объединиться в единую страну.



Но смешно, если развитая, вторая по промышленному уровню в мире Германия, с мощным пролетариатом, превосходящим наш, будет присоединяться к России как автономия. Глупость. Поэтому для того, чтобы победившая Германия могла объединиться с нами на равных, и придумали эту форму — Советский Союз.

Но революции в Германии не произошло. И вот после этого нужно было бы дать задний ход. Добиться того, чтобы вернуться к верному практически, требованию Сталина, об унитарности нашей страны. Одна страна, один язык, одно гражданство и так далее, а не мифическое дробление на РСФСР, Белоруссию, Украину, Закавказье.

К сожалению, никто эту конституционную норму, о возможности выхода, не отменил. Хотя все юристы, занимавшиеся проблемами Конституции, знали это, понимали, говорили о серьезности, опасности того, но только в своем кругу.

ИА Красная Весна: То есть можно сказать, что слова Путина верны?

Ю.Ж.: В каком смысле? Если он повторил меня, имея в виду, что речь идет об образовании СССР, — то да.

ИА Красная Весна: Как по вашему, Сталин продолжил дело Ленина или повел страну другим путем?

Ю.Ж.: Разумеется, продолжил. Почему? Сейчас объясню:

Ленин противопоставил тактику и стратегию большевиков тактике и стратегии социал-демократии. И в этом он был прав.

Именно благодаря радикализму нашей большевистской партии у нас и произошла в октябре революция, которая упрочила новый совершенно строй. Без партии это было бы невозможно, без Ленина это было бы невозможно.

Но, как всегда, произошла естественная накладка. Мы предполагали, что нас поддержит революционный пролетариат Европа. Нас он не поддержал. Значит требовалось как-то менять дальнейший путь развития страны; приноравливаться к новым условиям.

Ленин к этому моменту сначала тяжело заболел, потом умер, и уже ничего по этому поводу сказать не мог. А Сталин правильно расценил: раз Европа еще не готова, не отменять же нам советскую власть и путь к социализму. И сказал: «Нет, отменять не будем, мы будем превращать нашу страну в развитую индустриальную державу».



И это делал, чтобы заменить в сложном, революционном процессе промышленную Германию. Только и всего. И он добился этого. Он сделал Советский Союз одной из двух сверхдержав мира. И вот после этого и появляются наши сателлиты, если так можно выразиться, спутники, страны народной демократии в Восточной Европе, Монголия, Китай, Северная Корея, потом Вьетнам.

Но тут нужна была новая, такая же фигура, как Сталин, продолжающая изменения под влиянием новой обстановки, которая сложилась к началу 50-х годов.



Но Сталин сначала тяжело болен, затем умирает. И Хрущев, в силу своей неграмотности, (не забывайте, у него два класса) он никогда не читал ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина, никого. Самородок, так сказать. Он придумал тот путь развития, который, в конечном итоге, обернулся для нас крахом.

Поэтому Сталин — это действительно преемник Ленина, который не повторял то, что говорил Ленин в свое время, а в соответствии с новой обстановкой в мире и в стране, двигал нашу страну вперед и выше.

Скопина Ольга



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