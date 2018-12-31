Цветы великому Сталину: лево-патриотические силы Белоруссии требуют у Лукашенко и Путина ускорить строительство Союзного государства (ФОТО, ВИДЕО)

В память об исключительно великой роли Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР, Генералиссимуса Советского Союза И. В. Сталина в разгроме гитлеровского фашизма возложение цветов к бюсту И. В. Сталина было проведено с использованием знаменитого лозунга-призыва советского руководителя: «Наше дело правое — победа будет за нами!» и копии знамени Победы.

21 декабря 2018 года члены Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ), оргкомитета по созданию Белорусской коммунистической партии трудящихся (БКПТ), Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), активисты общественных объединений, образовавших Координационный Совет лево-патриотических сил Белоруссии «Единство» и их сторонники в связи со 139-й годовщиной со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина в торжественной обстановке возложили цветы к бюсту величайшего государственного и политического деятеля, великого вождя советского народа и трудящихся всех стран мира, руководителя партии большевиков и Советского государства И. В. Сталина, который находится на территории Историко-культурного комплекса «Линия Сталина», расположенного в 30 километрах от Минска.

Участниками возложения было единодушно одобрен текст обращения «Об увековечивании памяти И. В. Сталина в столице городе-герое Минске и других городах Белоруссии к 140-й годовщине со дня его рождения», который был подписан руководителями лево-патриотических организаций Белоруссии, образовавших Координационный Совет «Единство», и в этот же день направлен белорусскому президенту.

Отмечая заслуги И. В. Сталина в деле создания и строительства Советского государства рабочих и крестьян, и в связи с приближением 96-й годовщиной образования Союза ССР (30 декабря 2018 года), участники возложения приняли обращение к советским людям «Союзу Советских Социалистических Республик быть!» Данное обращение подписали руководители ВКПБ, БКПТ и КПСС.

Поддерживая великую цель коммунистов на территории СССР, участники мероприятия 21.12.2018 г. на ИКК «Линия Сталина» держали в руках транспарант «Возродим Союз Советских Социалистических Республик!», флаги СССР, БССР, флаг с надписью «За Советский Союз!» и изображением герба СССР, а также плакаты: «Беловежье незаконно!», «СССР — наше будущее!», «Наша Родина СССР!», «Только в СССР Белоруссия может быть суверенной!», «Да здравствует дружба между белорусским, русским, украинским и др. братскими народами!»

В заключение в связи с намеченной (на тот момент) на 25 декабря 2018 года в Москве встречей президентов Белоруссии и России перед участниками мероприятия по возложению цветов на ИКК «Линия Сталина» был зачитан текст обращения лево-патриотических организаций Белоруссии к обоим президентам с требованиями по ускорению строительства Союзного государства Белоруссии и России.

Эти требования были поддержаны следующими атрибутами, которые были в руках участников возложения цветов: транспарантом «Союз России и Белоруссии вечен и нерушим!», а также плакатами «Документов по интеграции подписано много, а толку мало», «Скорее подпишите Конституционный акт!», «Мы против затягивания объединения валют Белоруссии и России», «Мы за ЕДИНОЕ Союзное государство с ЕДИНЫМ руководством», «Объедините вооруженные силы России и Белоруссии в единую военную организацию!», «Братские народы! Присоединяйтесь к Союзному государству!»

Данное обращение также единогласно было одобрено участниками возложения, подписано руководителями лево-патриотических организаций Белоруссии, образовавших Координационный Совет «ЕДИНСТВО», и в этот же день направлено белорусскому и российскому президентам, а также Государственному секретарю Союзного государства Рапоте Г. А.

В тот же день делегация вышеназванных организаций возложила цветы к бюсту И. В. Сталину, установленному в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

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