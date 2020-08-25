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Китай переходит на нефть из США

15:51. 25 августа 2020 162 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

scale_1200

Китай сворачивает свои закупки углеводородов из  России. Об опустевшей  "Силе Сибире" уже писали.. Теперь на очереди российские поставки нефти в Поднебесную.  Пекин обязался в течении двух лет купить у Америки сырья на 52 млрд долларов. В условиях пониженного спроса американская нефть заменит российскую и саудовскую.

Закупки на 52 млрд долларов

 
  • В сентябре Китай начнет закупать американскую нефть в рамках торговой сделки с США на 200 млрд долларов. Вашингтон продавил ее, поскольку у Америки хроническое отрицательное сальдо торговли с Китаем – США больше закупают у Китая, чем продают ему, что вынуждает, в свою очередь, больше занимать на покрытие дефицита торгового баланса.
  • По информации Bloomberg, компании из КНР зафрахтовали 19 танкеров общей мощностью 37 млн баррелей для крупной перевозки нефти в США. За счет этого от трети до половины всего экспорта нефти США придется на Китай. Всего Америка экспортирует от 2,1 до 3,1 млн баррелей в сутки. Сделка с Китаем позволит поддержать производителей сланцевой нефти.
  • В мае КНР уже закупила 35,2 млн баррелей у США. Это была крупнейшая поставка американской нефти в одну страну за всю историю статистики. Но сентябрьские объемы импорта в Китай могут установить новый рекорд. Всего Пекин до 2022 года должен купить у США сырья на 52 млрд долларов.
  • Для импорта были зафрахтованы танкеры Unipec – трейдинговой «дочки» крупнейшего оператора НПЗ Sinopec, а также PetroChina – подразделения China National Petroleum Corp. То есть Китай использует свой флот для перевозки американской нефти.
  • Весь объем топлива пойдет в стратегический резерв. Для этого в КНР заканчивают строительство нового нефтехранилища вместимостью 32 млн баррелей. Богатую нафтой, американскую нефть также будут использовать для производства бензина и продукции нефтехимии.
  • Теперь власть начнёт компенсировать убытки продажей леса. Тайгу будут выкашивать ударными темпами. И сейчас там уже сотни квадратных километров , превращённых в пустыню. Будет в разы больше. Что там ещё у нас осталось ? Металл, рыба, пушнина .. Байкал можно залить в опустевшие трубопроводы и отправить за кордон... Можно своих граждан на рабовладельческие рынки поставлять . Всё на продажу. Ничего не жалко. А страну забьём гастерами ... И заживём..
  • Или может всё же пора  восстанавливать и развивать своё собственное промышленное производство, фармацевтику , авиастроение и космонавтику ?  Вкладываться  в науку, образование и здравоохранение. Одна проблема . Ныне действующей системе власти это совершенно не надо . Да и не способны они ни на что , кроме как страну продавать.

 

Источник: https://kapital-rus.ru/articles/article/kitai_perehodit_na_neft_iz_ssha/

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