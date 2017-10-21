АППЕРКОТ: Китай запускает новый платежный механизм “юань-рубль”

США получили мощный удар по своей глобальной гегемонии, удар, который, несомненно, вызовет новую волну воинственных речей от ястребов в Вашингтоне.

На этой неделе было объявлено, что Китай создал систему ‘оплата по оплате‘ (‘payment versus payment‘ — PVP) для взаиморасчетов при операциях в китайских юанях и российских рублях. Цель, как нам сказали, состоит в том, чтобы быть “снизить риски и повысить эффективность” китайской валютной системы.

Согласно заявлению этой системы, новый механизм, который может составить конкуренцию давней монополии американской межбанковской платежной системы SWIFT (обеспечение одновременного проведения сделок в двух различных валютах) был запущен в понедельник после получения одобрения Центрального банка Китая.

Однако финансовые олигархи на Уолл-стрит увидят в этом шаге акт агрессии — вызов доминированию доллара США как глобальной резервной валюты планеты, который неразрывно связан и практически полностью зависит от американского “Нефтедоллара” — поддерживающего покупательную способность американских бумажных денег. Ученые Джорджтаунского университета отмечают:

Так как нефтедоллары и излишки нефтедолларов по определению номинируются в долларах США, то покупательная способность зависит от уровня инфляции в США и курса, по которому доллар США обменивается (каждый раз, когда есть потребность в конвертации) на другие валюты на международных валютных рынках. Из этого следует, что каждый раз, когда экономические или другие факторы затрагивают доллар США, то и нефтедоллары также будут затронуты в той же самой степени. Поэтому, связь между долларом США и излишками нефтедолларов в особенности, имеет значительные экономические, политические, и другие последствия.

Во-первых, размещение излишков нефтедолларов арабских нефтяных стран-экспортеров в Соединенных Штатах может, с политической точки зрения, рассматриваться как капитал-заложник. В случае крупного политического конфликта между Соединенными Штатами и арабской страной-экспортером нефти, первые, со всей ее военной мощью, могут конфисковать или заморозить эти активы или иначе ограничить их использование.

Китай покупает саудовскую нефть за юани

Этот важный шаг совпадает с другими недавними событиями, включая новость, что Китай “заставит” Саудовскую Аравию торговать нефтью за юани. Если это произойдет, то остальная часть глобального нефтяного рынка может последовать его примеру, что означало бы катастрофу для доллара США как мировой резервной валюты.

"Я полагаю, что цена нефти в юанях уже на подходе…” говорит экономист каналу CNBC.

Эти две истории тесно связаны между собой. Это — видимый во всех деталях вызов англо-американскому мировому порядку.

Кроме того, Россия и Китай без лишнего шума работают над тем, чтобы укрепить свои позиции в торговле драгметаллами/золотом, возможно готовясь к введению новых, “обеспеченных золотом” стандартов торговли.

Zero Hedge добавляет:

China Foreign Exchange Trade System (CFETS) заявила, что планирует, на базе программы “Один пояс, один путь” и в соответствии с требованиями интернационализации женьминьби [юань] ввести системы PVP для сделок юаня с другими валютами. Россия, однако, является высшим приоритетом: крупнейший поставщик нефти в мире недавно стал крупнейшим источником нефти для Китая, главного энергетического потребителя в мире.

Безусловно, денежно-кредитное взаимодействие между Пекином и Москвой вещь едва ли новая. Самое известное недавнее событие произошло 14 марта, когда Центральный банк России открыл свой первый зарубежный офис в Пекине, отметив тем самым очередной шаг вперед в создании союза Пекина-Москвы, чтобы обойти доллар США в глобальной денежной системе и поэтапно осуществить переход к “поддерживаемым золотом” стандартам торговли. Как сообщила в то время South China Morning Post, новый офис был частью соглашений, заключенных между двумя соседями, “для создания более тесных экономических связей”, так как Запад ввел санкции против России из-за кризиса на Украине, а резкий спад цен на нефть поразил российскую экономику.

В то время Владимир Шаповалов, высокопоставленный чиновник Центрального банка России, сказал что центральные банки двух стран готовят к подписанию меморандум о взаимопонимании, чтобы решить технические проблемы существующие вокруг импорта золота Китая из России, и что детали будут скоро опубликованы. По поводу этого можно сказать, что если Россия – четвертый по величине производитель золота в мире (после Китая, Японии и США), действительно собирается стать крупным поставщиком золота в Китай, то вероятность претворения в жизнь сценария, на который многие намекали все эти годы, а именно, — что Пекин готовится, в конечном счете, ввести поддержанную золотом валюту, увеличивается на несколько порядков.

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Не стоить ожидать, что Запад не примет этот главный финансовый вызов со стороны Китая и России. Вашингтон может использовать Северную Корею, Мьянму или Филиппины – как средство усиления своих рычагов влияния в Азии, чтобы выдавить китайские товары оттуда и воспрепятствовать новому финансовому подъёму Китая.

Источник: nnm.me