Древних мегалитов нет

Мачу-Пикчу

Говоря о мегалитах, обыватель – средний человек, тут же представляет мысленно гигантские блоки, тщательно обработанные, плотно подогнанные друг другу, так что не скреплены строительным раствором, и чаще всего на фоне высоких скалистых вершин. Это результат внушения, благодарить за которое, человек должен, конечно же средства массовой информации.

При одном только слове «мегалит», большинство из нас представляет именно картинку перуанского Мачу-Пикчу. Напомню:

«Ма́чу-Пи́кчу (кечуа: Machu Piсchu, в переводе — «старая вершина») — город древней Америки, находящийся на территории современного Перу, в 6 километрах от посёлка Агуас-Кальентес, на вершине горного хребта на высоте 2450 метров над уровнем моря, господствуя над долиной реки Урубамбы. В 2007 году удостоен звания Нового чуда света. Некоторые археологи полагают, что этот город был создан великим правителем инков Пачакутеком как священный горный приют за столетие до завоевания его империи, то есть приблизительно в 1440 году и функционировал до 1532 года, когда испанцы вторглись на территорию империи инков. В 1532 году все его жители таинственно исчезли». (Википедия)

Несмотря на то, что сами перуанские аборигены утверждают, что их предки этого не строили, историки продолжают навязывать миру мысль о достижениях «великих древних инков» и выдающемся Пачакутеке.

Но с первого взгляда закрадываются смутные сомнения в правдивости официальной информации о данном объекте. Во первых, инки на самом деле не могли создать ничего подобного хотя бы потому, что до появления белых им не было известно ничего о стали. А без стального инструмента все предположения о способах строительства, так и не выходят за рамки сказочных.

Во вторых… Ну какой же это город! В городе люди живут, а соответственно в нём должны иметься все жизненно важные элементы инфраструктуры, такие как:

- жилища для людей,

- места содержания домашнего скота и птицы,

- места хранения припасов,

- мастерские ремесленников (гончарные, кожевенные, ткацкие, кузнечные и т.д.)

- а мастерским опять же полагается иметь склады и лабазы для хранения и обработки сырья,

- город невозможно себе представить без цирюлен, торговых лавок, рынка, бань, и… Простите, отхожих мест;

- должны здесь находится и культовые сооружения, и хотя бы одно присутственное место, т.е. площадь для общих собраний, проведения ритуалов празднеств и представлений.

Это лишь неполный список частей городской застройки, без которых город не вправе считаться городом. А ведь населённому пункту, требуется масса ресурсов: это питьевая вода, топливо, фермы для выращивания продовольствия, угодья для выпаса скота, и т.д.

Осмыслив эту информацию, каждый здравомыслящий легко придёт к неизбежному выводу о том, что как минимум перед нами не город, а деревня. Но размышляя далее в том же ключе, невозможно не остановиться на мысли о том, что люди если и бывали здесь, то никак уж не жили постоянно.

Мачу-Пикчу «дотягивает» максимум до какого-то опорного сторожевого пункта, места производства, или культового места. А подобные места никогда не отнимали у человека столько сил и средств, сколько необходимо было для его реального появления на свет. Значит, что?

Значит, ни одна из существующих версий происхождения и использования комплекса в горах Перу - не состоятельны. Кроме того, беглый взгляд на различные элементы строений позволяет сделать вывод о том, что представленные нам объекты строились в различное время, различными способами, и при не равных возможностях.

Подавляющее число строений воздвигнуто в наше время, с применением примитивных технологий, при полном отсутствии понимания того, что строители делают. Они беззастенчиво натаскали мелких, грубо обработанных камней, сложили их «тяп-ляп» на глиняный раствор, и предлагают туристам верить в то, что всё это сооружения древности. Однако, не требуется быть специалистом высокой квалификации для того, чтобы понять простую вещь: перед нами несколько фрагментов действительно мегалитической культуры, которые без вмешательства современных строителей, не то что городом, но и «храмом» или «обсерваторией» было бы невозможно назвать.

Сравните объекты, запечатлённые на следующих фото:

Большинство из моих знакомых экспертов, побывав лично в Мачу-Пикчу высказывают глубокое разочарование от увиденного. В нескольких словах их мнение выражено следующим образом: «Я ехал, чтобы увидеть древние мегалиты, а мне показали убогий «новодел». Сплошное надувательство, туристический аттракцион для не очень хорошо образованных экзальтированных барышень».

Можно соглашаться с подобной точкой зрения, можно спорить, но на мой взгляд, бесспорно одно: Карьер, на котором добывали андезит и гранит, использовался так же ещё и для производства чего-либо прямо на месте. И сырьём на этом «заводе» были именно эти горные породы. Из них что-то производили.

Было бы несправедливым обойти стороной такие объекты, как «Дом инков» к примеру:

Иногда его называют «Фонтаном инков», но не суть. Каждому ясно, что это нечто технологичное, относящееся скорее к производству, нежели к бытовому сооружению. Ещё реже встречаются сведения о таких объектах, как на следующем фото:

И он не единственный в своём роде в южной и центральной Америке. Нечто похожее есть и в Саксайуамане:

В общем, почти все объекты, которые наука привычно относит к мезоамериканской культуре имеют одну характерную для всех черту:

Они похожи на современные карьеры, которые превращены в тематические парки для зевак. Особняком стоит Чокекирао, где нет вообще ничего, кроме террас и строений, выложенных неотёсанными валунами. Однако, есть в этом регионе и по настоящему потрясающие артефакты. Но о них существует крайне скудная информация. Даже снимков в достаточном разрешении отыскать в интернете весьма проблематично. Речь, в том числе и о Мексиканском Эль – Фуэрте, что в штате Синалоа.

На весь мир журналисты трубят про Куско, Паленке, и почти ничего неизвестно об этом:

Эль - Фуэрте

Как бы ни было грустно, но приходится признать наибольшую вероятность версии о том, что на самом деле, большинство известных мегалитических сооружений не имеют никакого отношения к древности. Они появились не во времена существования «первобытных» людей, и даже не до их появления, как большинству из нас очень хотелось бы, а уже в относительно недавнее время, когда уровень технологий обработки камня и производство геополимерного бетона достигли своего пика совершенства, т.е. уже в девятнадцатом и двадцатом веках. Но наука искусственно «состарила» их, и выдаёт за древность.

Наверное, большинство учёных искренне заблуждается, но несомненно и то, что если моё предположение верно, то есть немало тех, кто сознательно лжёт, выполняя заказ политиков и торговцев различного рода, которые готовы вкладывать средства ради будущих прибылей, полученных с торговли «древностями». Это непреложный закон рынка: ежели существует спрос на таинственную историю и древние артефакты, то непременно возникнет и предложение.

Стоунхендж

Больше, чем о Мачу-Пикчу, Теотиуакане и Пума Пунку (на озере Титикака), снимают и пишут, пожалуй, только о так называемом «Стоунхендже» в Британии. Ну что же… Единственной в мире империи по статусу просто положено иметь главный мегалитический комплекс планеты Земля.

Однако, большинству уже хорошо известно, что эти мегалиты… Совсем не мегалиты… Вот как выглядит реконструкция этой знаменитой «обсерватории», когда она ещё выглядела обычной грудой камней.

Стоунхендж. Реконструкция Уильяма Стьюкли

Собственно, с этого мегалитоведение и началось в девятнадцатом веке, когда англичанин Альджернон Херберт впервые описал разбросанные на вершине холма в графстве Уилтшир (примерно в 130 км к юго-западу от Лондона (Англия) камни огромных размеров. Именно в этом трактате впервые прозвучал термин «мегалиты».

Что они из себя представляли до того, как их нашли современные британцы, неизвестно никому. Кроме кроков, составленных Хербертом, сохранились попытки изображения того, как могли бы выглядеть эти камни ранее, и именно эти фантазийные картинки выдаются сегодня за подлинные, едва ли не фотографически точные схемы.

Гравюра, которую британские учёные относят к 1575 году

Повторюсь: Это могло быть приблизительной реконструкцией, предположением о том, как мегалиты Стоунхенджа могли бы теоретически выглядеть до разрушения. Но никто не может с точностью утверждать, что камни стояли именно в таком порядке, как их изобразил художник. Кроме того, никто не может поручиться за то, что картинку рисовали именно в конце шестнадцатого века, а не восемнадцатого или тем паче – начале девятнадцатого.

Чего стоит мнение так называемых «британских учёных», я думаю уточнят нет особой нужды. Чего, например, стоят их заявления, подобные следующему:

«Радиоуглеродный анализ, проведённый в 2008 году показал, что первые синеватые (голубые) камни были установлены по большому кругу, вокруг этого участка ещё до 3000 года до нашей эры, последующие мегалиты были установлены внутри большого круга между 2400 и 2200 годами до нашей эры». (источник http://ru-sled.ru/tajny-stounxendzha/ ).

Ранее мы уже говорили о существующих методах датировки, и нам совершенно очевидно, что никакой радиоуглеродный метод (правильно говорить – радиометрический) не применим к минералам и горным породам, так как они не способны накапливать изотопы, по скорости распада которых и делается датировка. В мире по сей день не разработано методик, пригодных для установления достоверного возраста образцов, не относящихся к живой природе (растительного или животного происхождения).

Но это вопиющая несуразность. А наряду с ней существуют менее значимые факты, которые так же должны были бы поставить историю Уилтширского комплекса в ряд рабочих версий, но тем не менее, мировой общественностью они давно воспринимаются как догмы и непреложная научная истина.

К таким фактам я отношу лингвистическую составляющую проблемы Стоунхенджа. Обратите внимание на различие в написании самого слова:

- Stonehenge,

- Stonhing, и наконец -

- Stanhengues, что звучит как СТАНХИНГ

Несколько групп лингвистов и филологов в Британии не один десяток лет бьются насмерть, чтобы доказать правоту собственной версии происхождения и значения слова. И только нашему человеку ясно, что корень «стан» имеет исключительно славянские корни. Стан, это не только место стоянки, но Ста́ница (ударение на первом слоге) - поселение, в котором находится знамя войска, которое в старину так и называлась – Стан. А сигнами назывались знамёна дружин, входящих в состав войска, отсюда глагол сигналить, что означало буквально, «махать сигной».

Понятно, что попытки вывести этимологию многих русских слов из латыни терпят полное фиаско, если только этим не занимается традиционная наука. Между тем, всё это можно почерпнуть из словарей девятнадцатого века, изданных на русском языке, и преспокойно хранящихся в библиотеках и музейных фондах.

Следовательно, наиболее вероятной версией происхождения слова «станхинг», можно считать ту, согласно которой «стан», это поселение, а «хинг» это замена русскому слову «князь», которое в западноевропейских языках трансформировалось в «конунг» а позднее в «кинг» (король). Т.е. буквально, «станхинг» могло означать «лагерь князя», «городище конунга», или т.п.

Но не суть важно. Главное для нас возможность осознать факт подлога, умышленной подмены понятий историками, благодаря которому нас буквально ослепили, не дали возможности проникнуть в суть вещей, и слепо уверовать в байки, считающиеся научными данными.

Однако о какой науке может идти речь, если до сих пор никто не додумался даже до того, чтобы объяснить назначение знаменитого кромлеха. Вот несколько версий, наиболее отзывающихся в душах и умах дилетантов, доверчиво принимающих на веру идеи «учёных»:

- Языческое капище, для отправления религиозных ритуалов.

- Обсерватория античных земледельцев.

- Крематорий для сожжения тел умерших.

- Портал для перемещения в пространстве и времени.

- Стартовая площадка летающих тарелок.

Есть и ещё более экзотические версии, более абсурдные, но которые, я считаю, имеют право на существования до тех пор, пока не будет убедительно доказана какая-либо одна из прочих. На мой взгляд, конструкция Стоунхенджа должна рассматриваться в комплексе со всеми прочими сооружениями радиальной архитектуры, которые имеются по всему северному полушарию. Яркими примерами таких, являются городища скифов, относящихся к трипольской культуре и тот же Аркаим.

Чем бы не был Стоунхендж ранее, общее у него с другими мегалитами существует, как минимум одно: Он состоит из гигантских камней. Но в отличии от Горной Шории, например, которую никто не строил в наши дни, Стоунхендж построен буквально с нуля, в наше время, с применением железобетонных конструкций, штукатурки и строительной техники.

Разумеется, мы не вправе говорить о том, что ранее Стоунхенджа не существовало, а его создали только в 1958 году. Совсем нет. Понятно, что даже камни имеют свойства стареть и разрушаться. Все сооружения с течением времени нуждаются в ремонте и постоянном уходе, поэтому данную реконструкцию необходимо рассматривать как заботу о сохранении культурных ценностей. Вот только правде это никак не должно вредить. А мы видим по всему миру, как раз недобросовестность историков, археологов и строителей, для которых важнее оказываются политические выгоды, нежели установление истины.

Кёльнский собор

Но в общем, на мой взгляд понятно, что к строителям и реставраторам меньше всего может быть претензий. Спрашивать нужно с нечестных чиновников, которые по своему используют результаты труда тех, кто сохраняет для потомков наследие, оставленное предыдущими поколениями.

О жемчужине готического зодчества западной Европы нам известно следующее:

Dom zu Kölle (нем.) римско-католический готический собор в городе Кёльне (Германия). Строительство главного храма Кёльнской архиепископии велось в два приёма - в 1248-1437 гг. и в 1842-1880 годах. Т.е сначала 189 лет, а потом, после перерыва в 405 лет ещё 38 лет. В общей сложности на строительство ушло 227 лет.

Даже по официальным данным, собор был достроен только в 1974 году. Правда, официально считается, что это был год окончания восстановительных работ, по устранению повреждений, полученных зданием во время второй мировой войны. А фактически строительство продолжается и по сей день. Под видом реставрации утративших первоначальный вид элементов конструкции, конечно, но на самом деле «реставраторы» до сих пор продолжают создавать новые шедевры камнерезного искусства «средневековья», и следующие поколения даже сомневаться не посмеют в том, что всё это строилось в наше время.

В общей сложности, перерывы между строительством составили 405 лет. Кто-нибудь в это способен поверить?

Только представьте, сколько времени может простоять посреди города замороженная стройплощадка. Год, два? Сегодня и больше, потому, что финансирование охраны не вызывает затруднений. А вот полвека назад, оставленная строителями стройплощадка была бы растащена на стройматериалы в течении считанных дней. Какие уж тут столетия перерывов!

Далее следует вопрос, который неизбежен в данных обстоятельствах. Хотелось бы узнать, каким образом «древнегерманским» строителям удалось возвести сооружение подобного уровня ещё в тринадцатом веке? Возможен ли такой разрыв в знаниях и обладаниями технологий в различных странах?

Ведь по официальной версии в России в это время строили только бревенчатые церкви и избы с теремами! А вот тут-то и приходит на помощь созданный миф о монголо-татарском иге. Мол, это оно всё проклятое виновато в том, что Русь была отсталой. Но если к востоку от Днепра жили только кочевники монголы в юртах и русские в землянках, то почему эти гигантские территории не были заняты обладателями таких технологий, с помощью которых создавались запредельно совершенные в техническом плане сооружения?

Это ведь всё равно, как если бы мы сегодня не могли бы противопоставить НАТО ничего кроме сабель и мушкетов. Всё объясняется просто, если понимать, что в тринадцатом веке технологии на территории современной Германии ничем не отличались от тех, что были на вооружении Великой Тартарии, а скорее всего, даже уступали им. Там так же, как и везде строили примерно одинаковые здания и сооружения. И в девятнадцатом веке так же уровень технологий Европы и России ничем кардинально не отличался. Именно потому, все монументальные сооружения из камня возводились по всему миру в одно и то же время. Пик строительства пришёлся на конец девятнадцатого – начало двадцатого столетий.

Фото конца девятнадцатого века. Строительство Кёльнского собора

Что и требовалось доказать. Без появления промышленности, широкого распространения машин и механизмов, строительство подобных объектов возможно было бы только в сказке. Но мы же в сказки не верим?

Главная ложь историков заключается не в сокрытии технологий далёкого прошлого, а в искусственном состаривании вполне современных объектов, построенных уже в наше время. Сегодня ещё никто не поверит в то, что Берлинский аэропорт, к примеру, был построен в пятнадцатом веке. Но кто поручится за то, что через пятьдесят лет в это не будут верить наши потомки?

Сравните два снимка:

На них один и тот же объект. Это Аббатство Сен Жермен в Дарденнах (Германия) 1949г. И в наши дни. Кто-нибудь сейчас может поверить в то, что перед ним не средневековое здание? Вот так же и стоя перед Кёльнским собором никто не сомневается в том, что он построен в тринадцатом веке.

Но это не единичные примеры. На самом деле, строительство «античности» в конце девятнадцатого – начале двадцатого века были поставлены буквально на поток во всём мире.

Камнерезная мастерская. Германия 1916г. «Реконструкция» Нотр-Дам де Пари. Тридцатые годы двадцатого века Карьер № 9. Великобритания, начало двадцатого века

Всё то же самое происходило в это время на всех континентах, во всех странах. Только в отличии от Европы, Россия не присваивала себе исторического места в «античном мире», потому, что у неё было оправдание в виде мифа о монголо-татарском иге.

Ну и напоследок: До сих пор не утихают восторги по поводу фигурки «астронавта» которую дотошные туристы разглядели в декоре на фасаде средневековой церкви в испанском городе Саламанка.

Собор Catedral Nueva, возведён в период с 1513 по 1733 год. В то время космонавтов не было. И все же на стене собора он есть. Да еще в ботинках с рифлёными подошвами…

Я думал, что уже даже все дети и пенсионеры знают о том, что это скульптор-реставратор Мигель Ромеро позволил себе маленькую «художественную шалость» во время проводимых на фасаде собора ремонтных работ в 1990 году. Оказалось, что я не прав. Едва ли не ежедневно находятся те, кто скорее готов поверить в чудо, чем использовать рациональное мышление.

Ну трудно жить без светлой сказки некоторым взрослым дядям и тётям. Ну лень им хотя бы в интернете проверить достоверность информации. Бог с ними. Хотят верить в Деда мороза, пусть себе верят. Меня заботит другое:

Сколько ещё подобных «художественных шалостей» мы до сих пор принимаем за чистую монету?

Источник: https://www.tart-aria.info/drevnih-megalitov-net/