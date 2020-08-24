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Протесты в Хабаровске 22-23.08.2020

11:12. 24 августа 2020 49 просмотров Один комментарий Опубликовал:


В Хабаровске на выходных между тем продолжились протесты "за Фургала" (который продолжает сидеть в Москве), а также в "поддержку Белоруссии" и "за здоровье Навального".

22 августа



23 августа





В целом, история как с протестами "желтых жилетов". Хождения есть, результатов нет.
Власти уже обыденно ожидают, что оно само рассосется, но пока не рассасывается.


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6118676.html

Метки: белоруссия, Видео, Дальний Восток, протесты, Хабаровск

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8534 7560
    Валерий 24 августа 2020 в 15:16

    Пора уже этот балаган заканчивать. Эти выступления можно расценивать как противодействие следствию либо как противодействие осуществлению законной власти. Организаторов пора уже на допросы вызывать. Достали

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