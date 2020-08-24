Протесты в Хабаровске 22-23.08.2020

В Хабаровске на выходных между тем продолжились протесты "за Фургала" (который продолжает сидеть в Москве), а также в "поддержку Белоруссии" и "за здоровье Навального".23 августаВ целом, история как с протестами "желтых жилетов". Хождения есть, результатов нет.Власти уже обыденно ожидают, что оно само рассосется, но пока не рассасывается.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6118676.html