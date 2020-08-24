Протесты в Хабаровске 22-23.08.2020
11:12. 24 августа 2020 49 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Хабаровске на выходных между тем продолжились протесты "за Фургала" (который продолжает сидеть в Москве), а также в "поддержку Белоруссии" и "за здоровье Навального".
22 августа
23 августа
В целом, история как с протестами "желтых жилетов". Хождения есть, результатов нет.
Власти уже обыденно ожидают, что оно само рассосется, но пока не рассасывается.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6118676.html
Пора уже этот балаган заканчивать. Эти выступления можно расценивать как противодействие следствию либо как противодействие осуществлению законной власти. Организаторов пора уже на допросы вызывать. Достали