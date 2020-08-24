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Почему Белоруссия сошла с ума именно сейчас

09:56. 24 августа 2020 278 просмотров 5 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MH29He-AVU8

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5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 9956 3869
    nikolay 24 августа 2020 в 11:10

    Оппозиция в Белоруссии действует более гибко и грамотно, чем власть. Ситуация для Лукашенко продолжает ухудшаться.

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    • 22345 2619
      Русофилnikolay 24 августа 2020 в 12:19

      Гибкая куда там.
      Куда дует ветер бабла туда и гнётся ))
      Стелется по земле ))
      А у Лукашенко безусловно всё ухудшается.
      Что он наобещал Путину понятно мало а исполнять придётся.
      Заглотил крючок до самого ануса.

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      1
  • 11920 9790
    марина 24 августа 2020 в 11:51

    Все чему нужно было случится -случилось,дальше спектакль для тех,кто остался дома ,в огороде и не сумел попасть на море .После прилета ФСБ с Бортниковым ,будет происходить шоу одного актера АГЛ.Единственно ,что сдал Путин Западу-это тело алкаша Лехаима ,пусть поиграют в демократию.
    Когда белорусы устанут,пусть пишут письмо на имя Путина ,как Крымский парламент -спаси и накорми,он расскажет план ,он есть и лицо приятное готовят,издеваться, как над хохлами жиды, не станут,чтобы чудика-пианиста вручить на содержание.

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    1
  • 32543 28285
    Вячеслав 24 августа 2020 в 12:15

    Не Белоруссия сошла с ума, а те, кто думали, что Россия сдаст своего последнего союзника… Уже просто очевидно, кто и как из насраиля советует оппозиции делать попытки свержения Лукашенко…
    https://communitarian.ru/news/sng-i-sssr/sionizm-okutal-belorussiyu_18082020

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    4

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