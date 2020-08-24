Почему Белоруссия сошла с ума именно сейчас
09:56. 24 августа 2020 278 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Самоосуществление, реализацию возможностей нельзя представлять себе как самоцель, и только человеку, утратившему действительный смысл своей жизни, осуществление себя видится не эффектом, а целью. Обращение же человека на самого себя, его рефлексия, является не только лишенной перспективы, но и просто неадекватной формой интенции.
Оппозиция в Белоруссии действует более гибко и грамотно, чем власть. Ситуация для Лукашенко продолжает ухудшаться.
Гибкая куда там.
Куда дует ветер бабла туда и гнётся ))
Стелется по земле ))
А у Лукашенко безусловно всё ухудшается.
Что он наобещал Путину понятно мало а исполнять придётся.
Заглотил крючок до самого ануса.
Все чему нужно было случится -случилось,дальше спектакль для тех,кто остался дома ,в огороде и не сумел попасть на море .После прилета ФСБ с Бортниковым ,будет происходить шоу одного актера АГЛ.Единственно ,что сдал Путин Западу-это тело алкаша Лехаима ,пусть поиграют в демократию.
Когда белорусы устанут,пусть пишут письмо на имя Путина ,как Крымский парламент -спаси и накорми,он расскажет план ,он есть и лицо приятное готовят,издеваться, как над хохлами жиды, не станут,чтобы чудика-пианиста вручить на содержание.
Шо всё?
https://www.youtube.com/watch?v=KtRLeeqnVeE
Не Белоруссия сошла с ума, а те, кто думали, что Россия сдаст своего последнего союзника… Уже просто очевидно, кто и как из насраиля советует оппозиции делать попытки свержения Лукашенко…
https://communitarian.ru/news/sng-i-sssr/sionizm-okutal-belorussiyu_18082020