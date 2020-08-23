Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 августа 2020

СРОЧНО: В Сирии сбит ударный беспилотник, координировавший вражеские удары (ФОТО)

Подразделениями Сирийской армии в районе города Кафер-Набаль в провинции Идлиб был сбит беспилотник, наводивший артиллерию боевиков. Как оказалось впоследствии, БПЛА оказался турецким ударным оперативно-тактическим дроном Bayraktar TB2. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. «Все началось с того, что сирийские военнослужащие, чьи позиции располагаются вблизи Кафер-Набаля, отметили возросшую точность артиллерийских обстрелов со стороны боевиков. Обстрелам подвергались опорные пункты, хранилища ГСМ и боеприпасов, а также бронетехника правительственных войск», — рассказал «Русской Весне» военный источник. Позже расчетам сирийских ПВО удалось сбить БПЛА ВВС Турции, неоднократно пролетавшего над позициями сирийских войск. Сразу же после этого точность обстрелов со стороны боевиков резко упала, ввиду чего можно сделать вывод, что турецкая беспилотная авиация задействована на юге провинции Идлиб для координации огня артиллерии боевиков по правительственным войскам. Читайте также: В Сирии убиты российский генерал и командующий силами нацобороны Меядина (+ФОТО)

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Иранский интерес

Иранские военные осматривают ЗРПК “Панцирь” и С-400. С октября исчезнут санкционные препятствия для их покупки.

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В Ингушетии нейтрализованы два сторонника ИГ

Фото: © Национальный антитеррористический комитет

В Ингушетии во время операции в селе Троицкое нейтрализовали двух боевиков «Исламского государства»*.

Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает RT.

«В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. Они являлись сторонниками международной террористической организации ИГ», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии ввели режим контртеррористической операции.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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Турция закупит дополнительные С-400 у России

Турция и России заключили новый контракт на поставку дополнительных комплексов ПВО С-400. Турция закупит дополнительный полк.Еще недавно американские сенаторы предлогали законодательно разрешить Пентагону выкупить уже поставленные Россией Турции С-400, чтобы не допустить их постановки на боевое дежурство, угрожали санкциями и обещали, что если Турция продолжит шашни с Россией. то не видать ей F-35 и ЗРК "Пэтриот". Турция слушала-слушала все это, а потом просто купила еще С-400.Как представляется, дело тут конечно не в желании Эрдогана показать фигу США (хотя возможно и в этом тоже). Эскалация ситуации в Ливии и Восточном Средиземноморье, где Турция оказалась перед лицом конфликта с целой группой стран, включая страны НАТО, вынуждают Турцию отказаться от заявленной линии со ставкой на собственные вооружения и срочно закупать современное оружие на стороне. Уязвимость турецких систем ПВО была хорошо показана в Ливии, где покуда турки упивались успехами в противоборестве "Панцирей" с "Байрактарами", "неизвестные самолеты начали выпиливать турецкие ЗРК "Хок" и безнаказанно бомбить основную турецкую базу "Аль-Ватия". Плюс в районе Рас-Лануфа в прошлом месяце появились С-300. У Турции же нет возможности качественно усилить прикрытие своих войск от ударов с воздуха, отсюда и интерес к тем же "Пэтриотам" (к версии PAC-3). Но так как "Пэтриоты" Турции не продают, как раз из-за покупки С-400, то Турция просто покупает дополнительные комплексы C-400 у России. Не исключено, что турки, учитывая их планы на долговременное развертывание в Триполитании, планируют в среднесрочной перспективе воткнуть один из комплексов где-нибудь в районе Мисураты или Аль-Ватия. С другой стороны, учитывая российские интересы в Ливии, нельзя исключать, что какие-то ограничения по этому вопросу могут быть прописаны в деталях контракта (как например был прописан запрет на перепродажу С-400 3-м странам).Не трудно представить реакцию в США и требования ввести новые санкции против Турции, так как Турция напрямую нарушает тот самый закон, с помощью которого США пытались остановить продажу экспортных версий С-400, запугивая потенциальных покупателей последствиями. Эрдоган в очередной раз показывает, что он не боится последствий, а угрозы гегемона снова повисли в воздухе.Для России, тут выгода конечно не только в деньгах (хотя и в них тоже – первый контракт принес 2,5 млрд. долларов). Эти комплексы оказались очень токсичны для американо-турецких отношений и углубили кризис внутри НАТО, связанный с оппортунистической политикой Эрдогана, который осмелел уже настолько, что открыто угрожает "союзникам" по альянсу.Ну и в качестве вишенки на торте, РФ продолжает влезать на традиционный американский рынок вооружений.Стоит отметить, что в преддверии выборов в США, некоторые оборонные лоббисты связанные с корпорацией "Raytheon" высказывают в духе, что "ну и хрен с этими С-400, нам надо свое продавать, поэтому при победе Байдена, подходы к Эрдогану могут быть изменены и какие-то поставки "Пэтриотов" все-же возможны, даже несмотря на С-400 – мол, позиция администрации Трампа крайне негибкая, мешает бизнесу и фактически создает для России условия для проникновения на ранее закрытые для нее рынки вооружений".

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ВАЖНО: Россия поставит Турции второй полк С-400

Только что стало известно, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку второго полка систем ПВО С-400. Сейчас стороны обсуждают финансовые вопросы. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на форуме «Армия-2020». «Контракт подписан, мы с партнёрами на сегодняшний день обсуждаем финансовую модель исполнения этого контракта», — заявил он. Ранее глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал, что принципиальное согласие о поставке второго комплекта С-400 достигнуто. Читайте также: Дмитрий Киселёв прокомментировал попытку Лукашенко «склеиться с Путиным»

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Роман ОАЭ с Израилем

Роман ОАЭ с Израилем

О предыстории и предпосылках недавнего восстановления отношений между ОАЭ и Израилем при поддержке США.В прошлом правители государств Персидского залива были союзниками Ирана и поддерживали ООП, чтобы сохранить свою власть. Сейчас они поддерживают Израиль по той же причинеВ начале 2006 года в США разгорелся сыр-бор из-за продажи английской фирмы Дубайскому миру портов (DPW) -государственной компании ОАЭ. DPW должна была получить в управление шесть крупных портов США в результате этой сделки, но тут про-израильский сенатор демократ Чак Шумер провел пресс-конференцию, в компании с семьями жертв 9/11 и объявил, что сделка с DPW угрожает национальной безопасности США.Хотя продажа была одобрена казначейством США и ее поддержал сам президент Буш, скандал привел к решению конгресса отложить продажу. Кампанию против DPW начала небольшая фирма во Флориде Eller & Co, у которой было два совместных предприятия с лондонской фирмой, которая продала свое имущество DPW. Эллер нанял юристов и начал дело «основанное на попытке смешать вопросы национальной безопасности с весьма техническими по сути проблемами бизнеса» (как это назвал Wall Street Journal). Иск Эллера ссылался на выводы федеральных комиссий по 9/11, например, на то, что «несколько угонщиков самолетов» приехали в США через ОАЭ.Антиарабская истерия в СШАВ марте 2006 года Комитет по ассигнованиям конгресса США проголосовал 62 голосами против 2 за запрет сделки. Шумер и сенатор Хиллари Клинтон возглавили атаку. Буш грозил наложить вето, но DPW предпочла продать все американской компании, чтобы разрядить атмосферу.Это скандал возник не на пустом месте, а был следствием антиарабской истерии в США после 9/11, которую и Израиль и про-израильские политики США использовали для поддержки давней оппозиции Израиля тесным связям между США и арабскими странами. С 2006 года власти ОАЭ стали значительно душевнее к Израилю, чтобы про-израильское лобби в США перестало мешать инвестициям и чтобы Израиль вмешивался в интересах ОАЭ в решения конгресса США.В 2010 году тогдашнего министра инфраструктуры Узи Ландау из экстремистской расистской партии Исраэль Бейтейну (Наш дом Израиль) пригласили на конференцию по возобновляемой энергии в Абу-Даби, и он стал первым израильским министром, посетившим столицу Дубая. В 2016 и 2018 за ним последовали и другие чиновники.В самом деле, 2018 год был многообещающим для инвестиций ОАЭ, именно тогда правительство Трамп поощрило ОАЭ за развитие связей с Израилем и одобрило 50-летний контракт фирмы Gulftainer на управление портом в Делавэре, на этот раз без малейшей проблемы.В 2009 ОАЭ начали позволять спортсменам Израиля участвовать в международных состязаниях в ОАЭ, но отказались транслировать израильский гимн и поднимать израильской флаг. Этот отказ кончился в октябре 2018 и с тех пор, отношения ОАЭ с Израилем быстро улучшались. ВВС ОАЭ также участвовали в совместных маневрах с израильскими в США.С момента объявления нового соглашения о нормализации 13 августа, многие критиковали ОАЭ за «предательство» палестинской борьбы. Защитники ОАЭ тут же заявили, что палестинцы были неблагодарными за всю поддержку, которую Эмираты оказывали палестинскому сопротивлению все предыдущие годы.Хотя такую поддержку Организации Освобождения Палестины (ООП) оказывал в 1970-80-х покойный правитель ОАЭ шейх Заид, его наследники были куда менее щедрыми. На самом деле, щедрость ОАЭ в 70-80-х была частью щедрости арабских монархов Персидского залива к ООП. И причина этой щедрости была не идеологическая, а политическая.В 1950-60-х годах в арабских странах Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, произошло много революционных потрясений, когда забастовки нефтяников стали нормой, Бахрейн, с тогда мощным студенческим движением, Кувейт, где интеллигенты поддерживали левый арабский национализм, и революции в Йемене и Омане.Свержение йеменской династии вызвало гнев саудовских королей, которые начали войну, в которую включился Египет на стороне республиканцев и Израиль, оказывавший секретную помощь саудовским и йеменским роялистам. Когда марксисты Южного Йемена смогли установить свое революционное государство в 1967 году, это потрясло правителей Залива до самого нутра.Американская стратегия в то время была направлена на укрепление саудовско-иранского союза против всех этих революционных групп, и союз этот продержался до свержения шаха в конце 1970-х. Иран при шахе был близким союзником Израиля.Революционная война Народного фронта освобождения Омана и Персидского залива была подавлена коалицией войск Великобритании, Ирана и Иордании, пришедших на помощь оманскому султану. Вызов, брошенный палестинскими партизанами (к которым присоединились иорданские левые) королю Иордании Хусейну в 1970, который его армия подавила, вызвал панику у многих королей.В Марокко революционный Фронт Полисарио в 1976 году провозгласил независимую республику Западной Сахары, которая до сих пор остается под марокканской оккупацией.Все эти революционные группы поддерживали палестинскую борьбу, и многих из них она непосредственно вдохновила. В таком контексте арабские консервативные правители решили финансировать ООП, на условиях, что ООП не будет поддерживать арабские революционные группы, стремящиеся свергнуть их. Тогдашний глава ООП Ясир Арафат так положительно отозвался на эти условия, что полностью отрекся от борьбы Полисарио и поддержал короля Марокко Хасана Второго.После вторжения Израиля в 1982 году в Ливан и изгнания ООП из Ливана в Тунис, ООП полностью отказалась от своего революционного характера. Иранская революция стала тогда главной внешней угрозой безопасности диктатур Залива, что привело их, вместе с США и Францией, к подталкиванию Саддама Хуссейна к войне против молодой революции.Потерпевший поражение, покинутый правящими семьями Залива и близкий к банкротству, Саддам решил вторгнуться в Кувейт в 1990 году. В 1990-91 вторжение коалиции США и Аравийского полуострова нанесла последний удар по сделке консервативных арабских правителей о финансировании ООП в обмен на отказ от поддержки местной оппозиции.После распада СССР в том же году, ООП потеряла дипломатическую и финансовую поддержку властей арабский стран Залива. Но к тому времени не только ООП давно перестала быть революционной организации, но и большинство революционных движений в Заливе было подавлено.9/11 угрожало положению монархов Персидского залива в США, так как СМИ и конгресс США начали враждебную кампанию против них. Именно тогда они начали всерьез подлизываться к Израилю, надеясь, что в награду за хорошие отношения Израиль поможет прекратить враждебность США. Ясно, однако, что в случае с ОАЭ масштабы были недостаточны для предотвращения скандала в 2006 году.После нейтрализации угрозы со стороны Саддама вторжением США в Ирак в 2003, все усилия правителей арабских стран Залива было направлены против «иранской угрозы». И поскольку новый Иран был объявлен врагом Израиля, взаимные интересы правителей арабских стран Залива и Израиля стали еще значимее.Палестинские восстания (интифада) в 1987-93 и 2000-2005 беспокоили этих правителей, но так как соглашение Осло покончило с первой интифадой и усиление коллаборационизма глав Палестинской Автономии (ПА) покончило со второй, палестинцы больше не считались угрозой.Все изменилось в 2011, когда восстания в арабском мире от Туниса до Египта и Йемена до Сирии. Внутренняя угроза власти саудовских и прочих монархов снова стала реальностью. Борьба теперь шла между Саудовской Аравией и ОАЭ, которые поддерживали арабских диктаторов, и Катаром, который поддерживал Братьев-мусульман в ряде арабских стран.Катар, как и Саудовская Аравия и ОАЭ, хотел выживания правителей арабских стран Залива, но считал неолиберальные победы Братьев-мусульман в Египте, Ливии и Тунисе как способ нейтрализовать более радикальные революции, которые могли бы угрожать властям арабских стран Залива, особенно потому, что Братья-мусульмане поддерживали дружеские отношения с США и не были обязательно враждебны Израилю.Правительства Саудовской Аравии и ОАЭ были более осторожны, и считали, что падение любой арабской диктатуры может означать конец и их власти. Арабские революции были «приручены» и уничтожены с пропагандистской поддержкой новых либеральных арабских интеллектуалов, на содержании у НКО западных и арабских стран Залива. Стабильность была восстановлена.Хамас, чьи организационные связи с Братьями-мусульманами восходят к самому их основанию, были теперь изолированы в Газе, подвергаясь преступным вооруженным погромам апартеидных властей Израиля, и заперты про-израильским правителем Египта. Относительно, эта угроза была нейтрализована.Но тем временем военный подъем Хезболлы и громовое поражение израильской армии в 2000 и 2006 годах, вместе с союзом с Ираном и Хамас, превратило Хезболлу в главную мишень США, Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ.Уничтожение внутренних революционных угроз арабским правителям, что привело к борьбе между теми, кого поддерживают власти Катара и тему, кого поддерживают власти Саудовской Аравии и ОАЭ – самые новые в Сирии, Ливии и Йемене – расчистили путь для близкой дружбы правителей арабских стран Залива и Израиля, особенно потому, что Израиль проявил себя надежным заступником для них в Вашингтоне. Единственное, что беспокоит новых союзников – Хезболла и Иран, которых пытаются уничтожить все время, но безуспешно.В 1950-х США создали «Багдадский пакт», чтобы отвлечь внимание от Израиля/Палестины и убедить арабов, что СССР, а не Израиль – их враг. Пакт включал Иран, Турцию, Ирак, Пакистан и Великобританию. Все остальные арабские страны отказались присоединиться, и Ирак вышел в 1959 году. В то время Турция и Иран были союзниками Израиля, теперь они наиболее враждебны Израилю, в то время как власти многих арабских стран его ближайшие друзья.Правители арабских стран Залива были близкими союзниками шаха в 1960-70-х, и поддерживали ООП в 1970-80-х. Они делали это не из принципа, а только для сохранения своей власти. Теперь они за Израиль и против Ирана, Хезболлы и палестинцев по той же самой причине.Давнишние противоречия, когда арабские тираны, которые подавляют свое население, были в состоянии вражды с Израилем -который подавляет палестинцев – сейчас закончились, все угнетатели арабов стали открытыми союзниками.Джозеф Масад, профессор Колумбийского УниверситетаПеревод с английского https://www.middleeasteye.net/opinion/uaes-love-affair-israel

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Командир спецназа и борец с ИГИЛ: Лидер переворота в Мали обучен армией США, а его соратники — военными РФ

Как сообщала «Русская Весна», на днях западные СМИ обвинили Москву в причастности к военному перевороту в Мали, сообщив, что лидеры переворота в Мали захватили власть сразу после возвращения из военного лагеря в России. Теперь же американские медиа заявляют, что армейский офицер, который объявил себя ответственным за мятеж в Мали, ранее проходил подготовку в Соединённых Штатах. Об этом сообщило издание The Washington Post. Полковник Ассими Гоита, провозгласивший себя 20 августа главой Мали, в течение многих лет работал с американскими военными, которые проводили обучение по борьбе с экстремизмом в Западной Африке. Он регулярно общался с офицерами армии США и присутствовал на учениях под руководством Пентагона, говорится в материале газеты. Издание не указывает источников, однако уточняет, что данную информацию подтверждают американские и малийские военные. Гоита, который также проходил подготовку в Германии и Франции, возглавлял подразделение спецназа Мали в центральном регионе страны, где активно действовали боевики, связанные с «Аль-Каидой»* и ИГИЛ*. «Совершив переворот, мы поставили Мали на первое место, — заверил Гойта в обращении к жителям страны. — Мали находится в социально-политическом кризисе. Больше нет места для ошибок». Гоита участвовал в учениях Африканского командования ВС США «Флинтлок» и присутствовал на двустороннем семинаре университета совместных специальных операций на базе ВВС Макдилла во Флориде. «Акт мятежа в Мали решительно осуждается и противоречит военной подготовке и образованию США», — заявил представитель Пентагона подполковник морской пехоты Антон Семельрот. Малийские военные больше не получат поддержки от Соединённых Штатов, добавил он. Нет ничего необычного в том, что старшие офицеры малийских вооружённых сил — примерно 12 тысяч человек — проходят подготовку под руководством США и других иностранных союзников, считают в The Washington Post. «Малийские офицеры обычно участвуют в нескольких зарубежных тренировках — это означает, что они могут уехать в Россию, Францию, а затем оказаться частью „Флинктон”», — сказал бывший эксперт ООН Марк-Андре Буавер. Помощь национальным войскам в борьбе с быстро распространяющимся экстремизмом имеет решающее значение для региональной стабильности, заявили американские военные чиновники. «Аль-Каида» и ИГИЛ сотрудничают в Западной Африке, уточнил он. «То, что мы видели, — это не просто случайные акты насилия под знаменем террористов, а преднамеренная кампания, которая пытается объединить эти различные группы под общим делом, — отметил глава подразделения специальных операций Вооружённых сил США в Африке бригадный генерал Дагвин Андерсон в интервью газете Washington Post в феврале 2020 года. — Это представляет угрозу для Соединенных Штатов». Переворот произошёл после многомесячных протестов в столице страны Бамако, в результате которых десятки тысяч малийцев вышли на улицы с требованием отставки президента Ибрагима Бубакара Кейты. Африканский Союз, Организация Объединённых Наций и Франция быстро отреагировали на восстание, призывая лидеров переворота освободить Кейту, срок полномочий которого должен был закончиться в 2023 году. «Политически стабильная Мали имеет первостепенное и решающее значение для стабильности региона», — заявил президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Протестующие обвинили Кейту в коррупции, неправильном управлении экономикой страны и помощи экстремистам. Он подал в отставку 19 августа, объявив об этом в эфире государственного телевидения. Новое руководство Мали, которое называет себя Национальным Комитетом спасения народа, заявило, что намерено создать переходное правительство под руководством гражданского населения и провести новые выборы. Напомним, что перед этим мировые СМИ рассказали, что переворотом руководили Малик Диав и Садио Камара — два друга армейских полковника. Малийские военные чиновники сообщили The Daily Beast, что и Диав, и Камара были в России перед тем, как они вернулись в Мали, чтобы устроить переворот. Офицеры улетели из Бамако в Москву в начале года, чтобы «пройти военную подготовку, спонсируемую российскими вооружеёнными силами, и вернулись чуть за неделю до того, как был осуществлен переворот». Читайте также: «Фарс и сделка с дьяволом», — представитель Украины в ужасе от переговоров по Донбассу *запрещённые в РФ террористические организации

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