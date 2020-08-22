Топ-10 миниатюрных государств

Площадь не самого большого московского парка «Сокольники» всего-то пять с лишком квадратных километров. Правда, это с чем сравнивать: Ватикан и Монако вместе взятые и того меньше. В городе Омске печатается 45 газет, в государстве Тувалу — две. В России Москва столица официальная, а Санкт-Петербург — культурная. У государства Науру столицы нет вообще, зато есть железная дорога длиной с перегон между станциями московского метро «Текстильщики» и «Волгоградский проспект». Еще немного интересных фактов о десятке микрогосударств нашей планеты в подборке.

Мальта — 316 км²

Крохотное островное государство в Средиземном море — самое большое из перечисленных здесь. Мальтийский архипелаг объединяет семь островов, но только два из них обитаемые, зато густонаселенные. За 15 минут прогулки по мальтийской набережной можно побывать в трех городах. В 1798 году российский император Павел I издал указ о принятии острова Мальта под защиту России. В календаре Академии наук, по указанию императора, остров Мальта должен был быть обозначен «Губернией Российской империи». Павел I хотел присоединить Мальту к России, но не сложилось. Несмотря на небольшие размеры и провозглашаемый нейтралитет, Мальта имеет собственные армейские подразделения.

Мальдивы — 298 км²

Это островное государство в Индийском океане попало в Книгу рекордов Гиннесса как самое плоское государство. Самая высокая точка на Мальдивах расположена на острове Вилингили, ее высота меньше высоты потолков в типовой «хрущевке» — 2,4 метра. Мальдивы — это 1 190 маленьких коралловых островов, из которых только 200 заселены. По местным законам высота зданий не может превышать самую высокую пальму на острове, а пятно застройки не должна быть больше ⅕ от площади всего острова. Мальдивы — исламская страна, местным запрещено продавать и покупать алкоголь, а также заводить собак.

Сент-Китс и Невис — 261 км²

По площади это государство, состоящее из пары островов, сопоставимо с Тагилом, но вот население Сент-Китс и Невис в семь раз меньше «города заводов» — без малого 50 000 человек. Как-то раз был проведен референдум по вопросу выхода младшего острова Невис из состава страны и образовании на нем независимого государства. «За» проголосовало 62% избирателей — всего на 4% меньше, чем требовалось для выхода. Для стимулирования экономики государства власти активно торгуют гражданством, чем в 2014 году воспользовался Павел Дуров. Основатель «ВКонтакте» инвестировал в промышленность страны 250 000 долларов США. Еще гражданство можно получить за покупку недвижимости, но не спешите доставать заначку. В Сент-Китс и Невис высокий уровень преступности как по сравнению с Карибским регионом, так и на фоне всей Латинской Америкой в целом.

Республика Маршалловы острова — 181 км²

На одном из атоллов цепи Ралик, входящем в архипелаг Маршалловых островов, в 1946 году Штаты провели первые ядерные испытания. Спустя четыре дня после этого модельер Луи Реар представил публике модель купальника, которую назвал в честь этого атолла — бикини. Всего же за 12 лет на атоллах Бикини и Эниветок американцы произвели 67 ядерных взрывов. Это сильно повлияло на здоровье жителей Маршалловых островов: многие граждане республики страдают от раковых заболеваний, заболеваний щитовидной железы и различных опухолей, вызванных радиацией. Всего в стране насчитывается две больницы (одна имеет 97 коек, вторая — 43) и полтора десятка аэропортов, правда только у четырех из них взлетно-посадочная полоса имеет твердое покрытие.

Княжество Лихтенштейн — 157км²

В отличие от дотационных стран микрогосударств Океании, Лихтенштейн в состоянии сам о себе позаботиться. Это процветающая индустриальная страна с высоким уровнем жизни: в 2009 году ВВП на душу населения составил рекордные 139 000 долларов США – 1-е место в мире. В Лихтенштейне есть полиция, которая насчитывает 120 сотрудников — немногим больше, чем в одной из дежурных частей города Люберцы. А больше и не требуется: уровень преступности в княжестве стремится к нулю. И учтите, если вы вдруг загремите в Лихтенштейне в тюрьму, то еду вам принесут из ближайшего ресторана — руководство тюрьмы не считает целесообразным содержать пищеблок. Это очень маленькая, но гордая страна: княжество не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО, а во время Второй мировой войны сохраняло нейтралитет.

Сан-Марино — 61 км²

Самое старое государство Европы было основано аж в 301 году нашей эры. Страна располагается на юго-западном склоне трехглавого горного массива Монте-Титано (738 м над уровнем моря), возвышающегося над холмистой равниной предгорий Апеннин. Скальные массивы занимают почти 80% территории страны, на пахотные земли приходится 16,6% площади. Сан-Марино, как и Лихтенштейн, не входит ни в НАТО, ни в ЕС, а в годы Второй Мировой хоть и сохраняла нейтралитет, активно сотрудничала с итальянскими фашистами. Страна использует евро, и ей разрешено чеканить собственные монеты. Главами государства являются два капитана-регента, которые избираются на полгода: с 1 апреля до 1 октября и с 1 октября до 1 апреля ежегодно.

Тувалу — 26 км²

Полинезийское государство Тувалу представляет собой скопление из атоллов и островов, расположенных в Тихом океане немного южнее экватора. Для будущего страны большую угрозу представляет глобальное потепление, в том числе, связанное с ним повышение уровня Мирового океана, в результате которого низменные острова не выше 5 метров могут оказаться под водой. В Тувалу нет железных дорог, зато есть школы: одна начальная и одна высшая. В 1978 году страна обрела независимость от Великобритании, но главой государства в Тувалу считается Ее Величество Королева Елизавета II. Из-за небольшой площади, низкой высотности и пористости почв на островах Тувалу отсутствуют какие-либо реки. Вместо этого вода, просачиваясь сквозь землю, образует линзу слегка солоноватой воды. Поэтому местные жители вынуждены собирать дождевую воду с крыш и хранить ее в бетонных цистернах.

Республика Науру — 21 км²

Самое маленькое островное государство в мире, в 1980-е было еще и чуть ли не самым богатым. Науру располагала огромными запасами фосфоритов, на острове велась их активная добыча. В то время стоимость экспорта фосфоритов вчетверо превышала сумму импорта, а основными внешнеторговыми партнерами были Австралия, Новая Зеландия, Япония и Великобритания. Но это все в прошлом. Около 90% леса, покрывавшего плато острова, из-за добычи полезных ископаемых уничтожено. Какие-либо меры по рекультивации земель не проводились, и до 80% суши Науру превратилось в пустыню. Сегодня страна рекордсмен, но уже совсем в других категориях: самая высокая безработица (80% населения) и самый высокий уровень ожирения (95% населения страдает лишним весом). У страны нет столицы и общественного транспорта, но есть 40 километров автомобильных дорог и своя авиакомпания с парой старых самолетов.

Княжество Монако — 2,02 км²

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты труда в Монако составляет 1 695,07 евро в месяц. Это почти 150 000 рублей по текущему курсу. В России минимальный размер оплаты труда составляет 12 130 рублей. В Монако нет подоходного налога. Видимо по этим причинам средняя продолжительность жизни в стране по данным 2015 года составляет 89,63 лет. Численность национального оркестра Монако — 85 человек, а состав регулярной армии на три человека меньше. В одноименной столице Монако расположен знаменитый «Океанографический музей Монако», директором которого был тот самый исследователь Жак-Ив Кусто. Плотность населения страны размером чуть больше столичного парка Горького составляет 18 679 человек на квадратный километр — первое место в мире.

Ватикан — 0,44 км²

Ватикан — это 440 000 квадратных метров, 1/27 часть московского района Марьино или площадь двух стадионов «Лужники». У Ватикана есть собственная и самая короткая в мире железная дорога, но нет ни одного роддома, а потому рождаемость в стране нулевая. Посольство Италии в Ватикане расположено в самой Италии. Плотность населения в стране вдвое меньше, чем в Москве, зато уровень милитаризации втрое выше, чем в Северной Корее. Ватикан проводит астрономические исследования с помощью современного телескопа, который находится на вершине горы Грэм в юго-восточной Аризоне, США. В 2011 году в Ватикане проходила перепись населения. Число людей, имеющих гражданство карликовой страны составило 594. Это 71 кардинал, 109 членов гвардии, 51 представитель духовенства и одна монахиня в стенах Ватикана.