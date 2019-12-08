ТОП-7 микрофункциональных роботов из прошлого

Сложно найти человека, который не знал бы, что такое роботы и большинство людей считает их современным изобретением. В чем-то это действительно верно, но стоит отметить, что построить механизмы, способные выполнять различные сложные действия, люди пытались еще с древних времен. Устройства, созданные учеными и инженерами прошлых эпох, и сегодня впечатляют творческим потенциалом изобретателей.

1. Подвижные статуи

Уже в древнем Египте умели делать движущиеся статуи. /Фото: d7hftxdivxxvm.cloudfront.net

В древние времена механика была развита настолько, что инженеры создавали так называемые автоматоны – механизмы, двигающиеся при помощи системы канатов и шкивов. Первые упоминания о подвижных статуях относятся к 1100 году до н.э. Механизм был создан в Древнем Египте и использовался жрецами как «проводник воли богов» при выборе нового фараона. Движущаяся статуя выбирала правителя среди претендентов, вытягивая руку и указывая, кто сядет на трон.

В Древней Греции подобный подвижный автоматон построил Ктесебий Александрийский. Его статуя управлялась кулачковым механизмом и умела менять позу: садиться и вставать.

2. «Рука возмездия»

Для того времени «Коготь» или «Рука возмездия» Архимеда был страшным оружием. /Фото: pm1.narvii.com

Строго говоря, это устройство нельзя отнести к автоматонам, так как для приведения его в действие требовались люди и быки. Но его можно назвать предтечей «роботизированной» руки. Считается, что в 2013 году до н.э. по время осады Сиракуз Архимед создал механизм, помогающий защитникам города топить корабли захватчиков, не выходя за пределы крепостной стены. Оно известно под названием «Коготь» и состояло из системы веревок, балок и шкивов. Механизм забрасывал канат с привязанным на конце крюком, которым цеплялся за днище вражеского корабля. Быки начинали тянуть веревку, и морское судно переворачивалось. Достоверных данных, что такая машина была построена, история не сохранила, но в наше время группа инженеров построила «Коготь» Архимеда и доказала, что устройство было работоспособно.

3. «Коктейльный автомат»

Реконструкция робота-служанки Филона Византийского. /Фото: beyondborders.gr

Древнегреческий инженер Филон Византийский, живший в III веке, был гениальным механиком. Свои знания изложил в трактате из 9 томов под названием Mecha¬ni¬ke syn¬tak¬sis, часть которых дошла до наших времен. В томе «Пневматика» он описывает механизм, созданный в виде женщины-служанки с кувшином в одной руке. Это устройство можно назвать коктейльным автоматом: при установке в другую руку кубка статуя активизировалась и заполняла чашу вином и водой из спрятанных внутри емкостей.

4. Рыцарь и лев

Механический лев, воссозданный итальянскими инженерами в 2019 году к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи. /Фото: iicparigi.esteri.it

Гениальный Леонардо да Винчи был необычайно разносторонним человеком. Многие записи мастера были утеряны, но те, что найдены, впечатляют ученых и сегодня. В 1957 году в его бумагах были найдены чертежи механического рыцаря. По рисункам да Винчи инженер-робототехник Марк Рошейм в 2002 году реконструировал автоматон. Рыцарь может производить некоторые человеческие движения: поворачивать голову, вставить, садиться, двигать руками. Все это – за счет системы из роликов и тросов и управляющего устройства в груди. По тому же принципу работает механический лев, которого Леонардо да Винчи изготовил в 1515 году по заказу папы римского Льва X. Автоматон предназначался в подарок французскому королю Франциску I и мог передвигаться по заданному маршруту. Когда он замирал на месте, на его груди раскрывалась дверца, за которой в отсеке находились лилии – геральдический символ французских монархов.

5. Монах, читающий молитву

Механическая фигурка монаха. /Фото: ids.si.edu

В 1500-х годах одним из лучших мастеров часовых дел был Джанелло Торриано. Он преданно служил императору Карлу V и создавал для его развлечения механических кукол: маленьких солдатиков, сражающихся на столе, и птичек которые летали по залу. Одна из его работ, созданная по заказу короля Испании Филиппа II, до сих пор находится в рабочем состоянии и в настоящее время хранится в Смитсоновском институте (США). Фигурка выполнена в виде монаха с четками в руках и проделывает все движения, которые выполняются при молитве. Автоматон двигается по квадратной траектории и шевелит губами, как будто шепча слова молитвы. Он может закатывать глаза, поворачивать голову, левой рукой подносить к губам четки, а правой – ударять себя в грудь.

6. Японские куклы Каракури нингё

Кукла в виде мальчика, подающая чай. /Фото: research.pitishmuseum.org

В стране Восходящего Солнца роботы не просто сверхпопулярны, Япония – признанный мировой лидер в сфере робототехники. Начиналось это как увлечение механическими куклами, первые из которых были сделаны в период Эдо (1603-1868 гг.). Игрушки были трех видов: театральные (бутай каракури), миниатюрные (дзасики каракури) и религиозные (даси каракури). Маленькие дзасики каракури были игрушками для развлечения состоятельных господ. Например, кукла могла подавать чай: она подходила к гостю с чашкой напитка на подносе и замирала в ожидании. Когда чашку снимали, кукла кланялась и отходила в сторону. По полу автоматон передвигался с помощью колесиков, скрытых под кимоно.

7. «Леди-музыкант», «Писарь» и «Рисовальщик»

Автоматоны Пьера Жаке-Дроза в музее искусства и истории в Невшателе, Швейцария. /Фото: thewanderingchickpea.com

Вершиной искусства создания автоматонов считаются удивительные творения швейцарского часовщика Пьера Жаке-Дроза. В 1773 году он изготовил автоматическую куклу, способную написать несколько слов – до 40 символов. Она сделана в виде мальчика, который сидит за столом и держит в руке гусиное перо. Автомат не просто пишет слова, он полностью имитирует весь процесс. Кукла поворачивает голову к чернильнице, обмакивает туда перо и стряхивает с него излишки чернил. При написании слов глаза куклы движутся следом за появляющимся текстом. Интересно, что автомат можно программировать, меняя текст и это, напомним, 1770-тые годы! После «Писаря» часовщик создал «Рисовальщика» (автомат рисовал собаку и подписывал рисунок) и «Леди-музыканта» (кукла играла на клавесине). Автоматоны до сих пор работают, и сейчас находятся в музее швейцарского города Невшатель.

Познавательный факт: Кукла «Леди-музыкант» исполняет настоящую музыку, а не заранее записанную для проигрывания. Для нее был изготовлен миниатюрный клавесин, и она действительно касается клавиш пальцами. На пюпитре лежат ноты, и автомат может сыграть пять мелодий, которые написал сын часовщика.