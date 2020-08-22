Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 августа 2020

Российские военные в Сирии обратились с призывом к Турции по наведению порядка на оккупированных сирийских территориях. Боевики протурецких группировок в северо-восточных районах устроили мирным местным жителям своим произволом и насилием невыносимую жизнь, заявил российский контр-адмирал, руководитель ЦПВС Александр Щербицкий.

«В Центр по примирению враждующих сторон и органы власти Сирийской Арабской Республики поступают обращения от населения северо-восточных районов Сирии с жалобами на произвол протурецких вооружённых формирований, дислоцированных в зоне проведения операции Вооруженных сил Турции “Источник мира”», — рассказал ходе пятничного брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

По словам Щербицкого, сирийская сторона не раз фиксировала случаи насилия боевиков по отношению к мирным жителям на оккупированных территориях. К этому он добавил, что, кроме того, были отмечены «преднамеренные нарушения работы и вывод из строя систем и объектов жизнеобеспечения провинций Хасеке, Алеппо и Ракка».

«Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых Вооружёнными Силами Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооружённых формирований», — заявил российский контр-адмирал.

К этому российский военный добавил, что на регулярной основе «блокируется подача воды и электричества с территорий», которые занимает турецкая армия, а также подконтрольные ей группировки, в соседние районы САР.

Щербицкий отметил, что «с момента взятия протурецкими НВФ в октябре 2019 года под контроль насосной станции в Алук-Шакри не менее девяти раз перекрывалась подача питьевой воды в провинцию Хасеке».

По данным российских военных, которые находятся в Сирии на законных основаниях, протурецкие боевики не гнушаются хищением как личного имущества граждан, включая собранный ими урожай, так и оборудования объектов электро- и водоснабжения.

При этом мирные жители продолжают гибнуть в результате многочисленных боестолкновений между различными отрядами боевиков.

В связи с этим руководитель ЦПВС Александр Щербицкий заявил, что «подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан».

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