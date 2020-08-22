Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 августа 2020
- Вчера 22:02 Российские военные в Сирии обратились с экстренным призывом к Турции.
- Вчера 22:02 Разгром ИГИЛ в провинции Аль-Байда.
- Вчера 21:07 На чьей стороне воюют белорусские спецназовцы в Сирии — шокирующая информация с передовой.
Российские военные в Сирии обратились с экстренным призывом к Турции
Российские военные в Сирии обратились с призывом к Турции по наведению порядка на оккупированных сирийских территориях. Боевики протурецких группировок в северо-восточных районах устроили мирным местным жителям своим произволом и насилием невыносимую жизнь, заявил российский контр-адмирал, руководитель ЦПВС Александр Щербицкий.
«В Центр по примирению враждующих сторон и органы власти Сирийской Арабской Республики поступают обращения от населения северо-восточных районов Сирии с жалобами на произвол протурецких вооружённых формирований, дислоцированных в зоне проведения операции Вооруженных сил Турции “Источник мира”», — рассказал ходе пятничного брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
По словам Щербицкого, сирийская сторона не раз фиксировала случаи насилия боевиков по отношению к мирным жителям на оккупированных территориях. К этому он добавил, что, кроме того, были отмечены «преднамеренные нарушения работы и вывод из строя систем и объектов жизнеобеспечения провинций Хасеке, Алеппо и Ракка».
«Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых Вооружёнными Силами Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооружённых формирований», — заявил российский контр-адмирал.
К этому российский военный добавил, что на регулярной основе «блокируется подача воды и электричества с территорий», которые занимает турецкая армия, а также подконтрольные ей группировки, в соседние районы САР.
Щербицкий отметил, что «с момента взятия протурецкими НВФ в октябре 2019 года под контроль насосной станции в Алук-Шакри не менее девяти раз перекрывалась подача питьевой воды в провинцию Хасеке».
По данным российских военных, которые находятся в Сирии на законных основаниях, протурецкие боевики не гнушаются хищением как личного имущества граждан, включая собранный ими урожай, так и оборудования объектов электро- и водоснабжения.
При этом мирные жители продолжают гибнуть в результате многочисленных боестолкновений между различными отрядами боевиков.
В связи с этим руководитель ЦПВС Александр Щербицкий заявил, что «подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан».
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Разгром ИГИЛ в провинции Аль-Байда
Боец хуситов держит трофейный меч для обезглавливания.
Хуситы выложили огромное видео посвященное операциям в провинции Аль-Байда, где за последние недели войска хуситов освободили огромные территории и разгромли отряды боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды, которым помоагала саудовская авиация.
Хуситы молодцы, успевают наваливать не только саудитам и эмиратчикам, но и "черным".
Хуситы зеленые, саудиты и ИГИЛ Красные. Ярко красным выделен район освобожденный хуситами.
Саудовская символика.
Пленные боевики ИГИЛ.
Убитые боевики.
На взятых позициях. Солдаты хуситов срывают "черный флаг".
Плюс мой обзор событий в Йемене за прошедшую неделю https://riafan.ru/1303008-separatisty-iemena-privetstvovali-sdelku-oae-s-izrailem
Портрет лидера хуситов в Нью-Йорке. В йеменских соц.сетях фото пользуется большой популярностью. Сторонники хуситов желают угнетеным жителям США также добиваться свободы, как это делают хуситы в Йемене.
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На чьей стороне воюют белорусские спецназовцы в Сирии — шокирующая информация с передовой
Известный военный корреспондент и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов поделился полученной из Сирии информацией о том, что белорусские спецназовцы, предположительно, по линии ЧВК отправляются воевать САР на стороне протурецких боевиков.
«Белорусские спецназовцы воюют в турецких прокси в Сирии против курдов, САА и РФ.
Как стало известно проекту WarGonzo от источников на сирийской передовой (а именно от российских военных, выполняющих специальные задачи по борьбе с НВФ в непосредственной близости от демилитаризованной зоны) — в составе турецких прокси, то есть отдельных отрядов ССА и других аффилированных с турецкими спецслужбами группировках, „трудятся”, в том числе, и белорусские специалисты.
Источники не берутся утверждать, что выявленные боевики, имеющие гражданство РБ, являются действующими сотрудниками подразделений белорусского спецназа. Занимающиеся разведкой структуры допускают, что в турецкие прокси едут воевать так называемые „отставники”. Однако в их высокой квалификации сомневаться не приходится.
В основном, речь идет о снайперах и представителях других специфических военных профессий. О ликвидации отдельных лиц нашим военным советникам не так давно докладывали сирийские коллеги.
При этом поставка квалифицированных кадров для турецких прокси из РБ происходит системно. То есть, по принципу работы ЧВК, а следовательно, контролируется определенными заинтересованными лицами во власти, вероятнее всего, с личного разрешения Лукашенко.
Зная, каким образом устроена вертикаль управления в РБ, вряд ли кто-то решился бы создавать такие серые структуры без одобрения президента.
В этом свете слухи о том, что в качестве первого „запасного аэродрома” семья Лукашенко планирует использовать именно Турцию, не кажутся такими уж беспочвенными. По всей видимости, связка Лукашенко-Алиев-Эрдоган так или иначе вела и ведёт собственную игру за спиной у России, оказывая друг другу услуги — в том числе и военно-деликатного характера», — говорится в сообщении Telegram-канала проекта WarGonzo.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Протесты в Белоруссии- это результат двурушничества Лукашенко.
Это же самое с его ведома происходит и в Сирии, где силовики РБ
воюют на стороне Турции, члена НАТО.