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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 августа 2020

10:21. 22 августа 2020 73 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Российские военные в Сирии обратились с экстренным призывом к Турции

Российские военные в Сирии обратились с экстренным призывом к Турции | Русская весна

Российские военные в Сирии обратились с призывом к Турции по наведению порядка на оккупированных сирийских территориях. Боевики протурецких группировок в северо-восточных районах устроили мирным местным жителям своим произволом и насилием невыносимую жизнь, заявил российский контр-адмирал, руководитель ЦПВС Александр Щербицкий.

«В Центр по примирению враждующих сторон и органы власти Сирийской Арабской Республики поступают обращения от населения северо-восточных районов Сирии с жалобами на произвол протурецких вооружённых формирований, дислоцированных в зоне проведения операции Вооруженных сил Турции “Источник мира”», — рассказал ходе пятничного брифинга руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

По словам Щербицкого, сирийская сторона не раз фиксировала случаи насилия боевиков по отношению к мирным жителям на оккупированных территориях. К этому он добавил, что, кроме того, были отмечены «преднамеренные нарушения работы и вывод из строя систем и объектов жизнеобеспечения провинций Хасеке, Алеппо и Ракка».

«Призываем турецкую сторону принять меры для обеспечения порядка на занятых Вооружёнными Силами Турции территориях и прекращения криминальных действий подконтрольных ей вооружённых формирований», — заявил российский контр-адмирал.

К этому российский военный добавил, что на регулярной основе «блокируется подача воды и электричества с территорий», которые занимает турецкая армия, а также подконтрольные ей группировки, в соседние районы САР.

Щербицкий отметил, что «с момента взятия протурецкими НВФ в октябре 2019 года под контроль насосной станции в Алук-Шакри не менее девяти раз перекрывалась подача питьевой воды в провинцию Хасеке».

По данным российских военных, которые находятся в Сирии на законных основаниях, протурецкие боевики не гнушаются хищением как личного имущества граждан, включая собранный ими урожай, так и оборудования объектов электро- и водоснабжения.

При этом мирные жители продолжают гибнуть в результате многочисленных боестолкновений между различными отрядами боевиков.

В связи с этим руководитель ЦПВС Александр Щербицкий заявил, что «подобные противозаконные действия ведут к масштабному социально-экономическому кризису и ставят под угрозу жизнь и здоровье тысяч мирных сирийских граждан».

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Разгром ИГИЛ в провинции Аль-Байда


Боец хуситов держит трофейный меч для обезглавливания.

Хуситы выложили огромное видео посвященное операциям в провинции Аль-Байда, где за последние недели войска хуситов освободили огромные территории и разгромли отряды боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды, которым помоагала саудовская авиация.



Хуситы молодцы, успевают наваливать не только саудитам и эмиратчикам, но и "черным".


Хуситы зеленые, саудиты и ИГИЛ Красные. Ярко красным выделен район освобожденный хуситами.


































Саудовская символика.






Пленные боевики ИГИЛ.


Убитые боевики.






На взятых позициях. Солдаты хуситов срывают "черный флаг".

Плюс мой обзор событий в Йемене за прошедшую неделю https://riafan.ru/1303008-separatisty-iemena-privetstvovali-sdelku-oae-s-izrailem


Портрет лидера хуситов в Нью-Йорке. В йеменских соц.сетях фото пользуется большой популярностью. Сторонники хуситов желают угнетеным жителям США также добиваться свободы, как это делают хуситы в Йемене.

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На чьей стороне воюют белорусские спецназовцы в Сирии — шокирующая информация с передовой

На чьей стороне воюют белорусские спецназовцы в Сирии — шокирующая информация с передовой | Русская весна

Известный военный корреспондент и руководитель проекта WarGonzo Семён Пегов поделился полученной из Сирии информацией о том, что белорусские спецназовцы, предположительно, по линии ЧВК отправляются воевать САР на стороне протурецких боевиков. 

«Белорусские спецназовцы воюют в турецких прокси в Сирии против курдов, САА и РФ.

Как стало известно проекту WarGonzo от источников на сирийской передовой (а именно от российских военных, выполняющих специальные задачи по борьбе с НВФ в непосредственной близости от демилитаризованной зоны) — в составе турецких прокси, то есть отдельных отрядов ССА и других аффилированных с турецкими спецслужбами группировках, „трудятся”, в том числе, и белорусские специалисты. 

Источники не берутся утверждать, что выявленные боевики, имеющие гражданство РБ, являются действующими сотрудниками подразделений белорусского спецназа. Занимающиеся разведкой структуры допускают, что в турецкие прокси едут воевать так называемые „отставники”. Однако в их высокой квалификации сомневаться не приходится.

В основном, речь идет о снайперах и представителях других специфических военных профессий. О ликвидации отдельных лиц нашим военным советникам не так давно докладывали сирийские коллеги. 

При этом поставка квалифицированных кадров для турецких прокси из РБ происходит системно. То есть, по принципу работы ЧВК, а следовательно, контролируется определенными заинтересованными лицами во власти, вероятнее всего, с личного разрешения Лукашенко.

Зная, каким образом устроена вертикаль управления в РБ, вряд ли кто-то решился бы создавать такие серые структуры без одобрения президента.

В этом свете слухи о том, что в качестве первого „запасного аэродрома” семья Лукашенко планирует использовать именно Турцию, не кажутся такими уж беспочвенными. По всей видимости, связка Лукашенко-Алиев-Эрдоган так или иначе вела и ведёт собственную игру за спиной у России, оказывая друг другу услуги — в том числе и военно-деликатного характера», — говорится в сообщении Telegram-канала проекта WarGonzo.

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Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 12081 10667
    Руса 22 августа 2020 в 10:59

    Протесты в Белоруссии- это результат двурушничества Лукашенко.
    Это же самое с его ведома происходит и в Сирии, где силовики РБ
    воюют на стороне Турции, члена НАТО.

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