Искусство и жизнь
09:10. 22 августа 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
01. Группа командиров 4-го Украинского фронта на Параде Победы. 24 июня 1945
02. Группа командиров 4-го Украинского фронта на Параде Победы. 24 июня 1945
03. Парад частей 4-го Украинского фронта
04. Парад частей 4-го Украинского фронта. Впереди – Л.И. Брежнев
05. Л. И. Брежнев показывает фотографию «Группа командиров 4-го Украинского фронта на Параде Победы» Фиделю Кастро. 1973
06. Л.И. Брежнев в группе с фотографией Я. Халипа, изображающей группу командиров 4-го Украинского фронта. 1975
07. Л.И. Брежнев показывает фотографию Я. Халипа, изображающей группу командиров 4-го Украинского фронта гостям. 1975
08. Л.И. Брежнев и неизвестный с фотографией Я. Халипа, изображающей группу командиров 4-го Украинского фронта