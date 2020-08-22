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Искусство и жизнь

09:10. 22 августа 2020 70 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Группа командиров 4-го Украинского фронта на Параде Победы. 24 июня 1945
01. Группа командиров 4-го Украинского фронта на Параде Победы. 24 июня 1945

02. Группа командиров 4-го Украинского фронта на Параде Победы. 24 июня 1945
02. Группа командиров 4-го Украинского фронта на Параде Победы. 24 июня 1945

03. Парад частей 4-го Украинского фронта
03. Парад частей 4-го Украинского фронта

04. Парад частей 4-го Украинского фронта. Впереди - Л.И. Брежнев
04. Парад частей 4-го Украинского фронта. Впереди – Л.И. Брежнев

05. Л. И. Брежнев показывает фотографию «Группа командиров 4-го Украинского фронта на Параде Победы» Фиделю Кастро. 1973
05. Л. И. Брежнев показывает фотографию «Группа командиров 4-го Украинского фронта на Параде Победы» Фиделю Кастро. 1973

06. Л.И. Брежнев в группе с фотографией Я. Халипа, изображающей группу командиров 4-го Украинского фронта. 1975
06. Л.И. Брежнев в группе с фотографией Я. Халипа, изображающей группу командиров 4-го Украинского фронта. 1975

07. Л.И. Брежнев показывает фотографию Я. Халипа, изображающей группу командиров 4-го Украинского фронта гостям. 1975
07. Л.И. Брежнев показывает фотографию Я. Халипа, изображающей группу командиров 4-го Украинского фронта гостям. 1975

08. Л.И. Брежнев и неизвестный с фотографией Я. Халипа, изображающей группу командиров 4-го Украинского фронта
08. Л.И. Брежнев и неизвестный с фотографией Я. Халипа, изображающей группу командиров 4-го Украинского фронта

Источник: https://humus.livejournal.com/7363243.html

Метки: история, Россия, фото

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