Врачи вынесли вердикт по «отравлению» Навального

Омские врачи не считают, что Навальный был отравлен. Ядов в его организме не обнаружено.

А тем временем в аэропорту Омска приземлился самолёт из Германии, который был отправлен специально для вывоза за рубеж того, кто громче всех критиковал лечащихся за границей российских чиновников.

Жена Навального Юлия заявляет, что врачи категорически против транспортировки.

«Если бы пациент был стабилен, то мы бы не возражали», — заявил журналистам утром главврач городской больницы скорой помощи.

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