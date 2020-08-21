Врачи вынесли вердикт по «отравлению» Навального
Омские врачи не считают, что Навальный был отравлен. Ядов в его организме не обнаружено.
А тем временем в аэропорту Омска приземлился самолёт из Германии, который был отправлен специально для вывоза за рубеж того, кто громче всех критиковал лечащихся за границей российских чиновников.
Жена Навального Юлия заявляет, что врачи категорически против транспортировки.
«Если бы пациент был стабилен, то мы бы не возражали», — заявил журналистам утром главврач городской больницы скорой помощи.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1597995908
Интригу сохраняют ,Лехаим, как обыкновенный поц ,пережрал самогона и стимуляторов и теперь торжественно отправится в Германию на лечение ,может что- героическое и найдут тамошние врачи ,эту куклу снова вернут ,ибо запрограмирована.
Женечке обидно наверное ,что все так просто.
Это уже начинанется подготовка к переизбранию обнулённого ))
Напоили и подставили Ефремова,отравили Навального ))
Ох и весело у нас будет ))
Но ничё
Лучшая в мире дочь отвакцинирована лучшей в мире вакциной.
Спи спокойно страна ))
12 регионов всё ещё в КРАСНОЙ зоне по КОВИТ.
Зашуганы-запуганы и прилетая в Сочи загорают в наморднике
что за намеки ?-все пережрали сами от тоски и бессмысленности своего существования ,имея бабло.То ,что стадо в СОчи, купаясь в человейнике и в маске ,перестало мыслить виноваты твои друганы жиды ,которые сразу изменили образование и культуры и медленно превращают народ в животных,через окна Овертона ,типа Дом2-они уже похрюкивают,при удаленке они перестанут ощущать себя людьми вовсе ,не даром ты это приветствуешь.
посмотрите ,очень говорящий ролик.https://nnils.livejournal.com/3727558.html..он называется” В Париже мост назовут….”