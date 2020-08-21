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Врачи вынесли вердикт по «отравлению» Навального

10:45. 21 августа 2020 184 просмотра 4 коммент. Опубликовал:
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СРОЧНО: Врачи вынесли вердикт по «отравлению» Навального (+ВИДЕО) | Русская весна

Омские врачи не считают, что Навальный был отравлен. Ядов в его организме не обнаружено.

А тем временем в аэропорту Омска приземлился самолёт из Германии, который был отправлен специально для вывоза за рубеж того, кто громче всех критиковал лечащихся за границей российских чиновников.

Жена Навального Юлия заявляет, что врачи категорически против транспортировки.

«Если бы пациент был стабилен, то мы бы не возражали», — заявил журналистам утром главврач городской больницы скорой помощи.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1597995908

Метки: Новости

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 11783 9681
    марина 21 августа 2020 в 11:49

    Интригу сохраняют ,Лехаим, как обыкновенный поц ,пережрал самогона и стимуляторов и теперь торжественно отправится в Германию на лечение ,может что- героическое и найдут тамошние врачи ,эту куклу снова вернут ,ибо запрограмирована.
    Женечке обидно наверное ,что все так просто.

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    1
    • 22257 2599
      Русофилмарина 21 августа 2020 в 11:57

      Это уже начинанется подготовка к переизбранию обнулённого ))
      Напоили и подставили Ефремова,отравили Навального ))
      Ох и весело у нас будет ))
      Но ничё
      Лучшая в мире дочь отвакцинирована лучшей в мире вакциной.
      Спи спокойно страна ))
      12 регионов всё ещё в КРАСНОЙ зоне по КОВИТ.
      Зашуганы-запуганы и прилетая в Сочи загорают в наморднике

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      -1
  • 11783 9681
    марина 21 августа 2020 в 12:08

    что за намеки ?-все пережрали сами от тоски и бессмысленности своего существования ,имея бабло.То ,что стадо в СОчи, купаясь в человейнике и в маске ,перестало мыслить виноваты твои друганы жиды ,которые сразу изменили образование и культуры и медленно превращают народ в животных,через окна Овертона ,типа Дом2-они уже похрюкивают,при удаленке они перестанут ощущать себя людьми вовсе ,не даром ты это приветствуешь.

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    2
  • 11783 9681
    марина 21 августа 2020 в 12:48

    посмотрите ,очень говорящий ролик.https://nnils.livejournal.com/3727558.html..он называется” В Париже мост назовут….”

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