Сводки от ополчения Новороссии 10 июля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады военного преступника Войченко обстрелам из 82-мм минометов подвергся населенный пункт Желобок.

На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады военного преступника Гараза велся огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по населенным пунктам Лозовое и Калиновка.

Несмотря на состоявшееся разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, на данном участке продолжают находиться военнослужащие из состава 25 бригады ВСУ.

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Не исключено, что причина их присутствия — выполнение ранее отданного приказа командующего ДШВ Забродского по подготовке вооруженных провокаций и созданию прецедента для последующего возврата подразделений на ранее занимаемые позиции.

Факты присутствия украинских военнослужащих в демилитаризованной зоне также подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ.

По-прежнему украинской стороной продолжается размещение тяжелой техники в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории.

В населенном пункте Трехизбенка вскрыто размещение трех бронетранспортёров, а в поселке Геевка размещены четыре БМП.

В очередной раз призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВФУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателем СММ ОБСЕ.

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В целях сокрытия наличия запрещенной Минскими соглашениями военной техники командование ВФУ продолжает проводить мероприятия по радиоэлектронному подавлению каналов управления и навигации БЛА СММ ОБСЕ. В очередной раз такой случай зафиксирован в районе Трехизбенки.

Однако, самым изобретательным командиром в ОТГ «Север» по части препятствования работе наблюдателей стал командир 54 бригады Майстренко.

По его приказу военнослужащие второго батальона с использованием БЛА ведут постоянное наблюдение за передвижениями сотрудников СММ, а также повседневной деятельностью на их базе в Попасной.

Не исключаем, что полученные видео- и фотоснимки будут использоваться украинским командованием для дискредитации сотрудников миссии.

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От нашего источника поступила информация о происшествии с военнослужащими 8 полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

Восьмого июня военнослужащие из состава ротной-тактической группы полка, передвигаясь на автомобиле «Камаз» в районе населенного пункта Новолуганское, подорвались на неустановленном взрывном устройстве.

В результате подрыва минно-взрывные ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих «Азова».

В ходе работы комиссии из штаба Национальной гвардии, прибывшей для разбирательства, установлено, что перед выездом командир националистического подразделения получил в штабе 30 бригады устаревшую карту минных полей, на которой вновь установленные мины отмечены не были.

В процессе разбирательства по данному факту комиссия склоняется к версии умышленного укрывательства правильных сведений от командования Нацгвардии.

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