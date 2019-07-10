Сводки от ополчения Новороссии 10 июля 2019
- 05:00 Десант ВСУ в запрещённой зоне, подрыв бовиков «Азова» и новый план борьбы с ОБСЕ, — сводка с фронта ЛНР (ВИДЕО).
- 04:00 Жуткая ночь: ВСУ нанесли страшный удар по посёлку под Мариуполем (ВИДЕО).
- 02:39 В ЛНР наказан предатель: агент СБУ сдал Украине друга — ополченца (ВИДЕО).
- Вчера 21:41 Вечер под Ясиноватой начинается с обстрелов ВСУ.
Десант ВСУ в запрещённой зоне, подрыв бовиков «Азова» и новый план борьбы с ОБСЕ, — сводка с фронта ЛНР (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады военного преступника Войченко обстрелам из 82-мм минометов подвергся населенный пункт Желобок.
На дебальцевском направлении по приказу командира 30 отдельной механизированной бригады военного преступника Гараза велся огонь из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия по населенным пунктам Лозовое и Калиновка.
Несмотря на состоявшееся разведение сил и средств в районе Станицы Луганской, на данном участке продолжают находиться военнослужащие из состава 25 бригады ВСУ.
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Не исключено, что причина их присутствия — выполнение ранее отданного приказа командующего ДШВ Забродского по подготовке вооруженных провокаций и созданию прецедента для последующего возврата подразделений на ранее занимаемые позиции.
Факты присутствия украинских военнослужащих в демилитаризованной зоне также подтверждаются официальным отчетом СММ ОБСЕ.
По-прежнему украинской стороной продолжается размещение тяжелой техники в жилых кварталах населенных пунктов на подконтрольной территории.
В населенном пункте Трехизбенка вскрыто размещение трех бронетранспортёров, а в поселке Геевка размещены четыре БМП.
В очередной раз призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса не допускать размещения вооружения и военной техники ВФУ вблизи своих домов и объектов гражданской инфраструктуры, обо всех выявленных случаях сообщать наблюдателем СММ ОБСЕ.
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В целях сокрытия наличия запрещенной Минскими соглашениями военной техники командование ВФУ продолжает проводить мероприятия по радиоэлектронному подавлению каналов управления и навигации БЛА СММ ОБСЕ. В очередной раз такой случай зафиксирован в районе Трехизбенки.
Однако, самым изобретательным командиром в ОТГ «Север» по части препятствования работе наблюдателей стал командир 54 бригады Майстренко.
По его приказу военнослужащие второго батальона с использованием БЛА ведут постоянное наблюдение за передвижениями сотрудников СММ, а также повседневной деятельностью на их базе в Попасной.
Не исключаем, что полученные видео- и фотоснимки будут использоваться украинским командованием для дискредитации сотрудников миссии.
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От нашего источника поступила информация о происшествии с военнослужащими 8 полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
Восьмого июня военнослужащие из состава ротной-тактической группы полка, передвигаясь на автомобиле «Камаз» в районе населенного пункта Новолуганское, подорвались на неустановленном взрывном устройстве.
В результате подрыва минно-взрывные ранения различной степени тяжести получили трое военнослужащих «Азова».
В ходе работы комиссии из штаба Национальной гвардии, прибывшей для разбирательства, установлено, что перед выездом командир националистического подразделения получил в штабе 30 бригады устаревшую карту минных полей, на которой вновь установленные мины отмечены не были.
В процессе разбирательства по данному факту комиссия склоняется к версии умышленного укрывательства правильных сведений от командования Нацгвардии.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Жуткая ночь: ВСУ нанесли страшный удар по посёлку под Мариуполем (ВИДЕО)
Под Мариуполем в ночь с 7 на 8 июля для поселка Красноармейское, расположенного в Новоазовском районе ДНР, ознаменовалась страшным обстрелом со стороны украинских боевиков. Около 80 снарядов калибром 152 и 122 миллиметра.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.
Плотным огнём террористы ВСУ прошлись по всей территории посёлка, обстрелом повреждена школа, больница, жилые дома, а так же электрическая подстанция. В результате обстрела частично разрушено более 30 домов и обесточено 14 населённых пунктов.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ЛНР наказан предатель: агент СБУ сдал Украине друга — ополченца (ВИДЕО)
Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил жителя Стаханова Николая Полозова к 12 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена»).
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Министерством государственной безопасности в отношении данного гражданина, установлено, что он оказывал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Луганской Народной Республики.
Полозов был завербован сотрудниками СБУ, по заданию которых обманным путем вывез на территорию Украины своего товарища по народному ополчению Василия Крята. Его арестовали и осудили», — отметили в ведомстве.
За передачу СБУ жителя Республики Полозов получил денежное вознаграждение в размере 4700 гривен.
Также одной из задач агента украинских спецслужб было внедрение в ряды Народной Милиции ЛНР с целью сбора и передачи сведений военного характера.
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Вечер под Ясиноватой начинается с обстрелов ВСУ
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