“Почему провалился ГКЧП?”. Е.Ю.Спицын, М.Шевченко Д.Новиков и В.Багдасарян на канале “Красная Линия”

Ядерное оружие, как это определено в обновленной Военной доктрине Российской Федерации, остается фактором предотвращения конфликтов как ядерных, так и с применением обычных средств поражения. Поскольку основной вклад в российский потенциал сдерживания ...
Оригинал взят у kadykchanskiy в За что все любят Тартарию.Меня зовут Хамид. Я родился в Сирии в 2010-м, и сейчас мне пятнадцать. Когда мне только исполнилось пять лет, наша семья переселилась в Бельгию, потому, что на Родине шла война. Сначала все думали, ...
Производство: Тайные знакиСтрана: Россия Год выхода: 2008Режиссер: Дмитрий КомовВремя: 42 мин 16 сек За этой книгой охотятся искатели сокровищ, члены изотерических сект, и тайных мистических обществ. Уже больше тысячи лет её деревянные страницы хранят ...