Трамп готовит удар
13:31. 20 августа 2020 201 просмотр 2 коммент. Опубликовал: Серый
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Бесконечный смысл необходимо лежит вне постижения конечного существа. Это пункт, где наука уступает и мудрость берёт верх.
Значит можно ожидать переворот в Украине от Вальцмана для спасения себя и Байдена, с перспективой продолжить дружбу.
Просто Серый любит ПРЕДАТЕЛЕЙ.
Родство душ ))