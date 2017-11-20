Скандал с переводами МИДа смешон, но скоро нашу элиту ждет реальный удар

В то время, пока разведка и Офис по контролю над иностранными активами США готовят доклад о чиновниках и олигархах России, другая спецслужба, ФБР, активно исследует денежные переводы российского МИДа.

Источник: www.nakanune.ru

Издание BuzzFeed сообщило, что речь идет о переводах в десятках стран на сумму более $380 тыс. на якобы «проведение предвыборных кампаний». Бывший народный депутат СССР (1989-1991), экс-депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис считает, что этот повод для скандала вокруг нашего МИДа совершенно ничтожен и даже «как-то неудобно» за американскую спецслужбу. А что касается коррупционного доклада, в ожидании которого замерла наша элита, – публикация данных об оффшорах будет действительно большим ударом для правящего класса, об этом он рассказал в интервью Накануне.RU.

Вопрос: Отношения с США становятся тем более натянутыми, чем ближе выборы президента у нас. Вот последний пример — ФБР ведет расследование денежных переводов Министерства иностранных дел РФ. МИД РФ перевел российским посольствам в десятках стран более $380 тыс. долларов «на проведение предвыборной кампании». Из-за чего скандал, собственно?

Виктор Алкснис: Да не из-за чего, США сами переводят деньги своим посольствам. К тому же такая скромная сумма для финансирования каких-то крупных проектов – всего $380 тыс. – они же сами понимают, что это смешно. Это что, зарплата хакерам, которые вмешиваются в выборы сверхдержав? Это, скорее всего, просто деньги на проведение собственных выборов в Госдуму для наших граждан, живущих за рубежом.

Когда я был депутатом Государственной думы, оба раза у меня были избиратели – граждане России, проживающие в других государствах, – в Средней Азии, в Казахстане, они были прикреплены к моему округу. В другой раз были граждане России, проживающие на Ближнем Востоке – в Сирии, Афганистане. Все эти граждане голосовали на выборах президента и на выборах в Госдуму тоже, естественно. Голосовали они в зданиях посольства или консульства. Обычно российское посольство арендует помещения и должно организовать там избирательные участки, чтобы не создавать давку в посольстве. Что касается суммы, то $380 тыс. – это такие крохи для избирательной кампании даже, что просто мне неудобно за американские спецслужбы. Они прекрасно знают, что по американским стандартам ещё недавно была норма – для того, чтобы провести выборы, надо вложить в кампанию на одного избирателя один доллар. Вот и считайте $380 тыс. – на 10-15 посольств России. Будет ясно, что этих денег хватит только на то, чтобы оборудовать избирательные участки, закупить бумагу, материю на кабинки, внеурочная оплата труда членов избирательной комиссии. То есть это чисто расходы на организацию голосования для граждан России за рубежом.

Главное – шум поднять без повода, везде ищут российский след, эпоха маккартизма какая-то.

Вопрос: Более того, все так взволнованны, что будет, когда Дональд Трамп получит так называемый «Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации», в чем суть доклада, почему он так важен?

Виктор Алкснис: Действительно важный документ для Трампа готовится. Доклад о наличии коррупционных счетов и средств российских чиновников, олигархов в западных банках. Наличие таких оффшоров, как бы ни было для нас печально, но это горькая пилюля, которую мы должны принять для оздоровления элиты. Известно, что за последние 25 лет из России был выведен 1 трлн долларов в западные банки.

Вопрос: Что это за триллион?

Виктор Алкснис: Это деньги, которые украли у нас. Их мы могли пустить на образование, на медицину, на модернизацию страны, а они попали в руки вороватых чиновников и олигархов, которые имели возможность, учитывая их хорошие отношения с властью, получить доступ к этим огромным деньгам. Российская власть заинтересована в том, чтобы эти данные были обнародованы. К сожалению, сейчас ситуация такая, что у нас есть каста неприкасаемых в России, которых нельзя ни в коем случае проверять на коррупционную составляющую, проверять на наличие незаконной деятельности, объективно анализировать соотношение доходов и расходов, а это создает ощущение безнаказанности у достаточно влиятельных людей, принадлежащих к российской элите.

Вопрос: И что даст публикация доклада? В любом случае – не является ли это вмешательством во внутренние дела России?

Виктор Алкснис: Когда доклад будет опубликован, и если в нем будут объективные данные, то я надеюсь, что он сыграет даже положительную роль в оздоровлении элиты. Я отнюдь не считаю, что это вмешательство во внутренние дела России, потому что эти счета находятся ведь отнюдь не в российских банках, а в западных, соответственно, за это должны отвечать финансовые органы тех государств, где есть оффшоры. И они должны с ними разбираться. Кто положил деньги, когда и откуда эти деньги пришли? Боюсь, всплывут многие фамилии людей, которых мы до этого считали четными и порядочными, даже не подозревали, что они могут иметь коррупционные деньги на Западе, ведь они настоящие патриоты на словах. Будут весьма неожиданные факты вскрыты – многим будет неприятно. Но в целом, повторяю, публикация доклада очень важна и для нас более значительна, чем для США.

Вопрос: То есть американцы нам ещё и одолжение этим делают, получается?

Виктор Алкснис: Да, получается так. Но, понятно, конечно, что они это делают в своих политических целях. Было бы странно, если бы Штаты преследовали чьи-то интересы, помимо собственных. И в то же время, хочет этого кто-то или нет – они помогут нам очиститься от скверны коррупции и начать наводить порядок.

Вопрос: А как эти персональные санкции на наших олигархов в преддверии президентских выборов могут выстрелить? Будет ли оказываться на Путина давление с тем, чтобы пойти на любые условия США, но сохранить этим предпринимателям высшего порядка их капиталы?

Виктор Алкснис: Опасность может быть в том, что действительно начнется «борьба нанайских мальчиков», бульдогов под ковром, потому что, если будут вскрыты коррупционные активы официальных высокопоставленных лиц Российской Федерации, то появятся данные для шантажа этих людей и использования их в интересах США и других стран Запада. Их поймают и будут держать на крючке незаконных денег, не предавая огласке их финансовые махинации. Из опасения быть скомпрометированными люди превратятся в марионеток. Опасность такая есть. И все же нам придется пойти на эти риски и пройти неприятную болезненную процедуру очищения, если у нас появился такой шанс.

Вопрос: Дети наших чиновников поголовно учатся за рубежом, жены имеют собственность там, ездят на шопинг – в докладе четко прописано, что информация будет предоставлена и на всех ближайших родственников. Большой удар по образу жизни кого-то ждет?

Виктор Алкснис: Людям с громкими фамилиями предложат сделку, но остального публике не видать – в большинстве своем элиту ждет большой удар. Печально, но их нисколько не жаль – о чем они думали, когда творили такое? Вывозили капиталы, скупали дома, отправляли детей за рубеж и думали остаться чистыми, казаться патриотами? Каста неприкасаемых развалится, все поменяется. Нас ждут неприятные скандалы, серьезные разоблачения. Это – то лекарство, которое необходимо принять.

Вопрос: Доклад позиционируют как открытый, что все изыскания Офиса по контролю над иностранными активами будут опубликованы и открыты для ознакомления широкой общественности, Вы же считаете, что останутся данные сугубо для личного пользования спецслужб, чтобы иметь козыри?

Виктор Алкснис: Чтобы создавать агентов влияния или даже просто агентов для работы на США. Да, такие вот «спящие», которые до сих пор были уверены в своей безнаказанности. И это лица, которые реально влияют на стратегические решения – факты о них будут скрыты и использованы для шантажа. Надо к этому готовиться.

Вопрос: Как Вы считаете, это инициатива лично Трампа или на него самого оказали давление этими слухами о «руке Кремля», о том, что он Путина так уважает, боится и так далее? Это ведь не первый такой щекотливый момент, атака на Россию просто нарастает, с чем это связано?

Виктор Алкснис: Это связано с тем, что Россия начала пытаться проводить самостоятельную политическую линию, тем самым выступила против однополярного мира, а это, конечно, не нравится многим на Западе. И они решили поставить нас на место, показать – какие вы независимые, если почти весь ваш правящий класс, элита хранит деньги у нас? Напомнить порядок вещей. Надавить на рычаги, полученные в 1990-ые годы и изменить наш политический курс. Нам же надо воспользоваться моментом, чтобы рычаги эти обломать.

Елена Кирякова