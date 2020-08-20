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Европа даёт миллионы на свержение Лукашенко и революцию в Беларуси. Это демократия!

08:29. 20 августа 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=VFEe0zOfXF8

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