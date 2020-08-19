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США: Хиросиму и Нагасаки бомбил СССР

10:20. 19 августа 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Попытки пересмотра истории Второй мировой войны делаются уже достаточно давно, но в настоящее время масштабы пересмотра истории просто впечатляющие. Доходит до того, что многие японцы, наслушавшись пропаганды, уже считают, что атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки сбросил СССР. Об этом рассказал публицист Даниэль Эстулин.

Даниэль, как вы считаете, вообще возможен ли сейчас пересмотр итогов Второй мировой войны? Американцы давно приписывают себе главную роль в победе, но сейчас особенно настырно пытаются это внедрить в сознание людей во всем мире.

— Это возможно, потому что, к сожалению, люди забыли мировую историю, больше знают навязанные им пропагандой мифами. И мы это видим ежедневно, когда происходит это на глазах. В Европе и Соединенных Штатах это особенно активно и наглядно происходит. К сожалению, знания у людей очень маленькие.

— И люди верят на слово?

— Они просто не знают и не понимают, что произошло 70 лет назад. Война была выиграна прежде всего Советским Союзом. Рузвельт прекрасно понимал, что война уже выиграна в Сталинграде в 1943-м. В конце войны он готов был пойти на все со Сталиным. Поэтому они заключили договор. Рузвельт обещал Сталину ввести 4,5 миллиарда долларов в советскую экономику, чтобы поставить Советский Союз на ноги.

Но к сожалению, он умер, а вместо него пришел англофил Трумен, который был за Англию и за английское королевство. Началось противостояние, холодная война… Все это сегодня продолжается. Но люди, к сожалению, этого не понимают.

— США в подконтрольных им странах настолько передергивают исторические факты, что в Японии многие люди думают, что атомную бомбу на них сбросила Россия, а не Америка.


— К сожалению, историю плохо учат. Но без знания прошлого не понять настоящего и не построить нормального будущего. Именно поэтому сложно понять, что и почему происходит сейчас.

— Даниэль, вы родились в Советском Союзе, но тем не менее всю жизнь свою сознательную прожили в Европе, в Швейцарии. Можно сказать, что в самолете какую-то часть.

— Ну, не всю жизнь… У меня папа — из Ленинграда, мама — из Минска. Я родился в Вильнюсе — столице Литовской советской социалистической республики. Тогда в школе хорошо преподавали историю. Я никогда не был европейским человеком, я всегда оставался советским и русским, живущим на Западе.

— Но тем не менее, мы считаем, что мы говорим правду, а европейские СМИ лгут и дают однобокую информацию. Они считают, что русские СМИ — это пропаганда и ложь, а у них чистая правда, они ее знают. Как вы считаете, кто врет?

— Я считаю, что в конце концов — пропаганда и у нас и у них. Просто опять-таки нужно понять: для чего, куда им столько пропаганды. Очень важно понять, что происходит сегодня, что происходило вчера и что будет происходить в недалеком будущем. А эта война развязана против России и Китая.

Это делают мастера теней, державы, люди, кукловоды, которые ставят президентов Соединенных Штатов, Канады, европейских держав на свои места. Они прекрасно понимают, что до тех пор пока Россия стоит на ногах, у них этого мирового правительства никогда не будет.

Поэтому вся эта масштабная разноплановая война, в том числе информационная война, идет против России, против тех, кто им мешает установить мировое господство. Если Путин поменяет свое положение и будет поддакивать западным державам, то сегодняшний плохой Путин завтра же будет хорошим.

Но наш президент не пойдет на это. Все-таки мы, как страна, как держава, должны устоять. — От этого зависит будущее всего человечества.

— На Западе нас очень любили и считали, что у нас демократия, когда первый президент России пьяный дирижировал оркестром, танцевал и падал.

— Правильно. Вот до чего мы дошли. Ельцин, по сути, никогда не был нашим президентом. Он всегда был врагом Отечества, как и Горбачев. Он был поставлен этими же державами, этими деньгами, которые поставили и Обаму, Камерона и всех других американских и европейских президентов. Это же очень просто им было сделать. Нужна просто большая сумма денег, чтобы доказать населению: вот этот человек будет самым прекрасным президентом. Просто нужно вложиться в раскрутку, пропаганду.

Например, Картер в 70-х годах, абсолютно никому ранее неизвестный человек, стал президентом Соединенных Штатов. В один день. Его там знали буквально единицы, а через месяц его знала вся страна и все его любили. Но чтобы вот так вот повести движение, нужно ведь доказать американцам, европейцам, англичанам, французам, канадцам, что вот этот человек что-то из себя стоит. Но на это нужна огромнейшая сумма денег. И люди, которые этого не понимают, просто не понимают, как эти рычаги политики работают.

— Сейчас такой дружный хор западных журналистов о том, что Россия — агрессор. Проходят везде ток-шоу с вопросами, что вы будете делать, когда Россия нападет на вашу страну, например, на Литву. Звонят в русскоязычные общины и спрашивают: когда будет война с Россией и на какой стороне вы будете?

Огромные машины работают на нагнетание истерии. Подается только односторонняя информация, а любые попытки представить другую точку зрения наталкиваются просто на стену.

— Журналисты никогда свободными не были. То есть любой журналист — нигде ни в Штатах, ни в Канаде, ни во Франции, ни в Италии, ни в Англии — никогда не выражал своего мнения по серьезным вопросам. Журналисты работают на кого-то — на власти или на компании, владельцы которых — американские банки, финансовые магнаты, близкие к правительству. Поэтому журналисты так и работают. Кто им платит, тот и заказывает.

Поэтому понятно, что все они будут говорить и идти вот в эту сторону. Это очень правильно, правильно с их стороны, здесь все это абсолютно понятно. Если нам это не понятно, тогда мы не понимаем, как эта политика работает и как те рычаги власти работают на Западе.

— То есть мы не можем рассчитывать на какую-то объективную оценку в области журналистики.

— Разумеется. Но я считаю, что раз нам создали проблему, то это — наша проблема, она в России. Я считаю, что проблема наша российская, советская заключается в том, что мы просто не понимаем, точнее не хотим учитывать, как работают эти рычаги власти и пропаганды на Западе.

Мы считаем, что в конце концов правда победит, правда никогда не может подвести, никогда. Но против их лжи надо бороться. За правду надо бороться. В конце концов интересы этих мастеров теней всегда одни и те же, они никогда не менялись. Их цель — разгромить Россию, как разрушили Советский Союз и поставить очередного Ельцина или очередного Горбачева.

— Давно известно, что у России друзей нет, у нее есть армия и флот, а сейчас еще есть дальняя авиация. Поэтому я думаю, что не получится.

— Никогда не получится. Но они все равно будут стоять на этом.


Беседовала Инна Новикова


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5171111.html

Метки: война, Европа, информационная, история, космос, миф, пропаганда, Россия, СМИ, советский, ссср, США, фальсификация, Япония

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